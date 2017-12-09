Некоторые трудности есть, но рейтингу это не вредит

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В 90-е годы, когда в метро ходили толпы профессиональных нищих, была в одной юмористической передаче такая сценка. В вагон заходят двое, у одного в руках картонка с надписью «У нас всё харашо!», у второго — огромный мешок, из которого он и начинает фонтаном осыпать пассажиров деньгами. Такие ассоциации навеяла уходящая неделя, расцвеченная пресс-конференцией главы государства, — с той лишь разницей, что деньгами никто не разбрасывается. Но это не существенно, ведь как иначе объяснить последние данные «Левады-центра», согласно которым за Владимира Путина готовы проголосовать 75%. Это на 8% (!) выше показателя двухнедельной давности. За это время произошли известные «олимпийские события» (сомнительно, что это повлияло на резкий скачок рейтинга), и заявление Путина идти на выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Не представляя свою предвыборную программу во время общения с журналистами, Путин обрисовал её примерно так: развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда.

«Всё это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан. Это в самых общих чертах», — сказал глава государства.

О необходимости повышения доходов граждан говорят все, тем более что поводы к такому разговору появляются постоянно. Вот и на этой неделе выяснилось, что, например, в Чувашии беднеют уже и бедняки, и богачи. Доля бедного населения выросла за год с 17,8% до 18,6%. При этом основная часть доходов — зарплата, доля которой составляет 35,9% в структуре доходов и неуклонно падает последние 11 лет. Вообще средняя зарплата в республике является одной из самых низких в Приволжском федеральном округе, что вынуждает граждан обращаться за социальными выплатами. Их доля растёт. Число бедняков с доходами ниже 10 тысяч в месяц в Чувашии тоже выросло — на 0,6% за год, причём из них 4,3% получали менее 5 тысяч в месяц. Богатых стало меньше на 0,7%, причем к таковым относятся люди с зарплатой от 35 тысяч в месяц.

В Забайкалье на этой неделе медсестра пожаловалась на неприлично низкую зарплату: в одном и том же отделении центральной районной больницы Борзинского района дипломированная медсестра получает меньше санитарки — 15 против 22 тысяч рублей.

«Медсёстры, даже старшие, получили зарплату меньше, чем санитарки. Конечно, мы рады, что повышают заработную плату, но почему такая уравниловка? Так унизить медиков — зачем тогда учиться, сдавать экзамены, подтверждать квалификацию?» — приводит слова медсестры Чита.ру.

Если почитать медицинские сайты, то разговоры о баснословных зарплатах медиков — просто дань статистике и выполнению майских указов.

«Санитарки и молодые врачи — это те, кто более всего выиграл от проводимых реформ в сфере здравоохранения. Меньше повезло специалистам с солидным стажем и высокой квалификацией, но в этом состояла и вся суть реформы: таким образом в медицину Российской Федерации начнет поступать свежая кровь», — говорит алтайский медик.

Вопиющая ситуация сложилось в Иркутской области, в одном из крупнейших районов которой жители буквально дерутся за продукты. Еду, по сообщениям, приходится заказывать в других городах и провозить её в багаже пассажиров, летящих авиатранспортом. В очередях приходится стоять часами, в то время как ответственные лица из числа местных властей заявляют, что продуктов питания первой необходимости закуплено достаточно, а ажиотаж — искусственный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Неудивительно, что 70% россиян не отказались бы от подработки. Подавляющее большинство, по данным ВЦИОМ, предпочли бы подработать таксистом, курьером, официантом и продавцом в супермаркете.

Читайте также: Зарплата федеральных чиновников — почти 116 тыс. рублей: и новое повышение

Партия «Реальная Россия» на подходе?

Тем временем о своём желании баллотироваться на пост президента России заявили уже более 20 кандидатов, и число это, считает глава ЦИК Элла Памфилова, будет расти. Среди них нет ни одного по-настоящему влиятельного кандидата от оппозиции, да и, собственно, у оппозиции нет таких кандидатов. Известные оппозиционеры — есть, а высокого рейтинга у них — нет.

«Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать., — сказал Путин на пресс-конференции, обсуждая эту тему. — Я думаю над тем, что у нас политическая среда должна быть конкурентной. Я хочу и буду стремиться, чтобы была сбалансированная политическая система, а её не может быть без конкуренции на политическом поле. У нас всё же, мягко говоря, большая специфика сложилась. Совсем молодые люди не помнят и не знают, что было в 90-х, и не могут сравнить с тем, что стало теперь. У нас много проблем, и мы собрались поговорить о них. Но всё-таки у нас ВВП вырос на 75% с 2000 года, промпроизводство на 70%».

Из этих слов можно предположить, что оппозицию представляют большей частью люди, не помнящие 90-х, и несложно догадаться, в чей огород это камень. Что же касается самого Путина, то весьма примечательно, что он решил идти на выборы как самовыдвиженец. Это означает, что он не станет делать ставку на партийную поддержку, но почему?

«Путин сегодня является бесспорным лидером страны, его поддерживает абсолютное большинство людей, причем в разных политических организациях и партиях. И, выдвигаясь сам, он идет навстречу в первую очередь избирателям», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Очень красиво сказано, но эксперты считают иначе.

«За прошедшие пять лет «партия Путина» мощно укрепила свои позиции. Настолько, что на эти выборы он вообще идет самовыдвиженцем, заяви завтра Путин о преобразовании ОНФ в политическую партию, и через неделю в «ЕР» начнется такой исход, что евреи времен Моисея диву бы дались», — считает политолог Виталий Обедин.

Отдаление от правящей партии означает, что президент не хочет ассоциироваться с ней.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Он использует свой личный ресурс, собственный электорат, которому он импонирует как личность. Не хочет связывать своё имя с «Единой Россией», уже прославившейся как «партия жуликов и воров», чтобы на его имя не ложилось пятно, — считает политолог Андрей Данилов.

Понятно, что дело не только в этом, потому что ярлыки вообще навешивать не трудно. И если «Единая Россия» — «партия жуликов и воров», то любую другую можно назвать «партией ангелов и архангелов»? Свои антигерои есть во всех политических направлениях, однако мнение Данилова о стремлении Путина сделать вид, «что царь хороший, а бояре — плохие», имеет под собой основания. Действительно, согласно устоявшемуся мнению, всё хорошее, что происходит в России, случается благодаря президенту, а вина за всё плохое висит на правительстве и Госдуме. И всякая прямая линия, после которой летят шапки с провинившихся чиновников и наконец-то решаются старые проблемы, только укрепляет это представление. Даже несмотря на то, что ручное управление включается только иногда, по словам Путина, в целом же оно не так значительно.

«Миф о ручном управлении сильно преувеличен», — уверен президент России.

Зато не преувеличены, как оказалось, слухи о повышении пенсионного возраста. На прошлой неделе мы приводили слова министра экономразвития Максима Орешкина о том, что это стратегически выгодно, и столь важное решение должен принять весь народ. Говорил он так, словно других вариантов нет, остаётся только согласиться. Путин тоже подчеркнул, что об окончательном решении говорить рано, но привёл ряд аргументов в пользу повышения.

«Те, кто выступают за повышение возраста, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 30-ые годы для прошлого века. И продолжительность жизни была (соответствующая). Сейчас все европейские страны и страны, что нас окружают — на Украине то же самое, — все приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали только мы», — сказал Путин.

Очень хочется надеяться, что Россия всё же не последует примеру социальной политики Украины, где происходит много чего, например, медицина сделана платной, причем такой, что большинству граждан просто не по карману. Но подчеркивая, что решение ещё не принято, Путин сделал уточнение, скорее насторожившее, чем успокоившее: «это не должно быть шоковым решением, — постепенно и мягко, или через полгода, или через год».

"Видно, что передовые мировые экономики давно решили этот вопрос, попутно отладив систему финансового обеспечения пенсионера до идеала», — считает аналитик Альпари Анна Бодрова.

Показательно, что перед грядущими выборами, по данным исследовательского центра «Ромир», среди желающих голосовать не за Путина либералы составляют меньшинство. Оппозиция — это действительно не только юные навальнята: из всех 25% избирателей, которые готовы голосовать за альтернативного кандидата, либералов только 12%, и им, как правило, 35—44 лет. Из голосующих за «другого» кандидата — 22% коммунистов, 20% демократов и 20% патриотов, которые почему-то отделены от всех остальных групп, которым, как, видимо, предполагается, патриотизм не свойственен.

