26 ноября 1986 года в Иерусалимском окружном суде начался процесс над 66-летним Джоном Демьянюком — бывшим американским автомехаником украинского происхождения. Обвинение утверждало, что за обликом добропорядочного семьянина скрывается один из самых жестоких палачей нацистского лагеря смерти Треблинка, известный узникам под прозвищем Иван Грозный.

ИА Регнум

Через три месяца, 25 февраля 1987 года, показания давал один из свидетелей — узник Треблинки Элияху Розенберг. Он был из тех заключенных, которым «повезло» работать в подсобной команде и хоронить тела задушенных в газовых камерах.

От попадания в очередную партию обреченных Элияху спасло чудо: во время восстания в лагере в 1943 году ему удалось бежать и скрыться от зондеркоманд.

Свидетель рассказывал, что неоднократно видел надзирателя по имени Иван возле газовых камер. Эсэсовец, изъяснявшийся по-русски с украинским выговором, обращался с заключенными с исключительной жестокостью.

На суде Розенберг признался, что лицо «Ивана Грозного» являлось ему в кошмарах. Но свидетель не был до конца уверен, действительно ли его мучитель и подсудимый Демьянюк — одно лицо.

Элияху попросил разрешения подойти ближе и посмотреть подсудимому в глаза. Адвокат выразил протест, но судья сказал: «Подсудимый, снимите очки».

Свидетель несколько секунд вглядывался в лицо обвиняемого и сказал: «Это Иван. Нет ни тени сомнения».

Демьянюк неожиданно протянул Розенбергу руку. Элияху отшатнулся и закричал: «Убийца! Как ты смеешь протягивать мне руку?»

Из красноармейцев в эсэсовцы

Иван Николаевич Демьянюк родился 3 апреля 1920 года в селе Дубовые Махаринцы Киевской губернии УССР. Происхождение по советским меркам было безупречным — из «незаможних селян» (неимущих крестьян).

В 1940 году был призван в Красную армию. Начало Великой Отечественной войны встретил военнослужащим РККА. Весной 1942 года во время боев за Керченский полуостров попал в немецкий плен.

Дальнейшая биография Демьянюка станет предметом многолетних судебных разбирательств.

Сам он утверждал, что оставшуюся часть войны провел в немецких лагерях для военнопленных.

Иван Демьянюк. 1940-е

Но документы, которые оказались в распоряжении следствия, свидетельствовали о другом.

Демьянюк оказался в учебном лагере СС Травники неподалеку от Люблина. Здесь немцы готовили «вспомогательный охранный персонал» — преимущественно из советских пленных. Иван оказался из тех, кто согласился «сотрудничать» — не из идейных соображений (до попадания в плен никаких антисоветских настроений за ним не замечалось), а чтобы выжить, послужив немецким хозяевам.

В германских документах таких людей называли вахманами — охранниками. В их функцию входила не только охрана территорий и конвоирование, но и «помощь» во время массовых убийств.

Учебный лагерь Травники был одним из главных пунктов подготовки «персонала» для операции «Рейнхард» — программы уничтожения евреев в оккупированной Польше. «Рейнхард» охватил три лагеря смерти — Белжец, Собибор и Треблинку.

Вахману Демьянюку присвоили служебный номер 1393. Документы упоминают его «работу» в лагерях Собибор, Майданек и Флоссенбюрг, а также на других объектах СС.

После разгрома нацистской Германии он оказался в американской зоне, среди «ди-пи» (DP — Displaced Persons, перемещенные лица). Представляясь бывшим советским военнопленным, «узником фашизма», которому-де «угрожает ГУЛАГ», добился разрешения на эмиграцию.

В 1952 году «ди-пи» Демьянюк вместе с семьей перебрался в США, а в 1958-м получил американское гражданство. Так Иван стал Джоном.

Семья поселилась в пригороде Кливленда. Демьянюк устроился механиком на завод Ford, воспитывал троих детей и вел обычную жизнь американского «синего воротничка». Так продолжалось почти 30 лет.

Иван Грозный из Треблинки

В середине 1970-х американские власти начали проверять сведения о нацистских пособниках, которые после войны нашли убежище в США. Среди подозреваемых оказался и Демьянюк.

Первоначально следователей интересовала его предполагаемая служба в Собиборе. Еще в конце 1940-х советский следователь получил показания бывшего охранника Игната Данильченко, утверждавшего, что он знал Демьянюка по совместной службе у нацистов.

Однако затем произошло неожиданное. Несколько бывших узников Треблинки, рассматривая фотографии подозреваемых, опознали Демьянюка как человека, которого в лагере называли Иваном Грозным.

Треблинка была одним из крупнейших центров уничтожения людей в оккупированной нацистами Европе. По оценкам историков, здесь были убиты около 870 тысяч человек, преимущественно евреи.

В отличие от обычных концлагерей, основное назначение Треблинки заключалось в массовом уничтожении прибывавших узников. Жертв доставляли железнодорожными эшелонами, отбирали у них имущество и под видом санитарной обработки направляли их в газовые камеры.

Для убийства использовали выхлопные газы двигателей. Обеспечением работы этой системы занимались в том числе охранники из числа подготовленных в Травниках пособников СС.

