На пятницу, 18 июля, в крошечном селе в горах Армении назначены похороны Армена Хачатряна, 65-летнего жителя Воронежа, погибшего на этой неделе во время украинской бомбардировки. О похоронах сообщил Карен, брат погибшего.

Иван Шилов ИА Регнум

Работавший водителем и по совместительству — зоозащитник Армен Хачатрян погиб, пытаясь спасти собаку от дронов ВСУ. Хачатрян был волонтером центра помощи животным и почти все заработанные деньги тратил на содержание животных. За собственный счет он держал приют, в котором жили кошки, собаки и даже раненый голубь, подобранный на улице. Как прожил Армен свои 65 лет и какой была его героическая смерть, в интервью ИА «Регнум» вспоминают его близкие.

Боялся, что ранило собаку

Воспоминаниями о погибшем зоозащитнике поделилась его соседка и помощница по приюту Галина Фемина. «Армен помощью животным занимался, думаю, всю жизнь. Это был удивительный человек. Он не мог пройти ни мимо птички, ни мимо собачки: всех ему нужно было покормить, если кто болел — полечить. Он хотел помочь всем. Дикие животные — белки и ежики — и те к нему прибегали, хотя мы живем в центре города, представляете?» — рассказала она ИА Регнум.

По словам Галины, у семьи было две квартиры, и одну из них Хачатряны превратили в приют для передержки бездомных животных.

«Тёща у них уже состарилась, и они с Ларисой взяли ее к себе. Квартира тёщи осталась пустая, и Армен в ней животных передерживал: кошек, собаку, даже голубя… Голубя я нашла: и вижу в подъезде сидит птенец без перьев. Армен, говорю: «Что делать?» Он отвечает: «Давай мне». Отнёс к себе на лоджию. Там голубь выжил, оперился, хозяев ему нашли», — вспоминает Галина.

В ночь на вторник, говорит соседка, украинский дрон упал неподалеку и закатился под машину, которая сразу вспыхнула. Как раз в это время Армен Хачатрян обычно выходил на улицу, чтобы кормить птиц, вспоминает она.

«Армен увидел — горит машина, вокруг падают обломки, и побежал в квартиру-приют: там такса на лоджии лежала с переломом бедра. Армен побоялся, что собаку осколками посечет. И побежал. Проверил, что всё цело, и уже возвращался к своему дому, — и тут взрыв», — вспоминает женщина.

из личного архива Портрет Армена Хачатряна, написанный его женой

По словам Галины, мужчина получил проникающее ранение в голову и в тот же день умер, не приходя в сознание.

Что будет с приютом

Животных Армена Хачатряна его коллеги-зоозащитники в эти дни раздают желающим, рассказала его вдова Лариса.

«Они активно пристраивают животных: собаке сделали операцию, нашли хозяина, коту Шоколадкину, которого он недавно подобрал, — тоже. Разберут этих животных ради его памяти. У всех них сложная судьба, он их спас от страшных болезней. Даже если плохой характер у животного был, некоторые кидались на него, а всё равно подбирал. Даже делал искусственное дыхание одному коту, но не спас. Переживал очень», — поделилась в беседе с ИА Регнум Лариса Хачатрян. По словам жены, хоронить мужа решено на Родине — в Армении, откуда уже приехали за телом родственники Армена.

Уже на следующий день после бомбардировки в Воронеж приехал его брат и другие родственники, чтобы забрать тело и похоронить в родной Армении. В пятницу, 18 июля, они запланировали прибыть в Ереван и оттуда, по горным дорогам, добраться до дома.

«Армен всегда любил путешествия. Очень это слово любил. Про себя говорил всегда: «Я — путешественник». Всё время хотел посмотреть мир. После армии хоть и вернулся домой, но ненадолго, и вскоре уехал в Россию», — делится в интервью ИА «Регнум» его брат Карен.

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Хачатряны живут в маленьком селе Мартирос, среди скал южной Армении. Название села, где официально живет меньше 700 человек, переводится как «мученик». Село выросло у подножья горы Нзар, под стенами монастыря — второго по значимости пещерного монастыря республики. Мартиросский комплекс вырублен в скале, из села к нему нужно подниматься несколько километров по горной дороге.

С детства мечтал путешествовать

«Брату было тесно в горах. Он стремился в большие города и поначалу, после армии, даже решил стать пилотом. Отец похлопотал, помог подготовиться, и Армен поступил в лётное военное училище в Подмосковье», — говорит брат.

Однако жить по строгому армейскому распорядку Армену оказалось не по душе, предполагает брат. «Он там надолго не задержался и уехал во Владивосток вместе с двумя товарищами. Там организовали бизнес по торговле с Китаем. Всем торговали, — говорит Карен. — Крутились, как могли — годы были такие, 90-е. Владивосток тогда гремел в новостях каждый день, если помните. Потом Армен переехал в Воронеж, наверно, во Владивостоке тоже надоело. Остепенился, женился на Ларисе — хорошая женщина, художница. Всё исполнил в жизни брат, что хотел, только детей не было».

В Воронеже Армен работал экспедитором — у него был свой фургон, но большую часть зарплаты тратил на своих подопечных: котов, птиц, собак, добавляет соседка Галина. «Лариса — творческая личность, художница, пишет картины, — продолжает рассказ соседка Галина. — Сам Армен жил в районе уже 12-13 лет. Мы все его любили, он был замечательный человек. Для всех соседей его гибель — большая потеря. И днем, и ночью, если нужна помощь, — позвони, он прибежит, все принесет. Не знаю, как мы без него? Я вот вышла утром во двор кошку кормить — заплакала», — признается она.

По словам соседки, из десяти кошек, которые оставались в приюте на момент гибели Хачатряна, трёх уже пристроили, а одну волонтёр запланировал отвезти в райцентр Калач, где нашлась готовая ее принять женщина. «Пока хожу в приют, мою. Правда, животные за ночь не успевают сильно набезобразничать. Меняю повязки, кормлю всех, таблетки даю. У собаки ежедневные перевязки — машина сбила, перелом шейки бедра. Хорошо, что маленькая — килограмм десять, да и характер хороший», — рассказывает Галина.

Ночной налёт дронов

В небе над Воронежской областью в ночь на 15 июля было сбито 12 беспилотников, передавало ИА Регнум, обломки некоторых из них упали в центре города. Повреждения получили несколько квартир в многоэтажных башнях, частные дома в пригороде, ряд торговых объектов и автомобилей.

За медицинской помощью обратились 27 человек. Четырнадцати из них, в том числе четырем детям, потребовалась госпитализация. Состояние двоих врачи оценивали как тяжелое. Утром 16-го один пострадавший все же скончался. В Минздраве области добавили, что после полученного ранения головы он находился в коме. Судя по всему, это и был Армен Хачатрян.

В Белгородской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.