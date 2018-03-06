Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Дмитрий Орлов, 6 марта 2018, 13:00 — REGNUM
1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в феврале 2018 г.
Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.
Традиционно усиливают позиции глав регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 54-го на 44-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется позиция губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 60-го на 59-е место).
Позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств. Усиливает позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 8-го на 5-е место). Укрепляется и влияние главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 20-го на 18-е место) — после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.
Значимым фактором остаются инфраструктурные и иные масштабные проекты в регионах. Укрепляет позиции глава Башкирии Рустэм Хамитов (перемещается с 10-го на 9-е место) — после сообщений о намерении в ближайшие три года выделить из дорожного фонда Башкирии 4,5 млрд рублей на строительство транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы». Заметно укрепляется влияние главы Тверской области Игоря Рудени (с 32-го на 26-е место) — после сообщений о том, что около 1,9 миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог региона. Отыгрывает позиции глава Сахалинской области Олег Кожемяко (с 47-го на 35-е место) — в рамках программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа в 2018—2020 годах региону будет выделено 26 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных объектов. Укрепляет влияние глава Карелии Артур Парфенчиков (с 44-го на 37-е место) — после того, как Дмитрия Медведев поддержал проект создания на территории республики специальной зоны для привлечения иностранных инвесторов.
На региональную политику повлиял Российский инвестиционный форум в Сочи. Усиливается влияние главы Саратовской области Валерия Радаева (поднимается с 23-го на 19-е место) — после подписания соглашения с Татарстаном и Московской областью о создании межрегионального промышленного кластера по производству композитных материалов. Кроме того, подготовлен проект по строительству железнодорожного обхода Саратова. Продолжает усиливать влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников (с 51-го на 42-е место) — после подписания в Сочи первого соглашения с Москвой о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах, а также кооперации между промышленными предприятиями обоих субъектов. Усиливается влияние главы Брянской области Александра Богомаза (с 58-го на 52-е место) — его регион на выставке инвестиционных проектов в Сочи представил семь проектов на 11,8 млрд рублей.
Укрепляют влияние губернаторы, сумевшие эффективно выстроить отношения с крупным бизнесом. Серьезно усиливается глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (поднимается с 29-го на 24-е место) — она и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали дополнительное соглашение к заключенному ранее документу о социально-экономическом сотрудничестве на 2016−2018 годы. Заметно отыгрывает позиции глава Хакасии Виктор Зимин (с 80-го на 68-е место) — очевидно, после того, как владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов встал на налоговый учет в этой республике. Усиливает влияние врио главы Приморского края Андрей Тарасенко (с 43-го на 34-е место) — после подписания соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом.
Кадровые решения способны укрепить позиции губернатора. Усиливает влияние врио главы Воронежской области Александр Гусев (поднимается с 37-го на 28-е место), поддержавший своего бывшего заместителя в мэрии Вадима Кстенина в конкурсе на соискание должности главы города. Заметно укрепляются позиции губернатора Астраханской области Александра Жилкина (с 48-го на 41-е место), возглавившего рабочую группу Госсовета РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе.
На позиции губернаторов влияли резонансные скандалы и вооруженные инциденты. Инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова при посадке на рейс «Аэрофлота» в Москве заметно ослабляет его влияние (перемещается с 38-го на 48-е место). Теряет позиции и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (с 7-го на 11-е место) — негативный резонанс вызвала ситуация с долгами по зарплате футболистов ФК «Тосно». На фоне откровенно негативных последствий январского вооруженного инцидента в пермской школе № 127 теряет влияние глава Пермского края Максим Решетников (с 16-го на 22-е место), после стрельбы на школьном дворе в Ярославской области ослабевают позиции главы региона Дмитрия Миронова (с 43-го на 54-е место). Кроме того, на позициях Миронова могут негативно сказаться ставшие известными медиа разногласия по поводу списков членов облдумы, которые могут быть поддержаны командой губернатора на выборах в сентябре 2018 года, и по будущей кандидатуре члена Совета Федерации от законодательной власти региона.
После коррупционных скандалов в регионе сохраняется нисходящий тренд для главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 41-го на 47-е место): уголовное дело возбуждено против экс-министра экономического развития республики, в отделении Фонда социального страхования по региону прошли обыски. Заметно слабеют позиции главы Ставропольского края Владимира Владимирова (с 49-го на 55-е место) — на фоне обсуждения состоявшихся в январе задержаний крупных региональных чиновников.
2.Федеральная политика в отношении регионов
В послании Федеральному собранию Владимир Путин поддержал модель пространственного развития, основанную на органичном развитии всех территорий. Он фактически отверг «московскую» модель, заявленную ранее мэром Сергеем Собяниным и основанную на приоритетном развитии мегаполисов, концентрации в них жителей, возможностей и ресурсов. В логике Путина мегаполисы, напротив, должны быть одним из источников развития для остальной страны.
Темы, поднятые Владимиром Путиным в ходе февральских визитов на места, свидетельствуют о сохранении основных стратегических приоритетов региональной политики Кремля: инфраструктурного развития, усиления позитивной социальной динамики, укрепления промышленного потенциала, решения экологических задач (прежде всего в наиболее проблемных в этом отношении индустриальных территориях).
При этом аспекты подготовки к мундалю-2018 и Универсиаде-2019 в Красноярске, вероятно, носят не тактический, а долгосрочный характер. Для президента важно развитие потенциала российских регионов и в качестве площадок для крупных международных мероприятий в будущем. Это один из примеров позитивного воздействия внешнеполитической активности российского руководства на социально-экономический потенциал регионов.
