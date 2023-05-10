Москва, 10 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Штраф для владельцев за самовыгул животных будет действенным только для стерилизованных питомцев при наличии у них чипа. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM выразила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Иван Шилов ИА REGNUM Самовыгул

Так зоозащитница оценила идею депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова штрафовать хозяев собак и кошек за самовыгул, что должно помочь в решении проблемы бездомных животных.

«Мера может помочь. Но штраф за самовыгул питомца не так уж действенен в одиночку. Нужно ещё обязательно чипировать животное, что поможет определить владельца, который, например, отпустил свою большую собаку погулять без поводка. А также необходимо стерилизовать питомцев, чтобы не допускать нежелательное продолжение потомства. Вообще сокращение рождаемости — это прямой шаг к снижению числа животных на улице», — считает Дмитриева.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил внести несколько поправок в закон об ответственном обращении с животными. В частности, депутат инициирует введение штрафов, равных размеру МРОТа, для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул. Ещё одна важная норма законопроекта, по мнению Спиридонова, — это обязательное чипирование питомцев, особенно собак и кошек. Также депутат отметил, что закон должен отдельно коснуться обязательного лицензирования на разведение животных, которое сейчас никак не контролируется.

Директор Фонда подчеркнула, что государство наконец-то услышало и многочисленные просьбы зоозащитников обратить внимание на более серьёзную проблему в виде нерегулируемой деятельности разведенцев и безответственных хозяев, которые выбрасывают животных. Она отметила, что практически еженедельно у приютов появляются коробки с котятами или щенками.

«Заводчики разводят модные породы с целью обогащения. Животные всё время сидят в клетке, взаперти и должны постоянно плодиться. Если не удаётся новое потомство кошек и собак продать, то либо выбрасывают непригодных на улицу, либо приносят к стенам приюта. Такой зообизнес очень много приносит проблем», — посетовала зоозащитница.

Такого же мнения придерживается координатор фонда РЭЙ Наталья Цветкова. Она отметила, что штрафы за самовыгул уже предусмотрены действующим законом. Однако механизм наложения штрафов пока не налажен или совсем отсутствует в некоторых регионах, и это требует доработки. По мнению Цветковой, большего внимания заслуживает поправка о лицензировании разведения животных.

«Контролем за действиями заводчиков уже давно пора было заняться. Кроме названного закона нужно в первую очередь его исполнение и неотвратимость наказания для нарушителей», — подчеркнула Цветкова.

Зоозащитники также отметили, что несмотря на пользу многих предложенных чиновником поправок, депутат тем не менее поддерживает идею об усыплении агрессивных собак, что накладывает негативный отпечаток на корректировку законопроекта о животных. Зоозащитницы подчеркнули, что причислить собаку к агрессивным или опасным может только квалифицированный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России нужно ввести обязательную маркировку для всех домашних животных и сделать эту процедуру бесплатной. Бурматов напомнил, что ещё в 2015 году президент Владимир Путин поручил организовать регистрацию домашних животных, но этого так и не сделали.

Госдума на заседании в мае планирует рассмотреть поправки в закон об ответственном обращении с животными, принятом в 2018 году. В частности, депутаты могут принять в первом чтении законопроект об усыплении бездомных собак. Авторы поправок считают, что у регионов должны появиться более широкие права.

Зоозащитники такую инициативу резко раскритиковали, отметив, что убийство животных не поможет решить проблему с нападениями собак на людей.