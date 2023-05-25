Лондон, 25 мая, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Великобритании активисты движения Animal Rising пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и украли трёх ягнят, сообщается на сайте движения.

John Fielding. Сандрингемский дворец

«Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 24 мая, когда три девушки пробрались на ферму и выкрали ягнят. Зоозащитники утверждают, что в скором времени животные были бы отправлены на убой.

Утром 25 мая девушки сами сдались местной полиции. К участку они пришли в одежде с символикой движения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в океанариуме британского города Саутенд-он-Си могут усыпить животных в связи с невозможностью их содержать из-за энергетического кризиса.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с осуждением восприняли заявление Миллера насчет усыпления обитателей океанариума.