Приоритеты региональные политики и крупные проекты, на которые обращает внимание Владимир Путин, носят не предвыборный, а стратегический характер. Вероятно, заданные президентом РФ приоритеты определят региональную политику Кремля в перспективе 2018−2020 годов.
На Российском инвестиционном форуме в Сочи вновь был поднят вопрос о перераспределении части полномочий между Центром и регионами. Как и ранее на Гайдаровском форуме, ряд инициатив был обнародован федеральными чиновниками. Например, вице-премьер России Дмитрий Козак предложил передать субъектам РФ полномочия контрольно-надзорных органов, за исключением имеющих межрегиональный характер. Но пока речь идет скорее о начале обсуждения подобных инициатив. Сейчас Центр скорее настроен на более жесткий контроль над региональными элитами и реализуемыми на местах проектами с федеральным участием. С этим связаны и продолжающиеся антикоррупционные процессы.
3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
В регионах, где в сентябре 2018 года ожидаются достаточно конкурентные кампании, становятся интенсивнее сообщения о противоречиях между значимыми фигурами местной политики. Например, в Бурятии появилась информация о разногласиях между главой Алексеем Цыденовым и главой Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Подобная тенденция может отражать намерение представителей «старых» элит в предвыборных регионах подчеркнуть неустойчивость позиций соответствующих губернаторов. Вероятно, наиболее активные информационные атаки в этом направлении будут предприниматься в регионах, возглавляемых губернаторами-«варягами», по отношению к которым сообщения о подобных конфликтах будут выглядеть правдоподобно в глазах общественности.
Другим направлением информационных атак в подобных регионах становятся обвинения в адрес их руководства в неверном информировании Центра о положении дел на местах. Так, в Иркутской области (где в сентябре также пройдут выборы в заксобрание) появились публикации, в которых утверждается, что губернатор Сергей Левченко сообщил Владимиру Путину неверные сведения о размере госдолга региона. Подобные обвинения могут вновь усилить уверенность региональных элит и общественности в неустойчивости позиций губернатора, что будет сказываться и на предвыборной ситуации в области.
По мере приближения чемпионата мира по футболу, скорее всего, актуальными станут информационные атаки против глав регионов — хозяев мероприятия с наименее консолидированным элитами. Если в 2017 — начале 2018 года такие атаки касались готовности спортивных объектов и туристической инфраструктуры, то непосредственно в преддверии мундиаля могут затронуть более широкий круг тем (криминогенная обстановка, внешний вид городов, приобретающая дополнительное значение в период чемпионата работа городского транспорта).
В целом можно ожидать новой серьезной активизации информационных войн, публичных политических и аппаратных конфликтов в регионах уже с конца марта 2018 года, когда на ситуацию на местах перестанет влиять фактор президентской кампании.
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в январе
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|7,54
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
|2
|2
|7,50
|Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области
|3
|3
|7,17
|Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург
|4
|4
|6,67
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|5
|8
|6,50
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|6
|5
|6,40
|Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|7
|6
|6,33
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|8
|11
|6,25
|Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан
|9
|10
|6,20
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|10
|9
|6,13
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|11
|7
|6,07
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
|12
|12
|6,00
|Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан
|13
|14
|5,90
|Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области
|14
|13
|5,88
|Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края
|15
|17
|5,83
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|16
|22
|5,79
|Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области
|17
|15
|5,75
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|18
|20
|5,70
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|19
|23
|5,68
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики
|20
|19
|5,66
|Сильное влияние
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
|21
|18
|5,62
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
|22
|16
|5,60
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
|23
|21
|5,57
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|24
|29
|5,55
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
|25
|25
|5,51
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|26
|32
|5,50
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|27
|24
|5,48
|Гусев Александр Викторович И.о. губернатора Воронежской области
|28
|37
|5,45
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|29
|28
|5,42
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|30
|27
|5,36
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
|31
|31
|5,33
|Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области
|32
|34
|5,30
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|33
|30
|5,28
|Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края
|34
|43
|5,25
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области
|35
|47
|5,22
|Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области
|36
|26
|5,18
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|37
|44
|5,15
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|38
|33
|5,12
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|39
|40
|5,07
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|40
|42
|5,05
|Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области
|41
|48
|5,00
|Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области
|42
|51
|4,94
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
|43
|35
|4,92
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|44
|54
|4,90
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
|45
|39
|4,88
|Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области
|46
|50
|4,85
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
|47
|41
|4,82
|Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия)
|48
|38
|4,80
|Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя
|49
|45
|4,77
|Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО
|50
|46
|4,75
|Среднее влияние
|Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края
|51
|55
|4,70
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|52
|58
|4,68
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|53
|53
|4,60
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|54
|43
|4,55
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|55
|49
|4,51
|Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области
|56
|52
|4,44
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
|57
|57
|4,40
|Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области
|58
|59
|4,36
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
|59
|60
|4,32
|Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области
|60
|61
|4,29
|Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области
|61
|56
|4,25
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|62
|69
|4,13
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
|63
|62
|4,04
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|64
|64
|3,90
|Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия
|65
|63
|3,85
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
|66
|70
|3,80
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
|67
|65
|3,78
|Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия
|68
|80
|3,75
|Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области
|69
|67
|3,73
|Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области
|70
|66
|3,70
|Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики
|71
|73
|3,66
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|72
|68
|3,61
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|73
|74
|3,55
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|74
|77
|3,50
|Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области
|75
|71
|3,45
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|76
|72
|3,39
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
|77
|78
|3,32
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
|78
|79
|3,28
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
|79
|75
|3,15
|Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края
|80
|82
|3,00
|Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области
|81
|76
|2,85
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|82
|81
|2,80
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|83
|83
|2,77
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
|84
|84
|2,75
|Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края
|85
|85
|2,72
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