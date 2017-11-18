Закон, усиливающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, 22 ноября принят Госдумой в первом чтении. Наказание — от трех до пяти лет, отягчающие обстоятельства — совершение преступления на глазах у детей и демонстрация его в интернете или СМИ. Памятуя нередкие в последнее время случаи вроде хабаровских живодёрок или их единомышленника, «постиравшего» кота в стиральной машине, этот закон — безусловно, нужный и своевременный. Тем неприятнее желание отпиариться со стороны некоторых персон, например, экс-депутата горсовета Оренбурга, который считает, что в стране есть дела поважнее, включая борьбу с бедностью. Всё верно, с бедностью бороться нужно, но почему при этом не предотвратить разгул жестокости против животных?

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Триллионы выводятся из страны, но главное — это кошки», — говорит депутат.

Вообще, конечно, главное — это люди. И пресекать попытки потрошить тех же кошек ради получения морального или какого-то ещё удовлетворения — это вопрос не о кошках, а о человеке. То же самое относится к прочим комментаторам этого закона, которые требуют начать беречь людей, а не зверей. Остаётся только понять, что пока в обществе издеваться над животными считается в принципе нормой — то нормой будет и наплевательское отношение к человеку.

Щенок

Что, впрочем, отнюдь не отменяет необходимости заботиться о гражданах, а уходящая неделя показала нам эту необходимость во всей полноте. Так на кого же в России требуется немедленно обратить внимание?

Самым обсуждаемым событием недели стала история с «Колей из Нового Уренгоя». Шестнадцатилетний школьник, выступивший в немецком парламенте с душещипательным рассказом о тяжкой доле немецких солдат, «невинно погибших» в «так называемом Сталинградском котле», вскрыла очередной нарыв противоречий в нашем обществе. В некотором роде эта история даже посильнее, чем скандал с храмовыми танцовщицами, потому что если там обозначился раскол на либеральную и консервативные части общества, то в этом случае произошло худшее — мнение власти разошлось с мнением большинства народа.

«Интерпретацию взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны», — заявил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Вообще в ЯНАО в системе образования на один лад твердили о том, что текст вырван из контекста (это неправда — выступление прошло полностью), что речь шла об ужасах войны для обеих сторон (бедные, бедные оккупанты!), доходило до того, что речь мальчика якобы вообще подделали, оставив видеоряд и переозвучив текст.

Читайте также: «Затравили мальчика» — ямальские учителя оправдали выступление в бундестаге

Сообщалось даже, что всё это благословлено самим Путиным в рамках проекта «Примирение над могилами — работа во имя мира». В этом и загвоздка: выяснилось, что народ наш примиряться не хочет. Дело стало ещё хуже, когда «экзальтированную травлю» мальчика «совсем не понял» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: мальчик, дескать, ничего такого в виду не имел, ну подумаешь, не так выразился. «Упражнения в плане человеконенавистничества» призвал прекратить и бывший министр образования Фурсенко, тот самый, который возвестил, что система образования должна растить квалифицированного потребителя.

Граждан такая аргументация не убедила, и интернет буквально захлебнулся всевозможными демотиваторами и пародиями про невинно погибших воинов Золотой Орды и Наполеона. Во всей этой истории травля 16-летнего «ребёнка» — пожалуй, только симптом, целью возмущения стал не сам Коля, а тот факт, что озвученная им примиренческая позиция может оказаться официальной позицией власти. Как это сочетается с властным благословением Бессмертного полка — непонятно, но то, что никакие «Простите нас, фашисты» не уберегут от очередных витков санкционной войны — очевидно. Не случайно ведь того же Путина, даже несмотря на недавнее открытие «памятника жертвам советской власти», в Штатах упорно считают коммунистическим лидером. Да и задержание в Ницце члена Совета Федерации Сулеймана Керимова — дело непростое. Жириновский считает его показателем опасности, в которой находятся за границей крупнейшие российские предприниматели.

Что же касается школы, от которой выступал мальчик Коля, то на исследование Второй мировой войны ей выделяет грант фонд Фридриха Эберта. Это НКО, финансирующее внедрение западных представлений, предложил проверить депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

«Сколько же сейчас таких юношей, девушек изучают нашу историю по таким грантам», — возмущен парламентарий.

