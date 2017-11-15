Глава Хакасии о новом губернаторском сроке: «Без разрешения не пойду»

Абакан, , 06:47 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин в ходе прямой линии 14 ноября ответил на вопрос, будет ли он участвовать в выборах руководителя республики в 2018 году.

Как сообщилив республиканском правительстве, Зимин сказал, что выдвинет свою кандидатуру, если ему будет оказано доверие президента России.

«Прежде всего, если будет оказано доверие президента. Естественно, без разрешения его не пойду на выборы. Я очень хочу за этот предвыборный год, от сентября до сентября, даже если я не пойду на выборы, республику оставить с красивым бюджетом, хорошими делами, красивыми инициативами, красивыми новыми проектами социальными», —цитируетЗимина РТС.

Политолог Елена Тышта считает, что участие Виктора Зимина в выборах в 2018 году вполне возможно.

«Будет ли Виктор Зимин участвовать в выборах главы Хакасии в 2018 году? Вполне возможно. Первый раз его выбирал республиканский парламент по представлению президента. Второй раз он был всенародно избран. Сейчас согласия президента для выдвижения кандидатуры не требуется, всё-таки речь идёт о всенародных выборах главы региона», — отметила она.

По мнению собеседницы ИА REGNUM, пока рано прогнозировать, будут ли жители региона голосовать за Виктора Зимина.

«Здесь надо смотреть, кто ещё будет участвовать в выборах. На сегодняшний день, насколько я знаю, никто ещё не заявлял о своих политических амбициях на этот пост», — резюмировала Елена Тышта.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин приступил к осуществлению полномочий председателя правительства Хакасии в январе 2009 года. В 2010 году его должность была переименована. Зимин стал главой Хакасии — председателем правительства региона. 8 сентября 2013 года Виктор Зимин был избран главой Хакасии на всенародных выборах.

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Напомним, 14 ноября 2017 года в Хакасии состоялась вторая прямая линия с главой республики Виктором Зиминым. Руководитель региона отвечал на вопросы три с половиной часа. Всего поступило около 700 звонков и сообщений.

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