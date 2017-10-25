«Катастрофическая ситуация»: Хакасия просит федеральной помощи

Абакан, , 15:46 — REGNUM Верховный совет Хакасии констатировал, что республика «остро нуждается в финансовой помощи». Сложившуюся ситуацию парламентарии назвали катастрофической.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 октября, в республиканском парламенте, Верховный совет обратился за финансовой помощью к федеральным властям, а именно к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Необходимая сумма — 28,2 миллиарда рублей. В том числе речь идёт о разовой финансовой помощи в размере 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности. 17,9 млрд необходимо на погашение коммерческих заимствований республики. Ещё 6 млрд рублей необходимо ежегодно в результате пересмотра размера финансовой помощи Хакасии «с учётом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств».

По оценкам парламентариев, в Хакасии сложилась катастрофическая ситуация, и виной тому — потери доходной части бюджета «вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет», а также принятые за последние годы на федеральном уровне решения «в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

По итогам 2016 года в республике был зафиксирован самый высокий дефицит бюджета среди субъектов РФ. В 2016 году госдолг Хакасии вырос на 6,1 миллиарда рублей. А по итогам 2017 года государственный долг составит 24,7 миллиарда рублей (137% от собственных доходов). 17,9 млрд из этой суммы — коммерческий долг. В текущем году одни только расходы на обслуживание госдолга составят 2,5 млрд. Это более 14% от собственных доходов.

В республиканском парламент утверждают, что Хакасия за прошедшие годы потеряла более 10 млрд рублей из-за налоговых реформ. На выполнение «майских» указов и на «передачу делегированных республике и не подкрепленных финансами государственных полномочий» Хакасии с 2012 года пришлось направить более 6 млрд рублей.

Необходимость привлечения коммерческих кредитов депутаты объяснили тем, что «расходные полномочия заметно превысили доходы». Также выросла задолженность в Пенсионный фонд РФ, Фонд соцстрахования и так далее.

Парламентарии попросили «положительно решить» просьбу республики о выделении финансовых средств.

«Помимо обращений парламентарии вносят поправки в проект федерального бюджета на 2018 год и последующие два года о распределении бюджету Республики Хакасия дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в том же размере, который был указан в обращениях к правительству РФ и Госдуме России, — 28, 2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении республиканского парламента.

Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 октября 2017 года составлял 24,8 млрд рублей.

Напомним, в октябре текущего года стало известно, что Хакасия получила финансовый транш в размере 4,7 млрд рублей. По информации республиканских властей, это результат «достигнутого соглашения между правительством Хакасии и министерством финансов России».

По словам депутата Госдумы от Хакасии Надежды Максимовой, этот бюджетный кредит будет направлен на рефинансирование существенной части коммерческого долга республики. В результате структура госдолга региона изменится — доля коммерческих заимствований снизится на 15%. Предполагается, что это позволит экономить на расходах по обслуживанию госдолга более полумиллиарда рублей ежегодно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на конец 2016 года госдолг Хакасии составлял более 21 млрд рублей. В конце прошлого года глава региона Виктор Зимин заявил, что ему «за госдолг не стыдно». По его мнению, вокруг государственных заимствований создаётся «не совсем здоровый ажиотаж».

Зимин напомнил, что в начале 2012 года размер госдолга Хакасии составлял 600 миллионов, но именно в этом году «крупнейшие налогоплательщики республики столкнулись с резким падением цен на алюминий и уголь». В итоге бюджет недополучил миллиарды рублей налогов.

По словам главы региона, большие деньги нужны на замещение выпавших доходов и выполнение социальных обязательств, на строительство важных для республики объектов.

«Мне за госдолг — не стыдно! Потому что республика не сократила ни одной социальной статьи за все эти годы! И дальше мы не будем сокращать финансирование важнейших социальных сфер — здравоохранения, образования и культуры», — резюмировал Зимин.

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