Остаётся надеяться, что предложение члена партии власти опровергает подозрения граждан в примиренческой позиции властей. Пока что, после обнародования сведений о том, что исследования школьников, которые посещали могилы гитлеровцев, финансировались этим фондом (кстати, он запрещен в Белоруссии за вмешательство в дела страны, а в Турции считается представителем германской разведки), прошла информация, что фонд могут признать иностранным агентом.

В этом отношении идея депутата Госдумы Бориса Чернышова признать иноагентами McDonald`s и KFC выглядит даже немного насмешливой. Хотя Михаил Емельянов (замглавы фракции «Справедливая России» в ГД) считает её скорее экстравагантной. А вот с мнением Емельянова о том, что данная инициатива призвана привлечь внимание на неадекватный ответ России на санкции Запада, возможно, и стоило бы согласиться. Тем более, что, как он говорит, иностранные компании лишены в России определённых обязательств по отношению к стране, например, закупают огромные партии продуктов не в России вместо того, чтобы развивать импортозамещение.

Потребовать от крупных иностранных компаний принятия социальных обязательств перед Россией — неплохая идея, особенно сейчас, когда, согласно опросу ВШЭ, почти 40% россиян не хватает денег на еду и одежду. Одновременно россияне вязнут в долгах: за три года число закредитованных в различных банках и микрофинансовых организациях выросло с 58% до 67%.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Уровень безработицы в России в октябре составил 5,1%, а это — 3,9 млн человек. Что очень много, если учесть, что в большинстве случаев безработный трудоспособного возраста живет не один, а значит, его проблема касается еще как минимум одного человека или больше. Примечательно, что безработные большей частью не сельчане, а горожане — таковых 64,4% от общего числа. Очень много безработной молодежи в возрасте до 25 лет (почти четверть от всех, с учетом, что Росстат исследовал ситуацию с гражданами от 15 до 72 лет), которые в свой самый активный возраст теряют возможность набраться профессионального опыта, который поможет им в дальнейшем. Кроме того, за год доля самозанятых выросла с 10% до 18% (их особенно много в Москве и Санкт-Петербурге), причем нередко к самозанятым относят себя и предприниматели, еще не развившее свое дело до крупного бизнеса, и те, кто работают от случая к случаю. В то же время гораздо больше молодых людей рассчитывают не на фриланс, а на открытие своего дела.

«По нашим опросам, среди молодёжи, среди тех, кому от 18 до 30 лет, — именно фрилансерами хотели бы быть только 7%. При этом более 30% молодёжи хотели бы заниматься собственным бизнесом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

По мнению эксперта, господдержка удаленных профессий, когда человек живет в одном городе, а работает на находящегося в другом работодателя, это нормально, спрос на подобные услуги будет расти, но только за счёт подобных профессий задачу трудоустройства в России не выполнить. Хотя бы в силу того, что в удалённой профессии может реализоваться не каждый.

Короткой строкой

— Обязательная маркировка всех лекарств может привести к исчезновению в России дешёвых медикаментов. Десять отечественных производителей недорогих лекарств написали письмо в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. По словам производителей, они не могут позволить себе кредиты на новое оборудование, а обязательная маркировка сделает недорогие препараты дороже. При этом производители не против маркировки, но просят большего срока на её введение. В свою очередь, Михаил Мурашко, глава Росздравназдора, назвал подобную перспективу «пугалкой» — по его мнению, маркировка к дефициту не приведет. Его мнение разделяет и глава Минздрава Вероника Скворцова.

— Данные Росстата о зарплатах врачей в Воронежской области расходятся с действительностью. По официальной информации, в этой области медики зарабатывают значительно больше, нежели в среднем по региону, однако изучение рынка вакансий радостную картину не подтверждает. Так, в воронежской ГБ №20 врачу общей практики предлагается зарплата 10 800 рублей, онкологу, офтальмологу или ЛОРу и того меньше — 10 020 рублей (не сильно лучше живётся и учителям в Бурятии). Фармацевту — 8 140, медсестрам — 8 140—8 570 рублей. Плюс стимулирующие — ещё 1 500—2 000. Анализ вакансий большинства медучреждений города показывает сходные результаты. При этом, согласно майским указам президента, зарплата врача должна быть 180% от средней по региону, а средняя зарплата в Воронежской области — порядка 27 000.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

— Расходы на содержание чиновничьего аппарата в Чувашии растут. Фонд заработной платы работников государственных органов власти, других организаций, аппаратов мировых судей увеличивается в текущем году почти на 10,3 млн рублей.

