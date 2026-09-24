85 лет назад, 24 сентября 1941 года, военный совет ООР (Одесского оборонительного района) подвел итоги первого с начала войны успешного советского морского десанта. По месту высадки у села Григорьевка его назвали Григорьевским.

ИА Регнум

Особую благодарность объявили бойцам 3-го Черноморского полка морской пехоты — которые, высадившись с пришедших из Севастополя кораблей, первыми приняли бой. Двухдневная атака — комбинированный удар морпехов, парашютного десанта и сухопутных войск, — стала образцом для последующих операций Великой Отечественной.

А командование тем временем находилось в состоянии огромного душевного подъема. Несмотря на первоначальные проблемы (например, немецкой авиации удалось вывести из строя эсминец «Фрунзе», на котором находился штаб операции и все ее планы), всё прошло невероятно удачно.

Наступавшие на Одессу союзники гитлеровцев — румынские войска были отброшены от города на 8–10 километров, площадь обороны ООР увеличилась, были уничтожены обстреливавшие город артбатареи.

Анна Рыжкова ИА Регнум

До этого защитникам Одессы, противостоящим кратно большим силам противника, приходилось очень тяжело.

К середине 20-х чисел августа 1941 года румыны на восточном фасе обороны Одессы вытеснили советские войска из пространства между Аджалыкским и Большим Аджалыкским лиманами.

Придвинувшаяся ближе к городу в восточном секторе обороны вражеская артиллерия начала прицельно бить по порту. Поэтому суда и корабли теперь могли заходить в порт разгружаться и производить погрузку только ночью. С этим надо было что-то делать.

План операции разрабатывало командование Черноморского флота. Под задачу в Севастополе был сформирован 3-й Черноморский полк морской пехоты, командование которым принял капитан Кузьма Корень.

Из личного состава наземных служб частей морской авиации набрали группу добровольцев для парашютного десанта — всего 23 человека, чьей задачей была дезорганизация связи в тылу у румын.

Но главной силой стали вовсе не моряки, а 157-я стрелковая дивизия, которая к 21 сентября должна была сосредоточиться в восточном секторе обороны.

Ей предстояло поддержать десант синхронным ударом в восточном направлении за Большой Аджалыкский лиман вместе со стрелками из сформированной в Одессе и уже весьма измотанной боями 421-й дивизии.

Нашим войскам здесь противостояли три румынские дивизии — две пехотные и одна кавалерийская.

Для синхронизации действий из штаба Черноморского флота в Одессу отправились начальник его оперативного отдела кавторанг Оскар Жуковский и другие работники штаба.

Первоначально планировалось: днем 21 сентября и в ночь на 22-е авиация ООР и флота атакуют аэродромы и скопления врага. Ночью к берегу в районе пересыпи Аджалыкского лимана (пересыпью называлась в то время дамба, отделяющая лиман от моря) со стороны села Григорьевка подойдут отряды кораблей. Артиллерийским огнем они подавят вражеское сопротивление, после чего до 5 часов утра будет высажен десант.

Ему нужно было занять Чабанку, Новую и Старую Дофиновку и закрепиться по рубежу между лиманами.

Спасти контр-адмирала Владимирского

Операцией и эскадрой назначили командовать контр-адмирала Льва Владимирского.

Отряд десантных кораблей возглавил контр-адмирал Сергей Горшков — будущий выдающийся флотоводец, создатель советского океанского флота.

Головным у Горшкова стал крейсер «Красный Кавказ». Отряд поддержки возглавил командир вспомогательного крейсера (переоборудованного с началом войны в боевой корабль ледокола) «Анастас Микоян» капитан 2-го ранга Сергей Сергеев.

Алексей Межуев РИА Новости Гвардейские крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым» Черноморского флота выходят в море на боевое патрулирование

Однако началось всё с неудачи. 21 сентября в районе острова Тендровская коса (или попросту Тендра) с крейсера заметили атакованную вражеской авиацией и тонущую канонерскую лодку «Красная Армения».

Вопреки всем инструкциям эсминец отправился спасать экипаж канонерки и тут же был «накрыт» немецкими пикирующими бомбардировщиками.

На выручку кораблям из Одессы вышли два малых буксира с двумя баржами, но вражеские самолеты их также потопили. Еще один корабль из группы помощи — малый охотник, спасаясь от бомб, выбросился на берег Тендры.

Немногих уцелевших, в том числе контр-адмирала Владимирского, спасли советские торпедные катера.

Легкий крейсер «Красный Кавказ»

Не знавший об этом Горшков отправил командованию ООР следующее сообщение:

«1. Операцию продолжать. Начало высадки в 1:00 22.09. Высадку закончить в 3:00. 2. Крейсерам после стрельбы следовать в Севастополь с расчетом за темное время суток оторваться от Тендры. 3. Эсминцам оставаться для поддержки десанта… 4. Эсминцы и десант прикрыть с воздуха истребителями ООР».

Главное преимущество баркаса

Погрузка десанта на борт кораблей началась ранним утром в Казачьей бухте Севастополя. До этого почти неделю каждую ночь морпехи учились грузиться и быстро десантироваться на берег с катеров, баркасов и шлюпок. Этот опыт им потом очень пригодился во время высадки.

Всего корабли приняли на борт 1617 человек, вооруженных помимо винтовок и автоматов пулеметами и минометами. Также на крейсера погрузили по пять баркасов.

Григорьевский десант. 1941 год

Всего же в высадке помимо них участвовали еще 12 малых катеров КМ, десять малых охотников и буксир.

В полвторого ночи 22 сентября по сигналу флагмана корабли открыли огонь и через 15 минут десант отчалил от кораблей — от них до берега было меньше трех километров.

