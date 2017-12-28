Татьяна Иващенко, , 16:22 — REGNUM

Хакасия стала одним из регионов, для которых уходящий год оказался не самым спокойным. Особенно в списке событий 2017 года выделяются внезапная отставка регионального правительства, заявление депутатов о катастрофе и битва за урожай…

Приплыли

Резонансное заявление, касающееся кадровых перестановок в республиканском правительстве, глава Хакасии Виктор Зимин сделал 27 апреля 2017 года в ходе традиционного отчёта перед депутатами Верховного Совета (парламента республики — прим. ИА REGNUM ). Он сказал, что принял решение отправить правительство в отставку и сформировать совершенно новую структуру управления.

Это решение стало для многих неожиданностью. Вот что Зимин написал по этому поводу в своём Instagram:

«Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе».

Он также добавил, что необходимо «эффективно решать» стоящие пред республикой задачи, а «не отсиживаться в стороне, пережидая, чем всё это закончится». Также руководитель республики заявил, что нужно «строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся, ведь хорошо плавают далеко не все».

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В республиканском правительстве тогда подчеркнули, что такое решение глава Хакасии принял по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 19 апреля. Известно, что на встрече шла речь о доходах населения, развитии экономики и промышленности, о госдолге республики.

«Очевидно, что на закрытой части встречи глава государства потребовал от Зимина «встряхнуться», поскольку проблемы политического плана в регионе есть, и их глава республики должен либо решить, либо уйти в отставку сам», — предположил политолог Анатолий Савостин.

Вскоре стало известно, что некоторые чиновники свои посты в республиканском правительстве сохранят. В частности, Зимин предложил Наталье Карамашевой продолжить работу на посту министра социальной защиты республики. Прежний руководитель остался и в минфине Хакасии — Ирина Войнова. Свою должность сохранила и министр экономики Татьяна Пауль. После этого в регионе заговорили о том, что серьёзного «апгрейда» местной власти ожидать не стоит.

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Справедливости ради стоит отметить, что пришли в правительство и новые люди. Например, это министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Попов (сменил на этом посту Александра Егорова), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Валерий Келин (сменил Сергея Можарова), министр образования и науки Лариса Гимазутина (сменила Галину Салату) и другие.

Одни из последних кадровых решений касались заместителей главы Хакасии. Был освобождён от должности замглавы республики Валерий Марков. В то же время заместителем главы Хакасии был назначен Андрей Новосёлов, который до этого уже был заместителем Зимина, а затем, с 2015 года, занимал должность первого вице-губернатора Омской области.

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Абаканский журналист Андрей Березин, комментируя кадровые пертурбации, рассказал, что вокруг прибытия Новосёлова в Хакасию и вовсе «завернулась интрига»:

«В регионе ходят слухи, что Новосёлов вернулся, чтобы стать преемником Виктора Зимина».

Выборы главы Хакасии пройдут в 2018 году. И пока никто не знает, имеют ли под собой почву эти слухи.

Катастрофа республиканского масштаба

Пожалуй, самым громким событием Хакасии уходящего года можно назвать заявление республиканских депутатов о катастрофе и просьбу о помощи.

Депутаты Верховного Совета констатировали, что республика «остро нуждается в финансовой помощи», в октябре 2017 года. Сложившуюся ситуацию парламентарии назвали катастрофической. Они обратились за помощью к федеральным властям, попросив ни много ни мало 28,2 млрд рублей.

Речь шла о разовой финансовой помощи в размере 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности. 17,9 млрд парламентарии попросили на погашение коммерческих заимствований республики. Ещё 6 млрд рублей необходимо ежегодно в результате пересмотра размера финансовой помощи Хакасии «с учётом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств».

