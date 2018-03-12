Оправдательный приговор за сауну в доме правительства Чувашии отменён

Чебоксары, , 17:38 — REGNUM Оправдательный приговор по делу о строительстве сауны в доме правительства Чувашии, вынесенный экс-заместителю руководителя администрации главы республики Сергею Вязовскому, отменён. Дело направлено на новое судебное разбирательство. Информацию об этом подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Чиновнику было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как считает следствие, работая заместителем руководителя главы администрации, Вязовский давал незаконные указания бывшему заместителю руководителя ГУП «Республиканское управления капитального строительства» (РУКС) по возведению оздоровительного центра в здании Дома правительства.

19 января 2018 года Ленинский райсуд Чебоксар оправдал Вязовского, с чем не согласилась прокуратура Чувашии. Сегодня, 12 марта, Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Дело будет рассмотрено в новом составе суда.

Отметим, бывшему замдиректору «РУКСА», которого обвиняли в превышении полномочий при строительстве сауны, приговор был вынесен в ноябре 2016 года. Московский районный суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей и амнистировал. Нанесённый им ущерб следствие оценило в 7,5 млн рублей.

Напомним, в 2015 году глава Чувашии Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос о сауне в доме правительства заявил, что «ни Игнатьев, ни Моторин (Иван Моторин — глава правительства, прим. ИА REGNUM ), ни администрация никакой сауны не заказывали». По его словам, «документы были подписаны до нас», «заказчики, их фамилии известны».

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