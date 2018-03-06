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Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Политика

Российские регионы и региональная политика в феврале 2018 года. Аналитический доклад АПЭК

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Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Дмитрий Орлов, 6 марта 2018, 13:00 — REGNUM  

1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в феврале 2018 г.

Важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, Российский инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы.

Традиционно усиливают позиции глав регионов, которые Владимир Путин посетил в феврале: глава Красноярского края Александр Усс (поднимается с 17-го на 15-е место), губернатор Ростовской области Василий Голубев (с 54-го на 44-е место), врио главы Новосибирской области Андрей Травников (с 50-го на 46-е место), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 69-го на 62-е место). Также после встречи с президентом незначительно укрепляется позиция губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 60-го на 59-е место).

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Позитивные тенденции наблюдаются для губернаторов, участвующих в значимых общенациональных проектах или получающих благоприятные оценки федеральных ведомств. Усиливает позиции глава Татарстана Рустам Минниханов (перемещается с 8-го на 5-е место). Укрепляется и влияние главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 20-го на 18-е место) — после того, как Средний Урал вошел в тройку лидеров рейтинга региональной инфраструктуры поддержки экспорта Минэкономразвития.

Значимым фактором остаются инфраструктурные и иные масштабные проекты в регионах. Укрепляет позиции глава Башкирии Рустэм Хамитов (перемещается с 10-го на 9-е место) — после сообщений о намерении в ближайшие три года выделить из дорожного фонда Башкирии 4,5 млрд рублей на строительство транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы». Заметно укрепляется влияние главы Тверской области Игоря Рудени (с 32-го на 26-е место) — после сообщений о том, что около 1,9 миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог региона. Отыгрывает позиции глава Сахалинской области Олег Кожемяко (с 47-го на 35-е место) — в рамках программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа в 2018—2020 годах региону будет выделено 26 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных объектов. Укрепляет влияние глава Карелии Артур Парфенчиков (с 44-го на 37-е место) — после того, как Дмитрия Медведев поддержал проект создания на территории республики специальной зоны для привлечения иностранных инвесторов.

На региональную политику повлиял Российский инвестиционный форум в Сочи. Усиливается влияние главы Саратовской области Валерия Радаева (поднимается с 23-го на 19-е место) — после подписания соглашения с Татарстаном и Московской областью о создании межрегионального промышленного кластера по производству композитных материалов. Кроме того, подготовлен проект по строительству железнодорожного обхода Саратова. Продолжает усиливать влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников (с 51-го на 42-е место) — после подписания в Сочи первого соглашения с Москвой о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах, а также кооперации между промышленными предприятиями обоих субъектов. Усиливается влияние главы Брянской области Александра Богомаза (с 58-го на 52-е место) — его регион на выставке инвестиционных проектов в Сочи представил семь проектов на 11,8 млрд рублей.

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Укрепляют влияние губернаторы, сумевшие эффективно выстроить отношения с крупным бизнесом. Серьезно усиливается глава Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова (поднимается с 29-го на 24-е место) — она и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали дополнительное соглашение к заключенному ранее документу о социально-экономическом сотрудничестве на 2016−2018 годы. Заметно отыгрывает позиции глава Хакасии Виктор Зимин (с 80-го на 68-е место) — очевидно, после того, как владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов встал на налоговый учет в этой республике. Усиливает влияние врио главы Приморского края Андрей Тарасенко (с 43-го на 34-е место) — после подписания соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом.

Кадровые решения способны укрепить позиции губернатора. Усиливает влияние врио главы Воронежской области Александр Гусев (поднимается с 37-го на 28-е место), поддержавший своего бывшего заместителя в мэрии Вадима Кстенина в конкурсе на соискание должности главы города. Заметно укрепляются позиции губернатора Астраханской области Александра Жилкина (с 48-го на 41-е место), возглавившего рабочую группу Госсовета РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе.

На позиции губернаторов влияли резонансные скандалы и вооруженные инциденты. Инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова при посадке на рейс «Аэрофлота» в Москве заметно ослабляет его влияние (перемещается с 38-го на 48-е место). Теряет позиции и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (с 7-го на 11-е место) — негативный резонанс вызвала ситуация с долгами по зарплате футболистов ФК «Тосно». На фоне откровенно негативных последствий январского вооруженного инцидента в пермской школе № 127 теряет влияние глава Пермского края Максим Решетников (с 16-го на 22-е место), после стрельбы на школьном дворе в Ярославской области ослабевают позиции главы региона Дмитрия Миронова (с 43-го на 54-е место). Кроме того, на позициях Миронова могут негативно сказаться ставшие известными медиа разногласия по поводу списков членов облдумы, которые могут быть поддержаны командой губернатора на выборах в сентябре 2018 года, и по будущей кандидатуре члена Совета Федерации от законодательной власти региона.

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Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов

После коррупционных скандалов в регионе сохраняется нисходящий тренд для главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (с 41-го на 47-е место): уголовное дело возбуждено против экс-министра экономического развития республики, в отделении Фонда социального страхования по региону прошли обыски. Заметно слабеют позиции главы Ставропольского края Владимира Владимирова (с 49-го на 55-е место) — на фоне обсуждения состоявшихся в январе задержаний крупных региональных чиновников.

2.Федеральная политика в отношении регионов

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поддержал модель пространственного развития, основанную на органичном развитии всех территорий. Он фактически отверг «московскую» модель, заявленную ранее мэром Сергеем Собяниным и основанную на приоритетном развитии мегаполисов, концентрации в них жителей, возможностей и ресурсов. В логике Путина мегаполисы, напротив, должны быть одним из источников развития для остальной страны.