— Опять же в Чувашии ребенок вышел во двор покачаться на качелях, но увяз в грязи. Чуть было не засосало в грязь и взрослых, которые поспешили вызволять ребенка. Дело происходило в «благоустроенном» по программе комфортной городской среды дворе.

— Регионам в следующем году обещается беспрецедентная финансовая поддержка.

Читайте также: Бюджет-2018: определены самые богатые регионы и лидеры по дотациям

— В Санкт-Петербурге задержана глава женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по статье 205.5 ч.1 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

— Власти Астрахани обещают уже в следующем году обеспечить все нуждающиеся в земле многодетные семьи собственным наделом. В очереди стоит 3061 семья, глава городской администрации сообщает, что деньги на эту задачу в бюджет закладываются. При том, что только разработка документации и межевание обойдется почти в 40 млн рублей.

— Подчеркнув огромный туристический потенциал городов Северо-Запада России, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов указал на необходимость «привести в порядок центры городов» — иначе туристов не привлечь. От фасада до тротуаров, от аэропорта до центра — всё должно радовать глаз гостей города. В этом деле, подчеркнул он, без губернаторов не обойтись.

— За январь-сентябрь 2017 года в Калужской области рост преступлений в сфере незаконной миграции составил 237,5%. Известно, например, что в некоторых территориальных отделах по вопросам миграции регионального УВМД не принимали мест к устранению квартир, в которых массово прописываются иностранцы, а местное управление федеральной службы судебных приставов не выдворяло в указанные судом сроки иностранных граждан и лиц без гражданства. Уровень нелегальной миграции крайне высок, при этом четыре многодетные семьи, бежавшие из Германии из-за страха лишиться детей, безуспешно пытаются найти убежище в Калужской области.

— В посёлке Мокеиха (Ярославская область) не хватило торфа для котельной. Жители замерзают, школа закрыта. В ожидании прибытия машин с торфом власти приняли решение топить семечками.

— По мнению Центробанка, инфляция в стране далеко не так страшна, как кажется, просто ощущение её — выше, чем нужно. В доказательство ЦБ, желающий «добиться доверия населения», посчитал стоимость новогодних салатов: оливье в арифметике Эльвиры Набиуллиной обойдётся в 312 рублей, а селёдка под шубой — в 150. Жаль, не уточняется вес блюда — это за килограмм или за порцию на одного?

— «Администраторы крупных соцсетей стали более лучше выполнять требования закона. Раньше не было того, что сейчас. Это очень большие достижения», — сообщается на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети. На этой же неделе ведомство впервые заблокировало Telegram-канал с пиратским контентом.

— Рэпер Гнойный объявил Челябинск столицей СПИДа. Пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ответила неожиданно: «Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб, Скажи нам «просто сорри за то, что был так груб». Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш, И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш».

— Кандидат «противвсех» К. Собчак нанесла визит на эфир к Владимиру Соловьеву, где сообщила: «Я пришла к вам, как приходят, когда есть нужда, в общественный туалет… Я пришла к вам, чтобы говорить со своими избирателями». Очень хочется спросить избирателей этого туалетного кандидата, как они, при всей их самооценке, согласны, чтобы их же кандидат так беззастенчиво справлял на них нужду?

Читайте также: «Я Собчак!!! Я своих провожаю питомцев…»

schmilblick Разбитый телевизор

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более половины россиян с недоверием и неприязнью относятся к пропаганде. 56% считают её вредной для общества. При этом одни понимают пропаганду как навязывание своего мнения, другие — как ложь, у третьих она вызывает иные негативные ассоциации. Вместе с тем практически все считают, что хорошие вещи пропагандировать надо, например, здоровый образ жизни, научные достижения, соблюдение правил дорожного движения. При этом главным источником пропаганды россияне сочли государство. Так не стоило бы государству задуматься об этом очевидном соотношении — его считают автором пропаганды, и пропаганде же не доверяют и считают вредной. Какой напрашивается вывод? Речь ведь не о том, что слова не подкрепляются делом, а о том, что дела зачастую словам противоречат.

В этом отношении показательным выглядит принятый Госдумой в первом чтении закон, которые расширяет возможности использования государственных символов страны. Как сказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»), герб — «это не просто символ, это скрепы». Теперь скрепы можно будет размещать на одежде, включая нижнее белье. Узаконивать герб на трусах — это они зря: всё-таки слишком уж неприличное выражение отношения к пропаганде…