Судя по свидетельствам выживших, «Иван Грозный» не только конвоировал узников к газовым камерам, но и избивал их по пути. Американские следователи предположили, что именно этим человеком был Демьянюк.

В 1977 году власти США начали процедуру лишения его гражданства за сокрытие нацистского прошлого. В 1981-м федеральный суд удовлетворил иск, а через пять лет было принято решение о выдаче подозреваемого Израилю.

Второй после Эйхмана

Процесс над Демьянюком стал одним из самых громких разбирательств о нацистских преступлениях в израильской истории. До этого сопоставимый резонанс имел суд над Адольфом Эйхманом — одним из главных организаторов Холокоста.

Демьянюк стал вторым человеком, которого Израиль судил по обвинению в преступлениях против еврейского народа и человечности.

Заседания проходили в специально оборудованном помещении, рассчитанном на сотни зрителей. Процесс транслировали по телевидению, за ним следили журналисты из разных стран. Главными свидетелями обвинения стали люди, пережившие Треблинку.

Казалось, после свидетельства Элияху Розенберга сомнений в личности обвиняемого больше не осталось. Но одновременно показания свидетеля содержали противоречие, которое впоследствии сыграло важную роль в судьбе дела.

В 1947 году свидетель уже рассказывал следователям об «Иване Грозном». Тогда он допускал, что надзиратель погиб во время восстания узников Треблинки в августе 1943 года. Защита использовала противоречия, чтобы поставить под сомнение достоверность опознания, сделанного спустя более 40 лет после войны.

Не «фальшивка КГБ»

Важную роль в разбирательстве сыграли материалы советских архивов. Ситуация была необычной: СССР разорвал дипотношения с Израилем еще в 1967 году, во время Шестидневной войны. Но, когда для установления вины понадобились документы, оказавшиеся в распоряжении советской госбезопасности, Москва пошла навстречу.

Особый интерес представляло служебное удостоверение Демьянюка, выданное в лагере СС Травники. В декабре 1986 года, уже после первого заседания суда, СССР передал Израилю оригинал документа. Посредником выступил американский миллионер Арманд Хаммер, поддерживавший связи с советским руководством.

Удостоверение содержало фотографию, личные данные и служебный номер Демьянюка (1393). В нем также были указаны некоторые места его службы. Защита заявляла, что это «фальшивка КГБ». Но экспертные исследования подтвердили подлинность удостоверения.

Efi Sharir Судебный процесс над Демьянюком в Окружном суде Иерусалима. 1986 год

Документ из советских архивов подтверждал службу Демьянюка в системе охранных подразделений СС, однако не содержал прямого указания на Треблинку. В нем фигурировали другие места, включая лагерь Собибор.

Израильские прокуроры стремились получить и дополнительные свидетельства из СССР. Контакты активизировались после 1988-го (и еще до официального восстановления дипотношений), а в 1991–1992 годах израильские представители получили возможность изучать материалы бывших советских спецслужб в Москве и Киеве.

Но документов, которые могли бы подтвердить показания Розенберга и других выживших узников Треблинки, среди них не было. Процесс затягивался и погряз в юридических хитросплетениях, соучастник Холокоста мог уйти от наказания.

Казуистика и справедливость

25 апреля 1988 года израильский суд приговорил Демьянюка к смертной казни. Но адвокаты обжаловали решение. 29 июля 1993 года Верховный суд Израиля отменил обвинительный приговор, не признав доказанным, что Джон Демьянюк был тем самым «Иваном Грозным из Треблинки». Возникшие сомнения оказались достаточным основанием для оправдания по предъявленному обвинению.

Свидетели опознали Демьянюка на этой фотографии охранников Собибора. Адвокаты называли опознание «неоднозначным»

Демьянюк вернулся в США, где в 1999 году против него начали новое разбирательство о лишении гражданства. Теперь обвинение строилось не вокруг личности «Ивана Грозного», а вокруг установленной документами службы в нацистских охранных подразделениях.

В 2002 году американский суд вновь лишил его гражданства. Затем последовали длительные споры о депортации, и в 2009 году уже 89-летнего Демьянюка выслали в Германию, где ему предъявили обвинение в пособничестве убийствам узников Собибора.

Немецкие прокуроры использовали принципиально иной подход. Им не требовалось доказывать, что Демьянюк собственноручно убивал конкретных людей. Обвинение исходило из того, что вооруженная служба охранником в лагере, предназначенном для массового уничтожения, сама по себе способствовала работе системы убийств.

12 мая 2011 года земельный суд Мюнхена признал Демьянюка пособником убийства 28 060 человек в Собиборе — и здесь решающую роль сыграл всё тот же документ из советского архива. После суда преступник прожил несколько месяцев. Он умер в возрасте 91 года. Но умер не в камере, а в доме престарелых, куда его поместили до официального вступления приговора в силу.

Один из самых продолжительных процессов над пособником нацистов показал, насколько сложной может быть работа правосудия спустя десятилетия после совершения преступлений. Свидетели старели и умирали, сомнения в их памяти становились главным аргументом защиты. Но передача документов из СССР в Израиль стала свидетельством того, что общая память о войне с нацизмом и о главной трагедии XX века сильнее политических разногласий.