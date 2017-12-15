Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Вопреки собственным заявлениям, правительство России в три раза сократило финансирование ФЦП по развитию Курильских островов, рассчитанную на 2016—2025 годы. Вместо 6,7 млрд рублей в 2018 году острова получат только 2,12 млрд, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании официальных данных департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.

Алексей Лукашевич Курильские острова, Российская Федерация

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В 2018 году из федеральной казны на Курилах профинансируют развитие связи — 1,92 млрд поступят от Минкомсвязи. Еще 200 млн рублей поступят по линии МЧС — на создание центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах.

Всё остальное — строительство жилья, школ и больниц — придётся взять на себя региональному бюджету, который и без того, в связи в перераспределением доходов по СРП по проекту «Сахалин-2», впервые за много лет сверстал бюджет 2018 года с дефицитом в 10 млрд.

Между тем изначально предполагалось, что именно в 2018 году начнутся самые масштабные преобразования по Федеральной целевой программе «Социально-экономического развития Курильских островов на 2016—2025 годы». Из федерального бюджета в 2018 году должны были поступить 6,7 млрд рублей. Аналогичная сумма должна была прийти в 2019-м. В 2020 году отдаленные российские острова должны были получить из федеральной казны 4,5 млрд рублей. Изначально предполагалось, что до окончания действия ФЦП федеральный бюджет выделит на развитие Курил 27,8 млрд рублей, бюджет Сахалинской области — 33,1 млрд рублей.

В октябре 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении программы по развитию Курил на 80,9 млрд рублей. Средства должны направляться на строительство и реконструкцию школ, учреждений здравоохранения. Только на развитие транспортной и туристической инфраструктуры было запланировано 11,1 млрд рублей.

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Между тем ещё в мае 2017 года региональные власти отмечали, что строительство объектов на Курилах продолжается фактически за счёт областного бюджета — федеральный центр практически полностью прекратил финансирование ФЦП «Курилы», входящей в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья».

Ранее, в декабре 2016 года, областные депутаты сообщили избирателям, что финансировать строительство объектов на Курилах придётся исключительно за счёт средств регионального бюджета: по 2019 год включительно.

«Федеральный центр ФЦП по развитию Курил финансировать фактически прекратил», — говорилось в заявление Облдумы.

Утвердив ФЦП «Курилы» в августе 2016 года, правительство РФ уже в декабре урезало ее по максимуму.

Большинство курильских объектов фактически остались без финансирования.

Областным властям тогда пришлось направить в Минвостокразвития предложение о переносе федерального финансирования по Курилам с ближайших лет на более отдаленные. Уже тогда сообщалось, что федеральный центр сохранит финансирование по двум позициям: прокладка на Курилы оптоволокна (Ростелеком) и создание центра мониторинга чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Из федерального бюджета финансируется строительство двух паромов для линии Ванино — Холмск. Работы ведутся в хорошем темпе на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Начинается масштабная реконструкция портовой инфраструктуры в портах Ванино и Холмск — паромная переправа. Провести реконструкцию распорядился глава государства, стоит надеяться, что с финансированием проблем не возникнет.

Пока сохраняется финансирование проектирования строительства двух грузопассажирских судов для линии Сахалин — Курилы. Будет ли этот важнейший проект реализован — увидим.

Между тем депутаты Сахалинской облдумы отмечали, что «даже в страшные 90-е годы Курилы финансировались всегда».

Как в свете всего вышеописанного следует понимать октябрьское заявление премьера Медведева об увеличении финансирования ФЦП «Курилы» на 80,9 млрд рублей — остается только гадать.

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Непонятные «метания» федерального центра с финансированием развития Курил вызывают ожидаемое раздражение среди жителей единственного островного региона России.

«Ну да. Все федеральные программы на 60% работают в городе Москва. Немного перепадет Санкт-Петербургу, еще меньше Хабаровску как дальневосточной столице. А потом к нам приедет Матвиенко в дорогой шубке и укажет нам, какое у нас всё тут затрапезное и зачуханное».

«О чём вы, народ?! Если федералы уже залезли в областной бюджет, значит, им не только Курилы, но весь Сахалин — по барабану! Дальнейшие решения, подозреваю, тоже будут не в нашу пользу».

«За 23 последних года развитие Курил осуществляется преступно медленно. Не сделано ни одного грамотного анализа развития Курил. Мы, россияне, что — глупее японцев, которые до 1945 года создали эффективную модель экономики на Курилах? Сколько лет понадобилось бы Китаю или той же Японии, чтобы превратить Курилы в рай на земле? С теми огромными запасами сырьевых ресурсов — 3—5 лет. И это не домыслы. Не хватает только одного: грамотного управленческого решения, которое не принимается в течение 23 лет. Как тут не вспомнишь легендарного Верещагина: «За державу обидно!» — написали сахалинцы и курильчане в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, перераспределение нефтегазовых доходов по СРП по проекту «Сахалин-2» до сих пор вызывает негативную реакцию в сахалинском обществе. Люди напуганы возможным обнищанием региона, несмотря на уверения властей, в частности, полпреда президента Юрия Трутнева в том, что областной бюджет сохранит возможность исполнения всех социальных обязательств.

Не меньше нервируют островитян и разговоры о возможной передаче Курил Японии.

В частности, сообщение ВШЭ о «тайных переговорах России и Японии по Курилам» вызвало бурные обсуждения на Сахалине. Напомним, о ведении неких «тайных переговоров» о возможной передаче Курил Японии в интервью The National Interest сообщил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при ВШЭ Василий Кашин. С таким заявлением он выступил на фоне визита в Японию главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

«Существуют реальные надежды на то, чтобы разрешить территориальный спор в ближайшие годы, и в то же самое время прилагаются усилия для расширения экономического сотрудничества», — заявил Кашин.

В компетенции и правомочности господина Кашина давать подобные комментарии усомнился академик РАЕН, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин. При этом ученый не усомнился в компетенции уважаемого издания — The National Interest .

«В солидной журналистике, как в разведке, информация подлежит обязательной проверке, причем, с привлечением нескольких источников. Было бы странным, если бы американские редакторы доверились только Василию Кашину, берущему на себя смелость выступать на весь мир со столь смелыми утверждениями», — сказал Анатолий Кошкин.

Академик между тем считает, что повинны в этом сами лидеры России и Японии, которые в последнее время все чаще прибегают к переговорам тет-а-тет, ничего не сообщая об их содержании.

Кошкин также вспомнил заявление президента России Владимира Путина:

«Мы территориями не торгуем».

Во всех возможных опросах более 90% россиян выступают категорически против каких бы то ни было территориальных уступок Японии по Курилам.