Москва, 9 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В России необходимо решить вопрос с перепроизводством животных-компаньонов, иначе их убийства будут продолжаться постоянно. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева, комментируя опрос властей Новосибирской области о допустимости убийства бездомных животных.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Опрос появился накануне. В нём жителям региона предложили проголосовать, нужно ли областным властям «более эффективно» решать вопрос бездомных животных, могут ли такие животные угрожать здоровью людей и в каких случаях допустима эвтаназия. На последний вопрос есть три ответа: если собака проявляет немотивированную агрессию, если ей не нашли дом за месяц или «ни в каких случаях». Пользователям недоступна статистка по ответам других проголосовавших. При этом, судя по названию опроса, региональное правительство допускает возможность эвтаназии собак в приютах.

Дмитриева напомнила, что в 2018 году в России был принят закон, который положил конец практике регулирования численности бездомных животных с помощью умерщвления. Но в июле 2023 года были приняты поправки, которые позволили регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. В результате в ряде регионов, таких как Бурятия, Тыва, Забайкалье, Чукотка, Астраханская и Магаданская области, были приняты законы об умерщвлении собак в приютах. Этот тренд докатился и до Новосибирской области.

«С 2018 года, пока существовала статья о запрете убийства животных в приютах, законодатели не предприняли никаких действий, чтобы бездомные животные не попадали на улицы. Острая социальная проблема, связанная с бездомностью животных, в России появляется из-за того, что любой человек может сколько угодно разводить их. Люди могут зарабатывать на этом, а кто-то просто не хочет тратить средства на стерилизацию. Поэтому, пока не будет решен вопрос с перепроизводством животных, их убийства будут продолжаться бесконечно», — отметила защитник животных.

Она добавила, что стоимость процедуры эвтаназии животных сопоставима со стоимостью их стерилизации. Поэтому эффективнее направить средства на борьбу с причинами появления бездомных собак, то есть на тотальный запрет непородного разведения и квотирование заводчиков.

Дмитриева усомнилась в том, что умерщвление животных в приютах будет проходить гуманно. Она отметила, что перед эвтаназией необходимо провести ряд процедур, которые никто не будет делать. Невозможно будет понять, умерщвлена ли собака гуманно либо она погибла от удушья, находясь в полном сознании.

В настоящее время неизвестно, сколько в России животных на руках у населения. Несмотря на то, что в Московской области ввели обязательную регистрацию животных, за полгода было зарегистрировано всего около шести тысяч питомцев.

«Такими темпами при нашей жизни невозможно будет узнать общее количество животных на руках у населения, а значит принять эффективные меры для недопущения попадания животных на улицы», — отметила зоозащитник.

В свою очередь, специалист по коммуникациям общественной организации «Голоса за животных» Людмила Зайцева отметила, что эвтаназия животных допустима только в крайних случаях, например когда животное тяжело травмировано, мучается от боли и продление жизни продлит страдания для него. Однако по ветеринарным показаниям животных можно усыпить и сейчас.

«В настоящее время речь идёт об отмене всех гуманных начинаний, которые с таким трудом удалось внедрить в стране за последние годы. Ведь если снять запрет на убийства, вся работа по чипированию, стерилизации и вакцинации станет ненужной, а усыплять начнут всех подряд», — отметила она.

По её данным, многие полагают, что эвтаназия означает, что животное спокойно уснёт. На самом деле это не так. Некоторые препараты, которые применяют для эвтаназии, парализуют все мышцы, включая дыхательные, и животное мучительно задыхается до 20 минут.

Специалист пояснила, что во многих странах такие препараты запрещены, но в России они до сих пор широко применяются из-за своей доступности по цене. Кто-то может использовать привычные методы, например, забивать палками, чтобы не тратить деньги на препараты, добавила она.

«Почему-то чиновники в регионах ищут простых путей: отстреливать или убивать иными способами. Но опыт прошлых лет уже показал, что этот путь тупиковый. Поможет только комплексный подход: чипирование, стерилизация, штрафы для нерадивых владельцев за выброс животных, налоги и штрафы для заводчиков, которые в целях наживы плодят новое поголовье породных собак и кошек, тем самым прямо и косвенно влияя на количество бездомных животных. Необходима также просветительская работа с призывом стерилизовать питомцев и разбирать животных из приютов. Всё это, конечно, сложнее, чем просто убить. Но пока люди будут безнаказанно разводить и выбрасывать животных, будут появляться новые бездомные, которых будут убивать. Это замкнутый круг», — заявила Зайцева.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в Улан-Удэ в приюте для животных «Ананда» усыпили почти два десятка содержавшихся там бездомных собак. Как пояснили региональные СМИ и Telegram-каналы, это первая такая «эвтаназия», принятая во исполнение закона, который в ноябре прошлого года принял Народный хурал — парламент Бурятии.

В июле 2023 вступил в силу федеральный закон, по которому регионы могут сами определить параметры обращения с бездомными животными. По закону, принятому в Бурятии, усыплять можно не только больных или агрессивных собак, но вполне здоровых псов, в случае если у них в течение двух месяцев содержания в питомнике не появится хозяин.

Управляющий «Ананды» Вячеслав Самбуев сообщил журналистам, что собак усыпили не по решению сотрудников приюта, а по требованию республиканского ветеринарного управления, которое не предупредило руководство о своём визите.

Во многих российских регионах всё еще действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), которую применяют к неагрессивным зверям.

В общественной организации «Альянс защитников животных» заявили, что метод усыпления, а по сути убийства бездомных животных, устанавливают те регионы, которые, по сути, не хотят заниматься реальным решением проблемы, а выбирают «популистские меры», чтобы снять с себя ответственность.