После митинга регионального отделения КПРФ за отставку главы Хакасии Виктора Зимина, состоявшегося 16 декабря 2017 года, прошёл почти месяц. Мнения об акции протеста разделились. По одной из версий, существующих в информационном поле региона, протестная активность в Хакасии нарастает. Другая версия — митинг КПРФ никак не повлиял на рейтинг Зимина.

Kremlin.ru Главы Республики Хакасия Виктор Зимин

Без ответа

Тем не менее 16 декабря митингующие приняли обращение к президенту РФ с требованием отправить Зимина в отставку. Оно было отправлено в администрацию президента 18 декабря, и пока ответа коммунисты не получили, сообщил корреспонденту ИА REGNUM второй секретарь Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Он отметил, что к 12 января ещё около ста человек, которые по каким-то причинам не смогли прийти на митинг, поддержали требования отставки Зимина.

«После митинга мы предложили желающим бланк обращения в администрацию президента, он есть в открытом доступе в сети интернет. Кто-то заполнил его самостоятельно, некоторые жители Хакасии в свободной форме звонили и обращались в республиканское отделение КПРФ. Наша позиция за последний месяц не изменилась. Мы по-прежнему требуем отставки главы Хакасии Виктора Зимина», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 16 декабря 2017 года в Хакасии состоялся митинг за отставку главы республики Виктора Зимина, организованный региональным отделением КПРФ. Коммунисты утверждают, что в акции протеста приняли участие порядка 600−700 человек. Однако некоторые пользователи соцсетей из Абакана утверждают, что речь идёт о 100−150 участниках митинга.

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Коммунисты и присоединившиеся к ним жители республики считают, что именно Зимин, который руководит республикой с 2009 года, виноват в том, что экономическая ситуация в Хакасии является «катастрофической».

"Бюджетная политика нашего правительства на фоне других субъектов оценивается как неэффективная. Но у людей претензии не только к этому, но и в принципе к его человеческим качествам. Зимин неоднократно допускал высказывания, которые фактически оскорбляют определенные социальные группы», — сказал Коновалов. В частности, он напомнил, что Зимин назвал коммунистов тунеядцами.

Однако окончательное решение провести очередную акцию протеста против Зимина у коммунистов созрело после ноябрьской прямой линии главы Хакасии. Некоторые заявления руководителя региона, сделанные в ходе этой прямой линии, вызвали большой общественный резонанс. В частности, это касается призывов Зимина, адресованных жителям депрессивных поселений и руководителям на местах: не устраивать митинги и забастовки, требуя зарплату, а «что-то создавать» и делать, например, варить тушёнку, собирать ягоды, иными словами, становиться предпринимателями.

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«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну, заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте», — заявил в ноябре Зимин.

В ответ на него обрушился шквал критики в соцсетях. «Знаем мы, как у нас поддерживают малый бизнес», — это только одна из претензий. Также люди недоумевали, почему в принципе ситуация доходит до того, что они должны требовать свои зарплаты на митингах.

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Не до Хакасии

Коммунисты убеждены в том, что акция протеста обоснована. Однако, по мнению хакасского политолога Дмитрия Буреева, на позиции Зимина этот митинг едва ли повлияет.

«Не думаю, что митинг в декабре как-то повлиял на позиции Виктора Зимина. И времени мало прошло, и актуальная повестка для московского руководства сейчас совсем другая. Им не до Хакасии. Исходя из этого — местная ячейка КПРФ продолжает накапливать «критическую массу», задел на будущие выборы в сентябре 2018 года. При этом понятно, что вплести тему протеста в Хакасии в общефедеральную кампанию КПРФ тоже уже не удастся, а лицо сохранить нужно. Поэтому то, что происходит сейчас, — это такая вот попытка удержаться на плаву. Но она бесперспективна и бумерангом возвращается к самим инициаторам протеста. И это не в первый раз уже, нужно отметить», — сказал Буреев в интервью ИА REGNUM.

Политолог напомнил, что в сентябре 2018 года в Хакасии состоятся выборы главы региона и депутатов республиканского парламента.

Здесь стоит отметить, что в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации в декабре 2017 года, согласно опубликованному ИА REGNUM аналитическому докладу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Зимин поднялся до 73-й строчки (с 78-й в ноябре).

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Тем не менее протестную кампанию, организованную КПРФ в Хакасии, федеральные эксперты без внимания не оставили. По мнению ведущего аналитика АПЭК Михаила Нейжмакова, даже количество митингующих в 150—200 человек — это уже серьёзная цифра для Хакасии. При этом он подчеркнул, что сам по себе митинг за отставку Зимина вряд ли повлияет на его карьеру. Однако, по его словам, есть факторы, которые делают позиции руководителя республики менее устойчивыми. Например, о серьёзном росте госдолга региона еще в июне 2017 года упоминал Дмитрий Медведев.

Довели «до ручки» или сами дошли?

Экономическая ситуация в Хакасии заслуживает отдельного, пристального внимания.

18 декабря 2017 года этот вопрос вызвал оживлённую дискуссию в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании. Министр финансов РФ Антон Силуанов тогда призвал власти Хакасии не доводить финансовую ситуацию «до ручки», сообщив о том, что у Мордовии и Хакасии «растёт долг, растут обязательства, кредиторка растёт».

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В ответ спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев заявил, что текущая финансово-экономическая ситуация в регионе является следствием федеральной бюджетной политики:

«В Хакасии налоги на прибыль не платятся. Налог на добычу полезных ископаемых, благодаря «заботам» правительства и двух палат Федерального Собрания, не платится. И всё отгружается за рубеж».

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Штыгашев напомнил, что в октябре 2017 года республиканские парламентарии попросили федеральной помощи в размере 28,2 млрд рублей, заявив о сложившейся в регионе катастрофической ситуации.

В обращении депутатов указывалось, что в 2016 году госдолг Хакасии вырос на 6,1 млрд рублей. К ноябрю 2017 года он составлял около 24,6 млрд рублей, это более 130% от собственных доходов.

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В ноябре 2017 года ситуация начала выравниваться, глава Хакасии Виктор Зимин заявил о «беспрецедентной» помощи республике в размере почти 16 миллиардов рублей.

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А в декабре, когда депутаты Верховного Совета Хакасии принимали бюджет — 2018, руководитель фракции КПРФ Владимир Керженцев сказал, что единственный шанс Хакасии — «клянчить деньги у Москвы и, надо отдать должное Зимину, с этой задачей он неплохо справляется».

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг Хакасии составлял более 24,6 млрд рублей.

В ходе вышеупомянутой полемики на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Силуанов отметил, что бюджет региона сейчас «исполняется на базе казначейского сопровождения», потому что «сам регион не может это сделать без поддержки федерального центра», и это обстоятельство не делает чести хакасским руководителям.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Напомним, в декабре 2017 года парламентарии Хакасии приняли во втором чтении закон о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Итоговые параметры главного финансового документа региона сложились следующим образом: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

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Уже в сентябре пройдут выборы главы Хакасии. Сам Зимин ранее заявил, что будет баллотироваться на очередной губернаторский срок, «если будет оказано доверие президента». И больше о губернаторских амбициях в регионе пока никто официально не заявлял.