В Верховном совете уточнили, что катастрофическая ситуация сложилась в результате потери доходной части бюджета «вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». Также виной тому «принятые за последние годы на федеральном уровне решения в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

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По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг Хакасии составлял более 24,6 млрд рублей. Это более 130% от собственных доходов. Для справки: доходы республиканского бюджета на 2018 год были утверждены в размере 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

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Ещё в начале 2012 года размер госдолга Хакасии составлял 600 миллионов, но именно в этом году, по словам Зимина, «крупнейшие налогоплательщики республики столкнулись с резким падением цен на алюминий и уголь», в итоге бюджет недополучил миллиарды рублей налогов.

Однако даже на этом фоне Виктор Зимин катастрофы в регионе не увидел. Более того, он заявил, что республика начала получать финансовую помощь ещё до обращения депутатов, и назвал сумму запрашиваемой парламентариями помощи «не совсем корректной».

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В ноябре глава Хакасии съездил в Москву. Вернувшись, он сообщил о «беспрецедентной» помощи республике в размере почти 16 миллиардов рублей.

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А после он и вовсе констатировал: «У нас не депрессия». Он добавил, что в Хакасии «все позиции растут».

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Масла в огонь подлили высказывания спикера Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева. В Хакасии уверены, что текущая финансово-экономическая ситуация в регионе является следствием федеральной бюджетной политики:

«Вот эти так называемые коммерческие кредиты. Что, субъекты, губернаторы захотели их взять, что ли? Да нет, это с разрешения Минфина России. Но они получают эти кредиты в тех банках, где скажут. Они получили их, и последнее… Что касается кредитов. Есть бюджетный вообще-то кодекс. Вообще, доля бюджетных кредитов и коммерческих должна хотя бы соответствовать 50/50. Нам этих бюджетных кредитов не давали. Посчитали, что мы Кувейт или Саудовская Аравия. И нас гнали туда: «Вон туда идите, в коммерческие банки».

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В ответ глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет региона сейчас «исполняется на базе казначейского сопровождения». И это «говорит о том, что доверие к хакасским руководителям, в том числе и к парламенту, который не может нормально принять реалистичный бюджет, в котором заложен воздух, о чём мы говорили, приводит к тому, что не хватает денег на те обязательства, которые сами же и планировали».

"Как раз бюджет Хакасии теперь исполняет федеральное казначейство, потому что сам регион не может это сделать без поддержки федерального центра», — резюмировал Силуанов.

Как видно, ситуацию, сложившуюся в Хакасии, простой назвать нельзя. И наверняка громкие заявления по этому поводу последуют и в 2018 году. ИА REGNUM следит за развитием событий.

Зона рискованного земледелия

2017 год запомнится аграриям Хакасии борьбой за урожай.

Результаты уборочной нерадостные: было убрано 120 457,3 тонны зерновых и зернобобовых культур, что на 11% меньше, чем в провальном 2016 году. По итогам уборочной кампании этого года в общей сложности погибло 35 991 га посевов — это и пшеница, и овёс, и ячмень, и кормовые культуры. В республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия объяснились: виной тому — погодные условия. В летние месяцы часть посевов попала под град, а в конце сентября в Хакасии выпал снег, местами установившийся до зимы.

В октябре аграрии Хакасии оценили ущерб, нанесенный осенним снегопадом, в 345,9 миллиона рублей. Однако в минсельхозпроде «обрадовали», что 22 декабря правительство РФ утвердило размер компенсации для Хакасии — чуть более 106 миллионов рублей. Этих денег в регионе ждут до конца текущего года.

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Не впечатляющие результаты и по картофелю. В этом году в Хакасии выкопали 4760,9 тонны картофеля. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 29%. При этом в профильном министерстве уточнили, что это произошло из-за перерегистрации одного из сельхозпредприятий в другом регионе. По овощным культурам уменьшение объёмов урожая составило 9%.

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Что касается кормозаготовительной кампании, здесь всё не так печально. В республике зафиксирован хороший урожай кукурузы — 70 573,1 тонны. Урожайность в некоторых хозяйствах оказался довольно высокой для региона — 182,1 ц\га. Готового силоса в этом году заготовлено 41 527 тонн, сенажа — 118 234 тонны, сена — 138 043,8 тонны, соломы — 18 404 тонны.

