ФСБ опубликовала материалы из архивов советских спецслужб — документы, которые относятся к биографии партизанского командира Фёдора Озмителя, геройски погибшего в боях за освобождение Белоруссии в 1944-м.

ИА Регнум

После войны выходило множество публикаций, посвященных подвигам диверсионно-разведывательных отрядов «Грозный» и «Гром», которые создал Озмитель. В 1967-м вышел посвященный Фёдору Фёдоровичу фильм-спектакль «Вызывает 425-й», подготовленный труппой театра им. Моссовета. Канва биографии старшего лейтенанта Озмителя в общих чертах была известна.

Но рассекреченные сейчас материалы позволяют полнее оценить — работавшие за линией фронта «Гром» и «Грозный» были одними из прототипов подразделений спецназа, официально появившихся лишь в 1950-м.

Биографии Фёдора Озмителя выглядели стройно, но до сих пор в них оставалась странная лакуна.

Обнародованные автобиографии, служебные характеристики, партийные документы и наградные материалы позволяют понять, как бывший школьный учитель, рядовой-пограничник за несколько месяцев стал серьезным источником беспокойства врага в тылу группы армий «Центр».

Фёдор Озмитель родился в 1918-м, в ныне не существующем селе Линовицком (сейчас в Актюбинской области Казахстана). Окончил школу-восьмилетку.

«Семья моего папы жила очень бедно, все малообразованные. Но мой отец всегда прилежно учился», — рассказывала дочь Фёдора Фёдоровича Нина Базай. — После окончания восьми классов его классная руководитель, которая сильно любила папу, пришла к его родителям и слезно просила, чтобы они его отправили в Оренбургское педагогическое училище».

В семейных воспоминаниях есть эпизод уже военного времени. В феврале 1943 года Озмитель, оказавшись в краткосрочном отпуске, приехал в свою школу.

«Папа всем тогда сказал: «Победа будет за нами», — делилась семейными воспоминаниями дочь героя. — Когда они с мамой уезжали, его ученики два километра за ним бежали — провожали таким образом…»

Пограничник со «сверхспособностями»

В мае 1938 года Озмителя призвали в погранвойска НКВД СССР. Два года он служил на одной из застав 30-го Бахтинского пограничного отряда Казахского округа.

И уже в этой точке здесь биография недавнего педагога начала отклоняться от стандартных шаблонов. Архивные документы свидетельствуют: боец Озмитель показывал лучшие результаты в навыках «пограничной науки»: чтения местности, незаметного передвижения, оценки обстановки, организации скрытого наблюдения и засад.

В 1940-м командование направило его под Ленинград, в Ново-Петергофское училище пограничных и внутренних войск НКВД имени Ворошилова. Озмитель получил там подготовку в области общевойсковой тактики, оперативной и диверсионно-разведывательной работы — об этом говорит один из открытых документов.

Государственный архив Российской Федерации Герой Советского Союза старший лейтенант Озмитель Фёдор Фёдорович

В августе 1941-го Озмителя (уже прошедшего боевое крещение во время обороны Ленинграда) как подготовленного командира направили в ОМСБОН — Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД.

Уже в сентябре–октябре 1941-го мотострелковая рота, которой командовал Озмитель, участвовала в битве за Москву, причем на одном из самых тяжелых направлений: на Дмитровском и Рогачевском шоссе, у Яхромы и канала Москва — Волга.

7 ноября 1941 года Озмитель прошел по Красной площади в составе сводного батальона ОМСБОН. Сразу с парада подразделение отправили в район Клина, где оно минировало дороги и мосты в непосредственной близости от противника. Руководство оценило эффективность офицера НКВД — и направило на еще более сложное задание.

Фиаско фальшивого генерала

В феврале 1942 года Озмитель возглавил разведывательно-диверсионную группу «Грозный» и ушел за линию фронта.

Районом работы стал Смоленский треугольник — сеть дорог между Оршей, Витебском и Смоленском. Немцы сосредоточили здесь армейские штабы, аэродромы и резервы, а по железным и шоссейным дорогам шло снабжение фронта.

Одной из главных задач «Грозного» стала разведка.

Один из опубликованных сейчас документов — радиограмма, отправленная Озмителем в Центр в мае 1942 года. Командир сообщал, что через станцию Красное со стороны Орши прошли два эшелона. Находившиеся в них люди были одеты в форму командного и политического состава Красной армии, один — даже в генеральскую.

За этой деталью скрывалась немецкая операция «с переодеванием». Озмитель и его разведчики выяснили: немецкий диверсионный отряд численностью 315 человек должен был под видом красноармейцев во главе с «генералом», якобы выходивших из окружения, проникнуть в расположение советской конно-механизированной группы.

Целью был захват командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Белова и его штаба.

Разведданные от «Грозного» ушли в Центр. Немецкая ДРГ была разгромлена бойцами 4-го воздушно-десантного корпуса.

Государственный архив Российской Федерации Фотография спецотряда НКВД под руководством Ф. Ф. Озмителя (в первом ряду четвертый слева)

Одновременно с расследованием «Грозный» вел диверсионную работу. В те же дни в Заолешье бойцы Озмителя пустили под откос немецкий эшелон.

