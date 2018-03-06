Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Дмитрий Орлов, , 13:00 — REGNUM

1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в феврале 2018 г.

Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.

Традиционно усиливают позиции глав регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 54-го на 44-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется позиция губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 60-го на 59-е место).

Позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств. Усиливает позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 8-го на 5-е место). Укрепляется и влияние главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 20-го на 18-е место) — после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.

Значимым фактором остаются инфраструктурные и иные масштабные проекты в регионах. Укрепляет позиции глава Башкирии Рустэм Хамитов (перемещается с 10-го на 9-е место) — после сообщений о намерении в ближайшие три года выделить из дорожного фонда Башкирии 4,5 млрд рублей на строительство транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы». Заметно укрепляется влияние главы Тверской области Игоря Рудени (с 32-го на 26-е место) — после сообщений о том, что около 1,9 миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог региона. Отыгрывает позиции глава Сахалинской области Олег Кожемяко (с 47-го на 35-е место) — в рамках программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа в 2018—2020 годах региону будет выделено 26 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных объектов. Укрепляет влияние глава Карелии Артур Парфенчиков (с 44-го на 37-е место) — после того, как Дмитрия Медведев поддержал проект создания на территории республики специальной зоны для привлечения иностранных инвесторов.

На региональную политику повлиял Российский инвестиционный форум в Сочи. Усиливается влияние главы Саратовской области Валерия Радаева (поднимается с 23-го на 19-е место) — после подписания соглашения с Татарстаном и Московской областью о создании межрегионального промышленного кластера по производству композитных материалов. Кроме того, подготовлен проект по строительству железнодорожного обхода Саратова. Продолжает усиливать влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников (с 51-го на 42-е место) — после подписания в Сочи первого соглашения с Москвой о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах, а также кооперации между промышленными предприятиями обоих субъектов. Усиливается влияние главы Брянской области Александра Богомаза (с 58-го на 52-е место) — его регион на выставке инвестиционных проектов в Сочи представил семь проектов на 11,8 млрд рублей.

Укрепляют влияние губернаторы, сумевшие эффективно выстроить отношения с крупным бизнесом. Серьезно усиливается глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (поднимается с 29-го на 24-е место) — она и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали дополнительное соглашение к заключенному ранее документу о социально-экономическом сотрудничестве на 2016−2018 годы. Заметно отыгрывает позиции глава Хакасии Виктор Зимин (с 80-го на 68-е место) — очевидно, после того, как владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов встал на налоговый учет в этой республике. Усиливает влияние врио главы Приморского края Андрей Тарасенко (с 43-го на 34-е место) — после подписания соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом.

Кадровые решения способны укрепить позиции губернатора. Усиливает влияние врио главы Воронежской области Александр Гусев (поднимается с 37-го на 28-е место), поддержавший своего бывшего заместителя в мэрии Вадима Кстенина в конкурсе на соискание должности главы города. Заметно укрепляются позиции губернатора Астраханской области Александра Жилкина (с 48-го на 41-е место), возглавившего рабочую группу Госсовета РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе.

На позиции губернаторов влияли резонансные скандалы и вооруженные инциденты. Инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова при посадке на рейс «Аэрофлота» в Москве заметно ослабляет его влияние (перемещается с 38-го на 48-е место). Теряет позиции и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (с 7-го на 11-е место) — негативный резонанс вызвала ситуация с долгами по зарплате футболистов ФК «Тосно». На фоне откровенно негативных последствий январского вооруженного инцидента в пермской школе № 127 теряет влияние глава Пермского края Максим Решетников (с 16-го на 22-е место), после стрельбы на школьном дворе в Ярославской области ослабевают позиции главы региона Дмитрия Миронова (с 43-го на 54-е место). Кроме того, на позициях Миронова могут негативно сказаться ставшие известными медиа разногласия по поводу списков членов облдумы, которые могут быть поддержаны командой губернатора на выборах в сентябре 2018 года, и по будущей кандидатуре члена Совета Федерации от законодательной власти региона.

После коррупционных скандалов в регионе сохраняется нисходящий тренд для главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 41-го на 47-е место): уголовное дело возбуждено против экс-министра экономического развития республики, в отделении Фонда социального страхования по региону прошли обыски. Заметно слабеют позиции главы Ставропольского края Владимира Владимирова (с 49-го на 55-е место) — на фоне обсуждения состоявшихся в январе задержаний крупных региональных чиновников.

2.Федеральная политика в отношении регионов

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поддержал модель пространственного развития, основанную на органичном развитии всех территорий. Он фактически отверг «московскую» модель, заявленную ранее мэром Сергеем Собяниным и основанную на приоритетном развитии мегаполисов, концентрации в них жителей, возможностей и ресурсов. В логике Путина мегаполисы, напротив, должны быть одним из источников развития для остальной страны.

Темы, поднятые Владимиром Путиным в ходе февральских визитов на места, свидетельствуют о сохранении основных стратегических приоритетов региональной политики Кремля: инфраструктурного развития, усиления позитивной социальной динамики, укрепления промышленного потенциала, решения экологических задач (прежде всего в наиболее проблемных в этом отношении индустриальных территориях).