Борьба с коррупцией: свежо предание, да верится с трудом

Дарья Антонова ИА REGNUM Улюкаев и его адвокаты выслушивают обвинительное заключение

13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите уведомивших о коррупционном преступлении.

«Создаются новые правовые основы, когда говоришь правду не краснея и отстаиваешь справедливость», — отметил в связи с этим депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Несмотря на отсутствие на тот момент законопроекта, не покраснел и Игорь Сечин, главный свидетель обвинения против бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, так и не появившийся в суде. Под занавес рабочей недели была поставлена жирная точка в этом громком процессе. Будучи признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Почему-то наказание коррупционера оставляет какой-то грустный осадок: пожилой человек, преданный своими же, вспомнит только лицемерные расшаркивания Сечина, когда он передавал тот самый чемоданчик с $2 млн — что же ты, мол, Алексей, без курточки, простудишься…

Больной, сломленный, как бы он ни бодрился в процессе, заявляя, что настроение у него всегда хорошее… Человек, явно перешедший кому-то дорогу (как считает подавляющее большинство россиян), и дело над которым оказалось показательным на грани показухи. Сейчас Улюкаев выглядит как старый волк, который был выброшен из стаи за потерю нюха. Для демонстративной борьбы с коррупцией хорошо было бы выбрать кого-нибудь посвежее, но пример «Оборонсервиса» у всех ещё жив в памяти: если посвежее — то извинятся, отпустят и всё вернут. Потому и надежды на то, что этот эпизод что-либо изменит в наших с вами реалиях, нет.

Читайте также: «Суд-то не настоящий!» — что думают россияне о деле Улюкаева

Короткой строкой

— Перед ЧМ по футболу замглавы правительства Виталий Мутко сообщил, что медвытрезвители необходимо возрождать. Это создаст для иностранных болельщиков «человеческие условия». Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заспорил: вытрезвители нужно делать не только для иностранцев, но и для своих.

— Говорить о ЧМ-2018 может оказаться рановато. В начале месяца глава института Национальных антидопинговых агентств заявил, что ФИФА должна срочно расследовать применение допинга российскими футболистами и не бояться их отстранения от ЧМ. На этой неделе ФИФА получила от WADA данные из Московской антидопинговой лаборатории. Информацию о еще 300 подозрительных спортсменах WADA направило в различные спортивные федерации.

Футбол

— Финансирование федеральной целевой программы по развитию Курильских островов урезано более чем в 3 раза. Денег дадут только на связь и создание центра мониторинга МЧС. Больницы, школы и жильё лягут на региональный бюджет, который и без того на следующий год свёрстан с дефицитом в 10 млрд из-за перераспределения доходов. Регион может обнищать — а тут еще сотрудник ВШЭ подлил масла в огонь, сказав, что Курилы и вовсе собираются передать японцам.

— Госдума отказалась сокращать новогодние каникулы, приняв позицию думского комитета по труду, где считают, что установленное количество праздничных дней наиболее полно отражает особенности России и потребности её граждан в отдыхе.

— Торжества властных заявлений о рекордном урожае фермеры не разделяют, мер по урегулированию проблем зернового рынка не видят, а алтайский фермер вплоть до рубля доказал, что аграрии действительно вынуждены продавать урожай ниже себестоимости.

— Возмущенные оскорбительной для ингушских женщин шуткой, рассказанной в Камеди-вумен, ингуши осадили здание телеканала ТНТ. Кавказцы потребовали от руководства канала извинений, ситуацию удалось успокоить только двум автомобилям с сотрудниками ОМОН. Но гендиректор Comedy Club Production всё-таки извинился и обещал впредь такого не допускать. На это депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») гневно написал, что и перед русскими надо извиниться за постоянные оскорбления: «Пора уже прекратить думать, что оскорблять русских — это шутка!» — написал депутат.

Пожалуй, лучшим решением в этом плане было бы для официальных лиц бросить свой вечно шутливый, легковесный тон — и взять человеческий. Перед лицом нынешних и грядущих проблем стоило бы немного сосредоточиться. Цифры рейтинга можно представить какие угодно, и кого-то они, может быть, и переубедят. А то оскорблять народ становится уже не просто шуткой, а национальным видом спорта для многих наших «уважаемых партнёров».