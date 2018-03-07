Бизнес на Победе и истории: «строительная чума» в Чебоксарах

Наталия Николаева, , 11:52 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает рассказывать об особенностях строительно-архитектурных подходов в Чебоксарах. От Московской набережной, которая благоустраивается за федеральный счёт для последующей передачи участков бизнесу, перейдём к мемориальному комплексу «Победа». В столице Чувашии это самая высокая смотровая площадка, откуда открывается вид на город и Волгу. В День Победы сюда приходят, вопреки всем болезням и немощам, ветераны войны, со слезами вспоминая у Вечного огня былое и отдавая дань памяти погибшим героям. И святое место памяти сегодня постепенно оказывается в блокаде — жилищной. Высотки подбираются всё ближе и ближе к Вечному огню, окружая территорию. Жажда наживы при отсутствии «духовных скреп», о которых говорил президент Владимир Путин, может привести к катастрофическим последствиям.

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Бизнес на Победе

Если места далёкой истории волнуют небольшую кучку людей, то мемориальные — большинство горожан: слишком жива история Великой Отечественной войны. Плевком в горожан стало возведение в 2016 году 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной и залива, взгромоздясь своими этажами на мемориальный комплекс «Победа» и Вечный огонь, став бельмом на глазу всего города с Волги. Высотка загородила вид на город со смотровой площадки парка, став символом цинизма бизнеса и чиновников. Интернет-форумы завалены гневными постами и комментариями о том, как можно так искалечить родной город и «положить оное на мнение окружающих».

Напомним, что на появление небоскрёба от «Старко» отреагировал даже экс-президент Чувашии Николай Федоров, после избрания сенатором демонстративно хранивший информационное молчание. В записи «Лицо города — его центр» он акцентировал внимание на «родных Чебоксарах» и «заливе, созданном как место отдыха, значимом не только для всей республики». По мнению сенатора, он «постепенно и, похоже, неотвратимо теряет свой привлекательный облик». И «дело не только в высотке на берегу Волги, уже вызывавшей как массу нареканий, так и очередную попытку свалить все на какое‑то «прежнее руководство» (хотя планировавшийся ранее проект небоскреба как раз и не был допущен до реализации «до 2010 года»). Он подчеркнул, что рядом с театром оперы и балета, «все ближе и ближе к водной глади, как грибы растут многоэтажки», но на это власти «почему‑то не обращают никакого внимания, хотя и залив, и город все это зрелище необратимо портит».

Отметим, ранее данный участок приобрела компания «Старко», а разрешение на строительство высотки получило ООО «Речной фасад Чувашии», у которых один директор — Андрей Александров. Название последней — словно насмешка над горожанами: вид на волжские просторы и город прикрыли фасадом. В этом контексте примечателен и слоган «Старко» из рекламных щитов: «Ценное место за бесценок».

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Сейчас рядом возводится ещё один такой же небоскрёб, который будет ещё ближе к воде и ближе к мемориальному парку. Ощущение, что парк «Победы» взят в окружение монстрами и великанами — и этот фильм ужасов идёт ежедневно, нон-стоп. Интересно, какие чувства испытывают господин Александров и остальные совладельцы компании «Старко», приходя хотя бы раз в год (ну, 9 мая, наверное, всё-таки приходит каждый) поклониться павшим в боях за Родину, среди которых наверняка есть и его предки. Если и не отец, то дядя, дед… Что он им говорит: вот какой дом построил, да, загородил, морально подмял, извините, ничего личного — только бизнес…

И в какой период произошла ментальная трансформация — остаётся только догадываться. Ведь ещё не так давно компания, возводившая дома по улице К. Иванова, пыталась внести какое-то архитектурное разнообразие в жилищное строительство, проявляя творческий подход.

Вообще, «патриотическая» тема сквозит в деятельности компании. В 2017 году внезапно «Старко» получает подряд по строительству миллиардного бюджетного проекта — Чувашского кадетского корпуса ПФО. Он возводится в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии, которое подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Являясь генподрядчиком, компания умудрилась за полгода отстать от графика строительства на несколько месяцев — в результате были привлечены субподрядчики.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, уставной капитал ООО «Фирма «Старко» составляет 10 тыс. рублей. Учредителями являются Андрей Александров (доля 30%), Луиза Скворцова (10%), Олег Аванский (30%) и Федор Андреев (30%). По информации из открытых источников, в 2016 году кредиторская задолженность компании превышала 305 млн рублей, дебиторская задолженность — 388,6 млн рублей, чистая прибыль — 21,8 млн рублей.

