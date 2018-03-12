Эксперты назвали регионы, где ожидается самая высокая явка на выборах-2018

Москва, , 12:24 — REGNUM До выборов президента России осталось менее недели. По прогнозам экспертов, явка на 18 марта может составить 64%. Таковы данные, представленные Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), передает РИА Новости.

В феврале 2018 года прогноз по явке на выборах был несколько ниже — 60%.

Эксперты назвали регионы России, где ожидается высокая явка избирателей на выборах-2018. Так, по их прогнозам, самая высокая явка ожидается в Татарии — 82%. За ней следует Чувашия — 78% и Пензенская область — 74%.

В числе субъектов РФ, в которых эксперты прогнозируют явку не ниже 70%, — Оренбургская, Воронежская, Тамбовская, Тульская области (по 70%), Кемеровская область (71%), а также Тюменская область и Ставропольский край (по 73%).

В аутсайдерах в списке по явке на выборах оказались: (51%), Архангельская область и Санкт-Петербург (по 52%), а также Курская область (53%).

В Москве явку на выборах эксперты прогнозируют порядка 65%.

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Согласно опросу ВЦИОМ, прогнозируемые результаты кандидатов будут находиться в следующих интервалах: Владимир Путин — 69−73%, Павел Грудинин — 10−14%, Владимир Жириновский — 8−12%, Ксения Собчак — 2−3%, Григорий Явлинский — 1−2%, Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин — менее 1% каждый.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, явка на выборы с учетом устойчивости решения об участии в голосовании ожидается в коридоре 63−67%.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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