Якутск, 15 декабря, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Политологи Якутии Андрей Данилов и Виталий Обедин 15 декабря прокомментировали решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на новый срок не от «Единой России», а самовыдвиженцем. Эксперты полагают, что теперь из партии начнут активно выходить чиновники во главе с губернаторами, либо она будет переименована, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проблем со сбором подписей и штабами в регионах, как ожидается, у главы государства не возникнет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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О том, что он намерен пойти на выборы без партийной поддержки, Владимир Путин заявил 14 декабря на большой пресс-конференции, пояснив, что рассчитывает в первую очередь на поддержку граждан, а затем и политических сил, которые разделяют его позицию.

«Он использует свой личный ресурс, собственный электорат, которому он импонирует как личность. Не хочет связывать своё имя с «Единой Россией», уже прославившейся как «партия жуликов и воров», чтобы на его имя не ложилось пятно, — прокомментировал решение президента Андрей Данилов. — Рейтинги «Единой России» падают, и неудивительно, что для него, как я уже говорил, самое выгодное — пойти самовыдвиженцем и использовать собственный ресурс, стратегически отделившись от «Единой России» и сделав вид, что царь хороший, а бояре — плохие».

Политолог подчеркнул, что рейтинг у Владимира Путина находится на уровне 70−80%, и это высокий уровень поддержки населением. Но, хоть шансы на победу у действующего президента, по оценке эксперта, несомненно, велики, многое будет зависеть от того, какая будет явка, как будет использован административный ресурс, каких кандидатов зарегистрируют, кто пойдёт официально от партий, как эта гонка будет выглядеть.

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Андрей Данилов тем не менее уверен, что у Владимира Путина вряд ли возникнут проблемы со сбором подписей, обычно сопровождающие самовыдвиженцев. Эксперт полагает, что и команда на главу государства будет работать сильная, «да и ЦИК на сегодня находится в прямом подчинении. Даже если проверки будут, то я очень сомневаюсь, что у Путина будут какие-то неправильные подписи». А главной будет явка, считает эксперт, и её постараются обеспечить, привлекая бюджетников, ГУПы, МУПы, силовые структуры, военных, заключённых, больницы и так далее.

«Любое здание правительства области, республики, края — это фактически будет его штаб, — считает эксперт. — Официально он, конечно, может располагаться в любом арендованном здании. Руководить штабами будут общественники, члены Народного фронта или «Единой России», которые уйдут в отпуск на период выборов, чтобы агитировать за Путина. Организовать в регионах штабы действующему президенту в принципе несложно, учитывая, что в его непосредственном подчинении находятся главы всех регионов. Подписи соберут очень быстро и оперативно, а на небольшие огрехи, я думаю, закроют глаза».

А вот для «Единой России» такое развитие событий может иметь печальные последствия, сошлись во мнении эксперты. «Но за прошедшие пять лет «партия Путина» мощно укрепила свои позиции. Настолько, что на эти выборы он вообще идет самовыдвиженцем, — иронизирует Виталий Обедин, прогнозируя, — заяви завтра Путин о преобразовании ОНФ в политическую партию, и через неделю в «ЕР» начнется такой исход, что евреи времен Моисея диву бы дались».

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Андрей Данилов вспоминает, что правящую партию создали в начале нулевых годов и начали на полную мощность выводить примерно к 2007−2008 годам. В 2011 году «Единая Россия» неплохо выступила на выборах, а затем начался постепенный спад, «потому что в партию записывали всех подряд».

«А теперь лозунг «Партия Путина» автоматически будет равнять президента к попавшим туда жуликам и ворам. Там оказались люди, замешанные в крупных скандалах, как коррупционных, так и в других преступлениях, — напомнил политолог. — Но всегда есть возможность реорганизовать либо партию, либо руководство партии, придумать ещё новый финт ушами — политтехнологи, я думаю, не дремлют. Возможно, ЕР будет заменена на какую-то другую партию или пройдёт её реорганизация, придумают ей другое название — «Красивая Россия» или «Богатая Россия».

Эксперт опасается, что сейчас главы регионов начнут подражать Путину и один за другим будут покидать ряды «Единой России». «Но партиблеты на всякий случай сохранят», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, заявляя о своём выдвижении, Владимир Путин подчеркнул, что окончательного решения о его штабе пока не принято.

«Этот вопрос технический, но всё-таки важный. Я хотел бы, чтобы эти люди были авторитетные, известные в стране, которые искренне поддерживают политику, которая проводится в течение последних лет», — отметил президент.

Напомним, что Андрей Данилов высказывал мнение о необходимости Путину дистанцироваться от ЕР на выборах сразу после того, как стало известно о намерении действующего президента России выдвигаться на новый срок.

«Баллотироваться от «Единой России» с её низким рейтингом во многих регионах Владимиру Путину было бы, наверное, уже не с руки — учитывая все тенденции, коррупционные скандалы и то, как сейчас общество начало относиться к масштабам коррупции», — подчёркивал политолог.