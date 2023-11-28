Магадан, 28 ноября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Власти Магаданской области приняли закон, позволяющий усыплять бездомных собак, которых выловили и поместили в приют. «Высшая мера» грозит животным, которым за 10 дней не смогут найти хозяина. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что такое решение противоречит федеральному закону. Он напомнил, что власти региона не пользовались гуманными методами для снижения популяции бездомных собак, а сразу решили от них избавляться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Документ принят региональным правительством и подписан губернатором 27 ноября, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

В пункте пятом нового закона о содержании бездомных собак в приютах прописано, что, если собаке в течении 10 дней не нашли нового хозяина и её не забрал предыдущий владелец, то животное могут усыпить. Усыпление, согласно документу, проводится, если подтверждено, что собака неоднократно проявляла агрессию либо страдает заболеванием, которое вызывает у неё тяжёлые страдания. При этом зоозащитники всерьёз обеспокоены тем, что этот пункт в итоге будет трактоваться не в пользу животных.

Бурматов отметил, что законом установлены определённые рамки, а именно обращение с животными гуманно и регулирование их популяции не жестокими методами: мониторинг популяции, идентификация, регистрация, вакцинация, пожизненное помещение в приюты, запрет самовыгула и штрафы для владельцев, которые избавляются от животных. Депутат выразил мнение, что в Магаданской области и в Бурятии, принявшей несколькими днями ранее аналогичный закон, но предусматривающий 30-дневный срок нахождения собаки в приюте, не воспользовались ни одним из перечисленных методов.

«Поэтому с моей стороны точно так же, как и в ситуации с Бурятией, будет направлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на соответствие федеральному законодательству решение, которое было принято на уровне субъекта РФ депутатами в Магаданской области», — цитирует Бурматова «Газета.Ru».

Бурматов отметил, что, принимая такие решения регионы идут по, как им кажется, самому лёгкому пути, но это вовсе не эффективный способ борьбы.

Например, в той же Бурятии несколько лет назад пробовали в нарушение закона массово убивать животных, но это никак никак не изменило ситуацию с бездомными животными, наоборот их популяция только росла, как и количество покусов.

Ещё в апреле этого года власти Оренбургской области предлагали «гуманно усыплять» бродячих собак. Опрошенные ИА REGNUM зоозащитники назвали такие меры неприемлемыми и перечислили ряд действенных способов решения проблемы.

Так, певица, актриса и владелица приюта для животных Илона Броневицкая напомнила, что в России есть города, которые показали положительный пример по решению проблемы безнадзорных животных. Это Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Там низкие показатели нападений бродячих собак на людей, а смертельные случаи за последние годы зафиксированы только после нападения псов, имеющих хозяев.