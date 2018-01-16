Лимонов о ханжестве, домогательствах и предвыборной гонке

Эдуард Лимонов, , 09:09 — REGNUM

Это был французский роман XVIII века, под таким названием, автор Шодерло де Лакло.

Первым обвинённым в домогательствах был не Харви Вайнштейн.

Им был зверь покрупнее. Политик, экономист, председатель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, финансовый гений.

14 мая 2011 года Стросс-Канн был арестован в Нью Йорке по обвинению в изнасиловании служащей отеля «Софитель» с именем как из голливудских тсриллеров: Нафиссатоу Диалло, уроженка Гвинеи. Нафиссатоу… звучит как Носферрату, а?

Если бы не эта история с домогательствами, Доминик Стросс-Кан наверняка стал бы президентом Франции вместо Франсуа Олланда, а политика Международного валютного фонда стала бы антиамериканской, если судить по речи Стросс-Кана, произнесённой 3 апреля 2011 года на ежегодном заседании Всемирного банка.

Скандал с, как позднее выяснилось, фальшивым изнасилованием смёл Стросс-Кана, он потерял ВСЁ.

Мир вернулся к проблеме домогательств в октябре 2017 года, когда две статьи в «Нью Йорк Таймз», неизвестно уж кем затеянные, выбили табурет из-под голливудского магната всех времён Харви Вайнштейна.

Интересно бы дознаться, кто инициировал за плечами «Нью Йорк Таймз» поток компромата на Вайнштейна.

Стросс-Кана желали выбить из президентской гонки и убрать от руля могущественной экономической организации, а здесь, в случае Вайнштейна ?

«Нью Йорк Таймз» развязала форменную войну голливудских актрис против мужчин.

То, что копилось в них, очень успешных и совсем не успешных, вырвалось на свет божий… и началось.

Актрисы, которых «домогались», посыпались как горох.

Признались, что Вайнштейн их домогался :

Шон Янг («Бегущий по лезвию»), Лена Хиди («Игра престолов»), Эшли Джадд (20 лет тому назад), Анджелина Джоли («Превратности любви»), Роуз МакГоун,Гвинетт Пэлтроу,Азия Ардженто,Джессика Барт,Леа Сейди,Карла Делавинь…

Дальше я уже изнемог и прервал этот рвущийся поток актрис.

Передохнул и поехал дальше :

Кэйт Бекинсэйл (вампирские саги «Другой мир» и «Ван-Хельсинг»), Хизэр Грэм (снималась в фильмах «Мальчишник в Вегасе», «Твин Пикс», «Блудливая Калифорния»), Элис Эванс,Ромола Гарай (этой было 18 лет).

Я не всех перечислил. Появился сайт под названием «Metoo» («Я — тоже»), куда все они, когда-то обиженные Вайнштейном, сбрасывают свои печали.

У Вайнштейна был свой достаточно простой метод соблазнения. У моего друга Толика в начале 60-х на Салтовском посёлке в Харькове был свой метод: он бил девку в живот и, пока она приходила в себя, совершал своё чёрное дело. Вайнштейн был нежнее Толика, всего лишь приглашал актрису к себе в номер в гостинице.

И все они шли.

В гостинице, то бишь в отеле, в своём номере он, как правило, появлялся пред актрисой в халате и шокировал пожеланием, чтоб ему был сделан массаж. Кэйт Букинсэйл — «в номер… открыл в одном халате».

Элис Эванс. Эту он «пригласил в ванную в своём номере и стал приставать».

Кара Делавинь: «заставил целоваться с другой девушкой».

Ну, поразмышляем: в Голливуде актрисы идут в отель, в номер к продюсеру, и чего они ожидают?

Они же не из деревни вчера приехали. Они что, не понимают, зачем продюсер приглашает к себе в номер в отель актрису?

Но идут, шли, чтобы через 20, а то и 30 лет выплеснуть свою досаду и злость. Поскольку выдался удобный случай выплеснуть.

Они как будто не знали, какой гадюшник Голливуд, они как будто не знали того, что каждая маленькая фотомоделька знает даже в провинциальных городах России и Азии, что фотограф, а тем паче продюсер, будет приставать?

Не лучше ли встретиться с ним в рабочей обстановке, среди людей, в присутствии агента?

В отель обычно идут шлюхи.

Безропотно. С удовольствием.

Повторяю: можно подумать, что они все, эти обиженные, не знали, какой гадюшник Голливуд. Что Хизэр Грэм, снявшаяся в фильме «Блудливая Калифорния», не знала?

Какой Голливуд гадюшник, можно было понять по биографиям хотя бы голливудских звёзд недавнего прошлого, той же великой и могучей девки Мэрлин Монро.

От Вайнштейна-продюсера домогательства перекинулись на актёров, стали обвинениями против актёров-мужчин. Вслед за статьёй в «Нью Йорк Таймз» в октябре сразу четыре женщины обвинили актёра Стивена Сигала в изнасиловании. Так, актриска Реджина Саймонс утверждает, что в 1994 году, когда она снималась в массовке в фильме «Смертельная опасность», Сигал пригласил её к себе и изнасиловал. Не можем знать, изнасиловал или нет, но зачем ты к нему шла, если он тебя пригласил «к себе».

От актрис истерией доносительства по случаям домогательства заразились актёры-мужчины.

И вот уже Джонатан Шек обвиняет 94-летнего Франко Дзефирелли в том, что тот вламывался к нему в номер и требовал близости в 1992 году!

«Он приставал ко мне в постели. Трогал в таких местах, что даже страшно подумать, и делал вещи, которыми я не горжусь».

Через три месяца после начала этой истерии приходит, наконец, кажется, отрезвление.

Журнал «Нью Йоркер» сравнил положение мужчин в США с положением евреев в нацистской Германии.

Британский актёр Лиам Нисон сравнил кампанию против сексуальных домогательств с охотой на ведьм.

Однако зараза доносительства на мужчин за то, что они мужчины, и вынужденно им досталась роль инициаторов сексуального сближения между полами, распространилась уже на всё западное общество. В США мужчины, говорят, уже боятся даже по-дружески приобнять женщин. Все запуганы. Начальники оставляют двери в свои кабинеты открытыми, если принимают женщин.

Подозрения в домогательствах, кажется, ещё не коснулись студентов и школьников, пишут СМИ. Счастливые студенты и школьники, им все завидуют!

Я думаю, это пройдёт. Иначе под угрозой и деторождение. И размножение.

А может быть, американские и евро-женщины планируют заменить своих мужчин мигрантами. К тем какие могут быть претензии, от мигрантов домогательств ожидают.

Очевидна глупость и ханжество кампании против домогательств.

Актрисы, ну по крайней мере те, что добились успехов в кино благодаря своему согласию на домогательство, через пару десятков лет обрушиваются против мужчин, им эти успехи устроивших.

Ну не ханжество ли ?