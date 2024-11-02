Штат Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Власти США усыпили ставшую звездой Instagram (продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) белку по кличке Пинат, изъятую у хозяина, из-за угрозы бешенства. Об этом 1 ноября сообщил телеканал NBC.

Кадр из соцсети

Вместе с Пинат был усыплён енот Фред, живший с ней в одном доме. Сделано это было для проведения теста на бешенство — утверждается, что белка укусила одного из чиновников, приехавших забрать питомцев.

«Животных проверяют на бешенство, и всем, кто контактировал с ними, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом», — заявили власти.

Пинат, Фред и ещё более 360 спасённых от гибели диких животных жили на ферме-заповеднике Марка Лонго. Он завёл страницу белки в Instagram, и Пинат быстро стала популярной в этой соцсети. Однако спустя какое-то время на Лонго стало поступать множество жалоб от противников проживания диких животных с людьми. В результате животных конфисковали.

Отмечается, что зоозащитники протестовали против усыпления Пинат и Фреда. Их бывший владелец, узнав о гибели своих питомцев, не смог сдержать слёз.

Как передавало ИА Регнум, семья известного французского актёра Алена Делона отказалась усыплять его бельгийскую овчарку по кличке Лубо вопреки последней воле артиста. За время жизни у актёра было почти 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году Делон рассказал, что завещал усыпить Лубо, если он уйдёт из жизни раньше животного.

В конце 2022 года в Лос-Анджелесе усыпили знаменитого горного льва по кличке Р-22, проживавшего в Гриффит-парке. Хищнику было больше 12 лет, он попал под машину и получил многочисленные травмы, а также страдал от ряда заболеваний. Популярность льву принесла статья в журнале National Geographic. Некролог о нём как об известной личности опубликовало издание Los Angeles Times.