Напомним, в 2016 году уборочную компанию пришлось завершить в октябре — также из-за климатических условий. Общий показатель выполнения плана на тот момент составлял 76%. Под снегом осталось около 18 тыс. гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи.

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В профильном министерстве напомнили, что Хакасия считается зоной рискованного земледелия. И это, судя по всему, означает, что республиканским аграриям в каждую уборочную нужно будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему…

Мнение

По словам хакасского политолога Дмитрия Буреева, в регионе «событий в уходящем году было предостаточно», но главными можно назвать события вокруг регионального правительства — его ротацию:

«В политическую жизни республики этот процесс добавил динамики, интригу, новые акценты».

На вопрос, принесла ли эта ротация пользу для республики, собеседник ИА REGNUM ответил:

«Всё зависит от конкретных людей. Есть примеры, когда смена руководителя ведомства или их реорганизация пошли на пользу дела. В частности, это касается министерства ЖКХ и строительства».

Депутат горсовета Абакана Евгений Мамаев считает, что в Хакасии главными в уходящем году стали два взаимосвязанных события — отставка правительства и обращение Верховного Совета к федеральным властям за помощью.

«Напомню — правительство было отправлено в отставку с формулировкой «поплыли» и в целях изменения экономической политики. Факт отставки говорит о серьёзных проблемах в формировании и работе главной управленческой команды региона, что дополнительно подчеркивается множеством коррупционным скандалов и уголовных дел. К сожалению, ротация правительства не привела к сколь-нибудь заметным улучшениям экономических показателей. Ситуация дошла до такой критической точки, что Верховный Совет вынужден был обратиться к федеральным властям за помощью. К счастью, их обращение было услышано, и республика получила возможность заменить часть коммерческого долга на бюджетные кредиты, что позволило существенно снизить платежи на обслуживание госдолга. Тем не менее сигналов о принципиальных улучшениях в качестве управления пока не наблюдается. Скорее даже наоборот — недавно было объявлено, что исполнение бюджета республики находится под управлением Минфина России», — сказал Евгений Мамаев.

Он напомнил о заявлении Антона Силуанова:

«Всё поставлено с ног на голову. Сейчас бюджет Хакасии исполняется на базе казначейского сопровождения. Это говорит о том, что нет доверия к хакасским руководителям».

Ягоды, тушёнка, паразиты

Подводя итоги 2017 года в Хакасии, просто нельзя не вспомнить о паразитах и тушёнке.

14 ноября в ходе прямой линии глава Хакасии Виктор Зимин призвал жителей депрессивных поселений и руководителей на местах и не устраивать забастовок и не выходить на митинги с требованием зарплат, а «что-то делать». В частности, он предложил «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство: раз уж живёте в тайге, то собирайте ягоды, варите тушёнку, продавайте на рынке.

«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте», — заявил Зимин.

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Про «тушёнку» Зимина в итоге сообщили не только местные, но и федеральные СМИ. Этот призыв вызвал огромный общественный резонанс. Кто-то придерживался мнения, что Зимин прав, просто слова надо было подобрать более корректные. Но в основном раздавались возмущения, в том числе в соцсетях. Призыв «сконцентрировать бабушек-дедушек» на селе, варить тушёнку и собирать ягоды некоторые жители Хакасии назвали издевательством, сопроводив это ироничным комментарием:

«Знаем мы, как власти поддерживают малый бизнес».

Стоит также добавить, что высказывание Зимина стало одним из поводов для протестной акции КПРФ, состоявшейся 16 декабря. Коммунисты организовали митинг за отставку главы республики. В республиканской организации КПРФ заявили, что к акции протеста присоединились порядка 600 человек, несмотря на мороз. Однако в информационном пространстве региона есть и другая информация: митинговали не более 150 человек.

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В любом случае, по мнению политологов, протестная активность в регионе заметна, и даже количество митингующих в 150—200 человек — это уже серьёзная цифра для Хакасии и повод для местных властей крепко задуматься.