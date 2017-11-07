Хакасия хотела 28 миллиардов рублей, а получила – 16: главное в регионе

Абакан, , 10:49 — REGNUM Главные события Хакасии в специальном обзоре ИА REGNUM

За что не хочет краснеть глава Хакасии?

Глава Хакасии Виктор Зимин рассказал о «беспрецедентной» помощи республике в размере почти 16 миллиардов рублей.

На официальном сайте республиканского правительства размещено видео, где Зимин комментирует итоги поездки в Москву и решения, принятые 3 ноября на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак.

«Цифра беспрецедентная, которую нам удалось защитить», — заявил Виктор Зимин. По его словам, в конечном итоге Хакасия получила почти 16 миллиардов рублей.

«Хочется сказать спасибо правительству, Минфину и конечно главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину. Я больше чем уверен, что эта цифра, которая выражается в 9 млрд 640 млн, выделена только республике», — отметил глава Хакасии.

Он убеждён, что «больше не выделялось регионам таких цифр»:

«Плюс мы перед этим ещё получили 4,7 (млрд рублей) и 1,3 (млрд рублей). То есть, в конечном итоге, почти 16 миллиардов республика получили средств».

Зимин рассказал, что почти 10 млрд рублей получено «по этому году на замещение коммерческих кредитов»:

«Представляете, мы экономим для себя 2 миллиарда 400 миллионов рублей, которые, конечно, пойдут на социально-экономическое развитие».

Однако, по словам Виктора Зимина, у региона «ещё есть проблемы».

«Очень серьёзный разговор у меня будет по приезду с правительством и с главами муниципальных образований. Нужно организовать очень серьёзную работу. И уже теперь без шуток. Мы должны выдержать те обязательства, которые на себя взяли. Регион должен, как говорится, ответить. Не просто так эти средства нам выделили. Я не хочу краснеть завтра, когда нужно будет выполнять наши обязательства. Лучше работать», — подчеркнул губернатор.

В частности, он заявил о том, что необходимо «повысить благосостояние людей, понизить безработицу», и это «всегда зависит от исполнительной и законодательной власти на местах»:

«Не просто в пиар играть дешёвый, а конкретно вырабатывать классные законы, исполнять эти законы, работать над созиданием, над инвестициями, а не хлюздить и не плакать у себя на местах. И ни в коем случае не повышать налоги».

Что касается льгот, Зимин заявил о том, что «надо посмотреть, где они работают»:

«Если они идут на развитие региона, их оставить. Если они давно утратили свою силу и являются паразитами, конечно, их надо отменять».

Подводя итоги, Зимин подчеркнул, что Хакасии всё равно «не хватает средств для сбалансированности бюджета». По оценкам главы региона, в год необходимо ещё «где-то 2−3 миллиарда иметь дополнительных доходов, чтобы сбалансировать бюджет».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце октября 2017 года Верховный Совет Хакасии (республиканский парламент — прим. ИА REGNUM ) заявил о том, что регион остро нуждается в финансовой помощи. Сложившуюся ситуацию парламентарии назвала катастрофической.

Государственный долг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда рублей. По прогнозам парламентариев, по итогам 2017 года госдолг составит 24,7 миллиарда рублей — 137% от собственных доходов. Из той суммы 17,9 млрд — коммерческий долг. Только расходы на обслуживание госдолга в текущем году оценили в 2,5 млрд рублей, что составляет более 14% от собственных доходов.

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Парламентарии попросили у федеральных властей помощи в размере 28, 2 миллиарда рублей.

Виктор Зимин, комментируя эту сумму, назвал её «не совсем корректной»:

«Мне не совсем ясно, каким образом были сформированы столь серьёзные цифры, о которых идёт речь».

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Между тем, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 октября 2017 года госдолг Хакасии составлял уже более 24,82 млрд рублей.

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Республиканский бюджет на 2017 год в декабре 2016 года приняли со следующими параметрами: по доходам — 22,4 млрд рублей; расходы — 26,7 млрд рублей.

Добавим, по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, в январе-июне 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Хакасии составили 20 882,5 рубля, увеличившись на 1,7% по сравнению с январем-июнем 2016 года. В то же время, реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 1,6%.

Численность не занятых трудовой деятельностью жителей Хакасии, состоящих на учёте в госучреждениях службы занятости, к концу сентября 2017 года составляла 4,4 тыс. человек. В том числе 3,8 тыс. человек имели статус безработного. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец сентября текущего года — 1,5%.

Напомним, в Москве 3 ноября состоялось заседание правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. Участие в заседании приняли руководителя регионов России, в том числе глава Хакасии Виктор Зимин.

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Населённые пункты отстояли от огня

В Боградском районе Хакасии огнеборцы предотвратили трагедию, оперативно потушив крупный пал травы.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сообщение о возгорании поступило в ночь на 4 ноября. По предварительным данным, из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с упала электроопора. Возникло короткое замыкание, воспламенилась сухая трава.

Пал растительности произошёл около села Боград, ветер направлял огонь в сторону деревни Полиндейка. По данным управления, существовала угроза перехода пожара на населённый пункт.

С огнём боролись боевые расчеты федеральной и республиканской противопожарных служб Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского района, лесной охраны, пожарные добровольцы Бограда и Знаменки, местное население.

Трагедию удалось предотвратить, огонь не достиг населенных пунктов. Пожар локализовали к 07:00 по местному времени, ликвидировали — в 08:15. Протяженность пала травы составила 9 км. Тушение осложняли условия горно-лесистой местности и сильный ветер. В ликвидации возгорания принимали участие 94 человека и 25 единиц техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Хакасия не понаслышке знает, что такое огненная трагедия. В апреле 2015 года природные пожары перекинулись на населённые пункты. В результате погибли 32 человека, без жилья остались 6,5 тыс. человек. Для погорельцев построили около 1,2 тыс. домов.

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День народного единства в Хакасии

Более 5 тысяч жителей Хакасии приняли участие в праздновании Дня народного единства.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, массовые праздничные гуляния прошли 4 ноября на республиканском ипподроме в Абакане.

В столице Хакасии были подготовлены развлекательные программы. Также в день праздника работала ярмарка сельскохозяйственной продукции.

В большом праздничном концерте творческие номера показали представители национальных диаспор, проживающие на территории республики, самодеятельные и профессиональные исполнители и творческие коллективы.

Праздничные мероприятия состоялись не только в Абакане, но и в других городах и районах республики.

О том, как 4 ноября отпраздновали в регионах России, читайте в сюжете ИА REGNUM «День народного единства».