Костяк отряда составляли подготовленные бойцы, заброшенные через линию фронта. Но постепенно в отряд начали приходить жители окрестных сёл, и вскоре численность «Грозного» превысила 100 человек. Командир добивался, чтобы количество «штыков» не шло в ущерб качеству боевой работы. Подготовка партизан-диверсантов была на высоте.

3 июля 1942 года отряд Озмителя вместе с другими партизанскими группами оказался окружен крупными силами противника в районе Рудни. Бой продолжался 16 часов. В архивном материале говорится о 45 уничтоженных немецких военнослужащих, при этом советская группа потерь не понесла.

«Гриф» атакует

Летом 1942 года, одновременно с началом битвы за Сталинград, командование вермахта и войск СС приступило к зачистке глубоких тылов для уничтожения партизанских районов. В той части Белоруссии и Смоленской области, где действовал отряд Озмителя, началась операция Greif («Гриф»).

В августе район начала блокировать 286-я охранная дивизия вермахта при поддержке артиллерии и авиации. Крупные силы двигались к селу Любавичи, где находился «Грозный».

Бойцы-разведчики предупредили Озмителя. Возможность уйти из-под удара была, но командир решил принять бой, чтобы оттянуть карателей на себя и дать другим отрядам время выйти из окружения.

Двое суток «Грозный» отражал атаки. Позиции оставили только после того, как закончились боеприпасы.

Сама немецкая операция продолжалась около двух недель, но успеха не достигла — партизанские формирования сохранились и продолжили диверсии.

В архивном досье приводятся результаты их деятельности: три взорванных моста на стратегической магистрали Минск — Москва, 20 уничтоженных полевых мастерских и складов, 27 пущенных под откос воинских эшелонов с живой силой и техникой, более 2 тыс. убитых солдат и офицеров противника.

В октябре 1942 года «Грозный» вернулся на Большую землю. Озмителя наградили орденом Отечественной войны II степени, свидетельствуют документы.

«Свой полицай»

В архивах, помимо свидетельств «спецназовских» операций, есть документы о сугубо разведывательной работе.

Бывшие бойцы особого назначения Александр Казицкий и Лев Розенберг вспоминали: командиру сообщили о некоем Семёне Ладохине, служащем «вспомогательной полиции» из деревни Шарино Смоленского района — «на самом деле честный советский человек, на него можно положиться».

«Озмитель решил навестить его. Ладохин сидел за столом и поднялся навстречу гостям.

— Здравствуйте! Я командир партизанского отряда.

— Полицай ольшанской волостной полиции Ладохин Семён, — представился хозяин. — Вот повязка, а вот винтовка…

— Хорошо, — сказал Озмитель, вставая из-за стола. — Будем действовать вместе».

Ладохин, который ждал своих, подробно рассказал, где размещаются немецкие гарнизоны в селах и на железнодорожных станциях. Проверили — сведения подтвердились. Семён «оказался наблюдательным парнем, всюду имел знакомства», вспоминали партизаны.

Однажды он убедил начальника полиции разрешить ему обучать подчиненных обращению с оружием. На занятии Ладохин заставил полицаев полностью разобрать винтовки — буквально до последнего винтика. Затем под предлогом срочного дела вышел.

Вместо него в помещение вошли пять бойцов Озмителя.

Оставшимся перед кучей разобранного оружия коллаборантам предложили поднять руки. Работа «агента Ладохина» была самым ярким, но далеко не единственным примером агентурной работы, которую курировал Озмитель.

Грянул «Гром»

В мае 1943 года Озмитель снова отправился в тыл противника — теперь во главе спецотряда НКВД «Гром», действовавшего на территории Минской области.

Одной из первых задач стала переправка через линию фронта ценного пленного — немецкого офицера связи из штаба авиации группы армий «Центр» Курта Вернера. Согласно архивному материалу, уже на первых допросах он сообщил важные сведения.

После выполнения операции «Гром» продолжил работу.

С мая 1943 по июнь 1944 года отряд вел разведку, разрушал коммуникации, уничтожал технику противника и сражался с карательными подразделениями.

Трижды бойцы Озмителя взрывали мосты на автостраде Минск — Москва. Каждый раз движение останавливалось на несколько суток.

Удалось установить и расположение подземного телефонного кабеля, который соединял ставку германского командования с фронтом. В разных местах люди Озмителя перерезали его 15 раз.

Последний прорыв

В июне 1944 года «Гром» вместе с другими партизанскими формированиями оказался блокирован крупными силами противника в Наровлянских лесах у озера Палик в Борисовском районе.

Группа Озмителя приняла на себя главный удар.

Командир возглавил штурмовую группу и пошел на прорыв. Большинству партизан удалось выбраться из блокады.

Сам Озмитель получил тяжелые ранения обеих ног. Подчиненные хотели вынести его из-под огня, однако он приказал оставить его и продолжил прикрывать отход.

Когда закончились патроны и немецкие солдаты подошли, чтобы взять раненого командира в плен, Озмитель подорвал связкой гранат себя и окруживших его противников.

Это произошло 15 июня 1944 года. Командиру партизанского спецподразделения было всего 25 лет.

Впоследствии в наградном листе отмечалось, что Озмитель лично руководил боями и многочисленными диверсионными операциями и при столкновениях с численно превосходящими силами противника проявлял исключительную отвагу.

5 ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Фёдору Фёдоровичу Озмителю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. До Победы, в которой был уверен командир, оставалось менее года.