Темы, поднятые Владимиром Путиным в ходе февральских визитов на места, свидетельствуют о сохранении основных стратегических приоритетов региональной политики Кремля: инфраструктурного развития, усиления позитивной социальной динамики, укрепления промышленного потенциала, решения экологических задач (прежде всего в наиболее проблемных в этом отношении индустриальных территориях).

При этом аспекты подготовки к мундалю-2018 и Универсиаде-2019 в Красноярске, вероятно, носят не тактический, а долгосрочный характер. Для президента важно развитие потенциала российских регионов и в качестве площадок для крупных международных мероприятий в будущем. Это один из примеров позитивного воздействия внешнеполитической активности российского руководства на социально-экономический потенциал регионов.

Приоритеты региональные политики и крупные проекты, на которые обращает внимание Владимир Путин, носят не предвыборный, а стратегический характер. Вероятно, заданные президентом РФ приоритеты определят региональную политику Кремля в перспективе 2018−2020 годов.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи вновь был поднят вопрос о перераспределении части полномочий между Центром и регионами. Как и ранее на Гайдаровском форуме, ряд инициатив был обнародован федеральными чиновниками. Например, вице-премьер России Дмитрий Козак предложил передать субъектам РФ полномочия контрольно-надзорных органов, за исключением имеющих межрегиональный характер. Но пока речь идет скорее о начале обсуждения подобных инициатив. Сейчас Центр скорее настроен на более жесткий контроль над региональными элитами и реализуемыми на местах проектами с федеральным участием. С этим связаны и продолжающиеся антикоррупционные процессы.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В регионах, где в сентябре 2018 года ожидаются достаточно конкурентные кампании, становятся интенсивнее сообщения о противоречиях между значимыми фигурами местной политики. Например, в Бурятии появилась информация о разногласиях между главой Алексеем Цыденовым и главой Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. Подобная тенденция может отражать намерение представителей «старых» элит в предвыборных регионах подчеркнуть неустойчивость позиций соответствующих губернаторов. Вероятно, наиболее активные информационные атаки в этом направлении будут предприниматься в регионах, возглавляемых губернаторами-«варягами», по отношению к которым сообщения о подобных конфликтах будут выглядеть правдоподобно в глазах общественности.

Другим направлением информационных атак в подобных регионах становятся обвинения в адрес их руководства в неверном информировании Центра о положении дел на местах. Так, в Иркутской области (где в сентябре также пройдут выборы в заксобрание) появились публикации, в которых утверждается, что губернатор Сергей Левченко сообщил Владимиру Путину неверные сведения о размере госдолга региона. Подобные обвинения могут вновь усилить уверенность региональных элит и общественности в неустойчивости позиций губернатора, что будет сказываться и на предвыборной ситуации в области.

По мере приближения чемпионата мира по футболу, скорее всего, актуальными станут информационные атаки против глав регионов — хозяев мероприятия с наименее консолидированным элитами. Если в 2017 — начале 2018 года такие атаки касались готовности спортивных объектов и туристической инфраструктуры, то непосредственно в преддверии мундиаля могут затронуть более широкий круг тем (криминогенная обстановка, внешний вид городов, приобретающая дополнительное значение в период чемпионата работа городского транспорта).

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Вид на стадион Казань Арена
Stanislavgubaydullin
Вид на стадион Казань Арена

В целом можно ожидать новой серьезной активизации информационных войн, публичных политических и аппаратных конфликтов в регионах уже с конца марта 2018 года, когда на ситуацию на местах перестанет влиять фактор президентской кампании.

Глава субъекта Российской ФедерацииМесто в рейтингеМесто в рейтинге в январеСредний балл
Очень сильное влияние
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва117,54
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики227,50
Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области337,17
Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург446,67
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан586,50
Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области656,40
Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО766,33
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым8116,25
Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан9106,20
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области1096,13
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области1176,07
Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия12126,00
Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан13145,90
Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области14135,88
Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края15175,83
Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края16225,79
Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области17155,75
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области18205,70
Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области19235,68
Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики20195,66
Сильное влияние
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области21185,62
Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края22165,60
Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области23215,57
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра24295,55
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области25255,51
Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области26325,50
Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области27245,48
Гусев Александр Викторович И.о. губернатора Воронежской области28375,45
Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области29285,42
Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области30275,36
Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края31315,33
Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области32345,30
Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области33305,28
Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края34435,25
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области35475,22
Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области36265,18
Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия37445,15
Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области38335,12
Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области39405,07
Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области40425,05
Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области41485,00
Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области42514,94
Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми43354,92
Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области44544,90
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики45394,88
Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области46504,85
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия47414,82
Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия)48384,80
Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя49454,77
Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО50464,75
Среднее влияние
Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края51554,70
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области52584,68
Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл53534,60
Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области54434,55
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края55494,51
Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области56524,44
Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области57574,40
Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области58594,36
Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области59604,32
Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области60614,29
Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области61564,25
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области62694,13
Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания63624,04
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области64643,90
Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия65633,85
Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области66703,80
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области67653,78
Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия68803,75
Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области69673,73
Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области70663,70
Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики71733,66
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО72683,61
Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области73743,55
Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея74773,50
Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области75713,45
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики76723,39
Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области77783,32
Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия78793,28
Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай79753,15
Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края80823,00
Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области81762,85
Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва82812,80
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области83832,77
Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области84842,75
Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края85852,72

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

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Осмотр питомца
Иллюстрация: Cvm.ncsu.edu
Осмотр питомца

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ

regnum author Дмитрий Орлов
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Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации

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