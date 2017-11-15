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Глава Хакасии о новом губернаторском сроке: «Без разрешения не пойду»

Политика

Виктор Зимин будет баллотироваться на очередной губернаторский срок, «если будет оказано доверие президента»

Глава Хакасии о новом губернаторском сроке: «Без разрешения не пойду»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Виктор Зимин

Абакан, 15 ноября 2017, 06:47 — REGNUM  Глава Хакасии Виктор Зимин в ходе прямой линии 14 ноября ответил на вопрос, будет ли он участвовать в выборах руководителя республики в 2018 году.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Зимин сказал, что выдвинет свою кандидатуру, если ему будет оказано доверие президента России.

«Прежде всего, если будет оказано доверие президента. Естественно, без разрешения его не пойду на выборы. Я очень хочу за этот предвыборный год, от сентября до сентября, даже если я не пойду на выборы, республику оставить с красивым бюджетом, хорошими делами, красивыми инициативами, красивыми новыми проектами социальными», —цитируетЗимина РТС.

Политолог Елена Тышта считает, что участие Виктора Зимина в выборах в 2018 году вполне возможно.

«Будет ли Виктор Зимин участвовать в выборах главы Хакасии в 2018 году? Вполне возможно. Первый раз его выбирал республиканский парламент по представлению президента. Второй раз он был всенародно избран. Сейчас согласия президента для выдвижения кандидатуры не требуется, всё-таки речь идёт о всенародных выборах главы региона», — отметила она.

По мнению собеседницы ИА REGNUM, пока рано прогнозировать, будут ли жители региона голосовать за Виктора Зимина.

«Здесь надо смотреть, кто ещё будет участвовать в выборах. На сегодняшний день, насколько я знаю, никто ещё не заявлял о своих политических амбициях на этот пост», — резюмировала Елена Тышта.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин приступил к осуществлению полномочий председателя правительства Хакасии в январе 2009 года. В 2010 году его должность была переименована. Зимин стал главой Хакасии — председателем правительства региона. 8 сентября 2013 года Виктор Зимин был избран главой Хакасии на всенародных выборах.

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Напомним, 14 ноября 2017 года в Хакасии состоялась вторая прямая линия с главой республики Виктором Зиминым. Руководитель региона отвечал на вопросы три с половиной часа. Всего поступило около 700 звонков и сообщений.

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Выборы главы Хакасии-2018

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