Возвращаясь к мемориальному комплексу. Уже сейчас можно констатировать, что мемориальный комплекс взят в жилищно-строительную блокаду: по обе стороны и в непосредственной близости появились новые высотки. Небоскрёбы растут и поодаль, подбираясь к «святому». Две их них возведены на улице Калинина, вырыт котлован для третьей, построены многоэтажки на Гайдара. Тревогу вызывают и зияющие дырами участки от снесённых двухэтажных домиков по улице Текстильщиков и Франко, часть из них готовятся к сносу. А между тем это — тоже часть истории Чебоксар. Пока ещё — живой истории, и этот пласт можно сохранить, даже снеся дома 50-х годов постройки. В тот советский период город стремительно развивался, был построен хлопчатобумажный комбинат, который стал обрастать домами.

Можно было бы взять опыт Москвы, где слепки советской истории не уходят в небытие, а обретают своего рода новую жизнь — в виде стилизации в новых домах. Да и в Чебоксарах, под носом у чиновников, есть такой пример: в своё время разрушающуюся бывшую школу №1, в которой в годы Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь, частично сохранили, реконструировав возможное и достроив новые этажи, пристрои. И тут излюбленные и лицемерные отсылки властей о том, что «жаль, древний город был деревянный и не сохранился», не будут действовать.

Позиция власти

В феврале 2018 года глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что в городе после переселения снесен 131 аварийный дом, освобождаются 269 земельных участков общей площадью 255 тысяч квадратных метров.

«Будут проведены общественные обсуждения, определится назначение использования земельных участков», — заявлял градоначальник, который сам является строителем.

Но сегодня власти уже не скрывают: на месте снесённых домов в районе бывшего ХБК и парка «Победы» будут многоэтажки.

«В настоящее время проект готовится к утверждению. Это будет жилая территория. Высотки тоже предусматриваются, но ближе к Волге они понижаются», — пояснил главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин.

Жилищное кольцо вокруг мемориала смыкается. Кроме того, недалеко от парка появился ларёк шаурмы. Такими темпами в городе не останется ничего святого, и к своей исторической дате Чебоксары подойдут с историческими жилищными рекордами, застраивая «лакомые» исторические места…

Отметим, что ранее власти Чебоксар заявляли, что город оказался в современном городском тренде — «развиваться не вширь, а ввысь», отмечая, что в городе высотными будет несколько микрорайонов — «Серебряные ключи», «Алые паруса», «Олимп», «Благовещенский», «Мега-Сити».

"Правительству виднее. А нам что остаётся, что мы можем сделать? Остаётся только терпеть», — вздохнули две пожилые горожанки, прогуливаясь по парку «Победы» и стараясь не смотреть в сторону высотки.

В Чувашии народ, как известно, способен долго терпеть. Но когда терпение на исходе, и эта сила выплёскивается, то мало не покажется.

В глазах — «жажда наживы»

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что будут застраивать многоэтажками не только территорию по периметру и место снесённых построек, подбираясь всё ближе к Вечному огню, но и восточный косогор, который уже давно манит строителей.

«К сожалению, коммерческие аппетиты и амбиции берут верх, а те, кто управляет этими процессами, будет выжимать все сливки. Так как земля здесь дорогая и очень перспективная, то бизнесмены будут застраивать честными и нечестными путями, будет ползучая интервенция. В результате мемориальный комплекс, где люди привыкли гулять и собираться всем городом в День Победы, будет закрыт со всех сторон многоэтажными домами», — полагает Владислав Солдатов.

Он подчёркивает, что не состоятельны «излюбленные отсылки» властей на различные судебные иски или действия прежнего руководства: чиновники обязаны регулировать, контролировать и управлять этими процессами. Иначе город окончательно охватит «строительная чума».

«Могу предположить, что они сами заинтересованы. Не каждый человек способен справиться с искушением наживы, даже если это грозит репутационными и имиджевыми рисками, даже если войдёт в историю как ругательный персонаж. Бизнес на эти участки смотрит с осоловелыми от жадности глазами, не желая упустить свой шанс и урвать, ущипнуть кусочек, оправдываясь при этом, что если не они — то всё равно придёт кто-то другой, понаглее, посмелее, повлиятельнее. И эти аппетиты должна умерить власть, она обязана регулировать эти процессы, ставя во главу не прибыль, а интересы города и горожан», — подчёркивает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Он высказал мнение, что у прежней власти «чувство прекрасного» было, что «называется, в подкорке», что и позволило Чебоксарам получить статус самого благоустроенного города в России.

«У того же Федорова (первый президент Чувашии Николай Федоров) при всех его недостатках было чувство прекрасного. В результате болото с лягушками превратилось в Чебоксарский залив и «Дорогу к храму», центр города преобразился, вызывая зависть соседей и восхищение туристов. Но с тех пор мало что изменилось, и те же соседи говорят, что Чебоксары «отстали», в то время как, к примеру, Мордовия сделала большой рывок, а Казань вообще превратилась в европейскую столицу» — отмечает Владислав Солдатов.

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