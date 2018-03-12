Ребёнок провалился под лёд, пенсионеры погибли в огне: хроника ЧП в Чувашии

Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии правоохранительные органы подводят итоги выходных дней. В регионе выясняют обстоятельства гибели трёхлетней девочки, которая провалилась в полынью и скончалась от обморожения. Также за четыре дня в республике два человека погибли при пожарах, ещё один человек был убит. В полиции констатируют, что в праздники участились кражи из торговых точек — крали в основном алкоголь, шоколад и презервативы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11 марта в Чувашии погибли трёхлетняя девочка. Она проживала в Чебоксарском районе. Как следует из материалов доследственной проверки, которую проводит региональное СУСК, ребёнок провалился под лёд в полынью реки Рыкши, протекающей в населенном пункте, где жила девочка, и скончалась в результате переохлаждения. Обстоятельства ЧП устанавливаются. По результатам проверки, ход которой находится на личном контроле у руководителя следственного управления, будет принято процессуальное решение

В праздники также погибли два пенсионера — при пожаре. Утром 8 марта водной из деревень Янтиковского района сгорел частный одноэтажный дом, на месте тушения было обнаружено тело 78-летней хозяйки жилища. Как следует из материала проверки, пожар заметил её сын, проживавший в доме напротив, когда вышел ночью на улицу.

«Он пытался помочь матери: залез в дом через окно, однако из-за дыма, огня и в темноте не смог её найти на кровати и выбрался на улицу. Тело было обнаружено спасателями на полу в прихожей», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Вечером 8 марта горел деревянный дом в одной из деревень Чебоксарского района. После ликвидации пожара было обнаружено тело — предположительно, это 68-летний мужчина, который проживал там один. Проверяется версия о том, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В обоих случаях следователями проверяется версия гибели из-за отравления угарным газом. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся доследственные проверки.

В выходные был убит один человек. Это произошло вечером 8 марта в Чебоксарах. По версии следствия, 42-летний обвиняемый, находясь в подъезде одного из домов по улице Бичурина, в ходе ссоры с ранее незнакомым 30-летним жильцом дома ударил его ножом в живот. Рана оказалась смертельной. По данным следствия, обвиняемый был пьян на момент совершения преступления. Мужчина арестован.

Кроме того, в праздники в Чебоксарах заведено дело по факту покушения на убийство. Фигурантом стал 36-летний горожанин. По версии следствия, вечером 10 марта подозреваемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 64-летним отцом ударил его несколько раз ножом. Потерпевший был госпитализирован, врачам удалось его спасти.

В МВД по Чувашии сообщают, что в международный женский день в республике из торговых точек похищали дорогой алкоголь, шоколад и презервативы. Любители празднования за чужой счет были задержаны сотрудниками полиции. Так, из магазина самообслуживания по улице Строителей в Новочебоксарске 15-летний подросток похитил по одной бутылке ликера и вина, а также две шоколадки на общую сумму свыше 800 рублей. В супермаркете по улице Энтузиастов в Чебоксарах ранее судимый 47-летний мужчина украл бутылку коньяка за 3,5 тыс. рублей. Еще одно хищение было совершено в магазине по улице Пушкина в Канаше: 18-летний житель Ульяновска, ранее неоднократно судимый, решил пронести мимо кассы пачку презервативов стоимостью свыше 200 рублей.

9 марта в одном из крупных торговых центров города Чебоксары при попытке хищения куртки был задержан подросток 2002 года рождения.

«При разбирательстве полицейские установили, что он начитался в интернете о различных способах совершения аналогичных краж, заранее составил план противоправного деяния, подготовил специальные приспособления и выбрал в магазине понравившуюся ему вещь. Но на выходе из торгового отдела сработала противокражная сигнализация, и подросток был задержан сотрудниками службы безопасности», — говорят в МВД по Чувашии.

В полиции отмечают, что во всех случаях злоумышленники были задержаны полицейскими в течение суток. В зависимости от суммы хищения они будут привлечены к уголовной или административной ответственности.

Что касается аварий, то наиболее крупное произошло в Чебоксарах вечером 10 марта: на регулируемом перекрестке улица Л. Комсомола — Эгерский бульвар 38-летний житель Марий Эл на микроавтобусе «Форд-Транзит» 63-го маршрута столкнулся со встречной автомашиной «Лада-Приора» под управлением 26-летнего жителя Чувашии. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем маршрутки, который проехал на красный свет. В салоне микроавтобуса в момент столкновения находилось четверо пассажиров, они не пострадали. В больницу с резаной раной лба была доставлена пассажирка «Приоры» — 29-летняя жительница Чебоксар, которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Оба водителя освидетельствованы, состояние алкогольного опьянения не выявлено.