При этом аспекты подготовки к мундалю-2018 и Универсиаде-2019 в Красноярске, вероятно, носят не тактический, а долгосрочный характер. Для президента важно развитие потенциала российских регионов и в качестве площадок для крупных международных мероприятий в будущем. Это один из примеров позитивного воздействия внешнеполитической активности российского руководства на социально-экономический потенциал регионов.

Приоритеты региональные политики и крупные проекты, на которые обращает внимание Владимир Путин, носят не предвыборный, а стратегический характер. Вероятно, заданные президентом РФ приоритеты определят региональную политику Кремля в перспективе 2018−2020 годов.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи вновь был поднят вопрос о перераспределении части полномочий между Центром и регионами. Как и ранее на Гайдаровском форуме, ряд инициатив был обнародован федеральными чиновниками. Например, вице-премьер России Дмитрий Козак предложил передать субъектам РФ полномочия контрольно-надзорных органов, за исключением имеющих межрегиональный характер. Но пока речь идет скорее о начале обсуждения подобных инициатив. Сейчас Центр скорее настроен на более жесткий контроль над региональными элитами и реализуемыми на местах проектами с федеральным участием. С этим связаны и продолжающиеся антикоррупционные процессы.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В регионах, где в сентябре 2018 года ожидаются достаточно конкурентные кампании, становятся интенсивнее сообщения о противоречиях между значимыми фигурами местной политики. Например, в Бурятии появилась информация о разногласиях между главой Алексеем Цыденовым и главой Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Подобная тенденция может отражать намерение представителей «старых» элит в предвыборных регионах подчеркнуть неустойчивость позиций соответствующих губернаторов. Вероятно, наиболее активные информационные атаки в этом направлении будут предприниматься в регионах, возглавляемых губернаторами-«варягами», по отношению к которым сообщения о подобных конфликтах будут выглядеть правдоподобно в глазах общественности.

Другим направлением информационных атак в подобных регионах становятся обвинения в адрес их руководства в неверном информировании Центра о положении дел на местах. Так, в Иркутской области (где в сентябре также пройдут выборы в заксобрание) появились публикации, в которых утверждается, что губернатор Сергей Левченко сообщил Владимиру Путину неверные сведения о размере госдолга региона. Подобные обвинения могут вновь усилить уверенность региональных элит и общественности в неустойчивости позиций губернатора, что будет сказываться и на предвыборной ситуации в области.

По мере приближения чемпионата мира по футболу, скорее всего, актуальными станут информационные атаки против глав регионов — хозяев мероприятия с наименее консолидированным элитами. Если в 2017 — начале 2018 года такие атаки касались готовности спортивных объектов и туристической инфраструктуры, то непосредственно в преддверии мундиаля могут затронуть более широкий круг тем (криминогенная обстановка, внешний вид городов, приобретающая дополнительное значение в период чемпионата работа городского транспорта).

В целом можно ожидать новой серьезной активизации информационных войн, публичных политических и аппаратных конфликтов в регионах уже с конца марта 2018 года, когда на ситуацию на местах перестанет влиять фактор президентской кампании.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в январе Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,54 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,50 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 3 3 7,17 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,67 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 5 8 6,50 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 6 5 6,40 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 7 6 6,33 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 8 11 6,25 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 9 10 6,20 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 10 9 6,13 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 11 7 6,07 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 12 12 6,00 Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан 13 14 5,90 Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области 14 13 5,88 Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края 15 17 5,83 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 16 22 5,79 Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области 17 15 5,75 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 18 20 5,70 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 19 23 5,68 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 20 19 5,66 Сильное влияние Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 21 18 5,62 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 22 16 5,60 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 23 21 5,57 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 24 29 5,55 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 25 25 5,51 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 26 32 5,50 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 27 24 5,48 Гусев Александр Викторович И.о. губернатора Воронежской области 28 37 5,45 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 29 28 5,42 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 30 27 5,36 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 31 31 5,33 Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области 32 34 5,30 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 33 30 5,28 Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края 34 43 5,25 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 35 47 5,22 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 36 26 5,18 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 37 44 5,15 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 38 33 5,12 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 40 5,07 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 40 42 5,05 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 41 48 5,00 Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области 42 51 4,94 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 43 35 4,92 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 44 54 4,90 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 45 39 4,88 Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области 46 50 4,85 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 47 41 4,82 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 48 38 4,80 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 49 45 4,77 Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО 50 46 4,75 Среднее влияние Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 51 55 4,70 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 52 58 4,68 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 53 53 4,60 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 54 43 4,55 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 55 49 4,51 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 56 52 4,44 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 57 57 4,40 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 58 59 4,36 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 59 60 4,32 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 60 61 4,29 Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области 61 56 4,25 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 62 69 4,13 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 63 62 4,04 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 64 64 3,90 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 65 63 3,85 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 66 70 3,80 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 67 65 3,78 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 68 80 3,75 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 69 67 3,73 Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области 70 66 3,70 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 71 73 3,66 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 72 68 3,61 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 73 74 3,55 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 74 77 3,50 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 75 71 3,45 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 76 72 3,39 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 77 78 3,32 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 78 79 3,28 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 79 75 3,15 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 80 82 3,00 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 81 76 2,85 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 82 81 2,80 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 83 83 2,77 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 84 84 2,75 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 85 85 2,72

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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