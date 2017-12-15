Москва, 15 декабря, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, Замоскворецкий суд Москвы решил дальнейшую судьбу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Окончательный приговор вынесен, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Согласно решению суда, бывший высокопоставленный чиновник получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 120 млн рублей (более $2 млн).

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

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Перед заседанием Улюкаев сказал, что не надо зарекаться «от сумы и тюрьмы», и пожелал себе «долгой и счастливой жизни».

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Вероятно, ожидая обвинительного приговора, Улюкаев сразу пришёл на сегодняшнее заседание с сумкой с вещами.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Следствие полагало, что деньги бывший высокопоставленный чиновник потребовал за положительное решение по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Позже глава России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Напомним, прокуроры требовали для подсудимого десять лет лишения свободы, штрафа в 500 млн рублей, лишения всех должностей и наград, а также настаивали на запрете на госслужбу после освобождения экс-министра из заключения. Сам же подсудимый на протяжении предварительного следствия и судебного процесса заявлял о своей невиновности, утверждая, что стал жертвой провокации. Всё это время бывший министр находился под домашним арестом.

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