Управлявший одной из лодок краснофлотец Василий Анхимов вспоминал:

«Баркас был забит народом, десантники стояли впритык друг к другу, судно упиралось прямо в берег, ребята выпрыгивали на землю, после чего наш баркас приподнимался на волне и уходил обратно в море…

Перед высадкой десантники были настроены нормально, по-боевому. Вообще же главное преимущество баркаса заключалось в том, что люди прыгали не в воду, а прямо на берег. Из вооружения у нас имелся только ручной пулемет, из которого я вел огонь по прибрежным огневым точкам противника».

Морпехи с первых баркасов разложили на берегу костры, на которые уже все и ориентировались.

«Букет» для важного учреждения

Для румын десант оказался полной неожиданностью. За время высадки шальными пулями были ранены всего три бойца.

Одновременно в 1:30 ночи на одной из господствующих высот у Григорьевки тяжелый бомбардировщик ТБ-3 высадил парашютистов из отряда старшины Анатолия Кузнецова.

Здесь всё было не так удачно — парашютисты были новичками, да и самолет был не очень приспособлен для высадки воздушного десанта. Ветер разбросал бойцов — двое из них пропали без вести, один попал в плен, восемь погибли.

Советские моряки во время тактической десантной операции

Но остальные десантники перерезали пять линий проводной связи, перебили до 30 вражеских солдат и офицеров и посеяли такую панику, что враг решил, будто у них в тылу высадилось несколько сотен с артиллерией и танкетками.

Краснофлотец Михаил Негреба в одиночку уничтожил крупный командный пункт противника, предположительно — штаб полка, за что был награжден орденом Ленина. Он вспоминал:

«Прямо на меня мчались четыре всадника. Они спешились у домика, привязали лошадей к изгороди и нырнули куда-то вниз. Я пополз и увидел возле домика погреб.

…Было ясно слышно, как звонил телефон и кто-то говорил грубым, резким голосом на чужом языке. В окно я увидел посреди погреба стол. За ним сидели несколько офицеров, склонившись над картой.

Понял, что это вражеский штаб. Я поднял гранату, отодвинул предохранитель и… не бросил ее: одной гранаты для такого важного учреждения маловато. Вынув еще три, связал их вместе ремешком и метнул этот увесистый «букет» в окно. Раздался оглушительный взрыв, лошади сорвались с привязи и убежали, а часовой упал».

«Больше стрелять не будет»

Тем временем в 4 часа утра артиллерия защитников Одессы ударила по вражеским позициям у Свердлова и Кубанки. Истребители ООР «утюжили» вражеских аэродромов у немецких колоний Баден и Зельц (сейчас это сёла Благодатное и Лиманское).

Будущий Герой Советского Союза, летчик 69-го истребительного авиаполка старший лейтенант Алексей Череватенко вспоминал:

«Над аэродромом появились настолько внезапно, что зенитки не сразу открыли огонь. По сигналу командира мы сначала обстреляли из пушек и пулеметов палатки, где, должно быть, еще спали гитлеровцы.

После разворота стали уничтожать самолеты, бензосклад, штабеля боеприпасов. Штурмовики Ил-2 подавляли зенитки… Противник потерял практически всё, что там было».

В 7:00 советская авиация нанесла авиаудар по вторым вражеским эшелонам.

Одновременно в восточном секторе по позициям врага нанесли удар части 157-й и 421-й стрелковых дивизий.

Среди них был и 1330-й стрелковый полк легендарного защитника Одессы полковника Якова Осипова, еще 3 сентября в него свели 1-й и 2-й Черноморские полки морской пехоты. Эти бойцы «с особым чувством» захватили командный пункт в Чабанке и 4-орудийную дальнобойную батарею 105-мм гаубиц, которая обстреливала Одессу.

Эти пушки потом выставили в центре города с надписями: «Больше по Одессе стрелять не будет».

Одесса готовится к обороне. 1941 год

Враг быстро покидал позиции. Советские войска освободили Гильдендорф, затем Фонтанку, а к 16 часам румынское отступление стало беспорядочным.

В результате были разгромлены 13-я и 15-я пехотные дивизии румын. Враг убитыми и пленными потерял до полутора тысяч человек, был отброшен от Одессы на 8–10 км и потерял возможность обстреливать ее порт.

В ходе боев советские части потерял 29 человек убитыми и 407 ранеными. Морпехи 3-го Черноморского полка подбили два танка и два противотанковых орудия.

Пиррова победа маршала Антонеску

В ночь на 23 сентября была проведена перегруппировка. 157-ю стрелковую дивизию перебросили в южный и западный секторы обороны для наступательных действий.

На новых позициях части ООР продержались уже до самого ухода наших войск из Одессы, так и не дав врагу снова выйти на дистанцию прицельного артиллерийского выстрела.

После 73 дней героической обороны советские войска были вынуждены оставить Одессу. Но в ставке Гитлера известия о «победе» армии Иона Антонеску (достигнутой при помощи превосходящих сил вермахта) в октябре 1941-го восприняли скорее с раздражением.

Грамотные действия советской Приморской армии задержали взятие важнейшего порта, промышленного центра и железнодорожного узла более чем на два месяца, сковав силы, предназначенные для быстрого «дранг нах остен» — натиска на восток.

Общие потери румын составили более 98 тысяч человек, Приморская армия и Черноморский флот потеряли убитыми и ранеными 41 тыс. человек. Остатки 4-й армии Антонеску пришлось снять с фронта и отправить на переформирование.

Пока в Берлине и Бухаресте разрабатывали планы борьбы с советским подпольем с центром в каменоломнях (которое успешно проводило операции против оккупантов вплоть до освобождения города в апреле 1944-го), в наших штабах и военных академиях спешно изучали опыт Григорьевского десанта — который пригодится не раз.