Материалы с тегом «Зоозащитники»
Депутат резко раскритиковал Магаданскую область за разрешение убивать собак
Власти Магаданской области приняли закон, позволяющий усыплять бездомных собак, которых выловили и поместили в приют. «Высшая мера» грозит животным, которым за 10 дней не смогут найти хозяина. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир...
28 ноября 2023
В Британии зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи
В Великобритании активисты движения Animal Rising пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и украли трёх ягнят, сообщается на сайте движения. «Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в Норфолк в...
25 мая 2023
Зоозащитники оценили идею о штрафе за самовыгул питомцев
Штраф для владельцев за самовыгул животных будет действенным только для стерилизованных питомцев при наличии у них чипа. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM выразила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Так зоозащитница оценила идею депутата Госдумы от «Единой России»...
10 мая 2023
Илона Броневицкая: с новым законом мы откатываемся в бандитские 90-е
Общественность активно обсуждает законопроект, который позволит региональным властям вводить на своей территории особые правила обращения с бездомными животными, включая право на их умерщвление. За такую возможность ратуют некоторые главы регионов, которые считают, что именно из-за отсутствия...
5 мая 2023