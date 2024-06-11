Материалы с тегом «Виктория Цыганова»
Вика Цыганова понадеялась на второе освобождение Одессы от фашистов
Стычки и драки националистов в Одессе возникали ещё примерно за месяц до трагедии 2 мая в Доме профсоюзов, рассказала певица и композитор Виктория Цыганова в эксклюзивном интервью члену СПЧ, главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. Артистка оказалась в Одессе буквально в переломный момент —...
11 июня 2024
Виктория Цыганова предложила создать хор «вагнеров»
Певица Виктория Цыганова предложила создать из выходцев из некогда самой «музыкальной» ЧВК хор бойцов «вагнеров». Идея возникла у артистки после посещения в мае Горячего Ключа в Краснодарском крае. Цыганова со своей командой хотела вместе с родными бойцов отметить первую годовщину освобождения...
11 июня 2024
Певица Цыганова рассказала о запрете исполнять песню «Вагнер»
Певица, исполнительница патриотических песен Виктория Цыганова призналась, что сталкивалась с запретами на исполнение своей песни «Вагнер», посвящённой одноименной частной военной компании. В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой артистка отметила, что, несмотря на просьбы...
11 июня 2024
Вика Цыганова ответила на обвинения в «фашизме»: «Содомия — грех»
Певица Виктория Цыганова в эксклюзивном интервью члену СПЧ и главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ответила на обвинения хейтеров, которые называют ее «фашисткой». Артистка уверена: такая реакция обусловлена тем, что она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой...
11 июня 2024
«Мама не знает, что у меня нет ног», Цыганова рассказала историю бойца СВО
Российская певица, автор и исполнитель патриотичных песен Вика Цыганова в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказала о встречах с бойцами СВО и о том, как не смогла сдержать слёз, узнав их истории. «Когда ты приходишь в палату или к сцене подвозят человека без...
11 июня 2024
«Обещала не бить»: Цыганова раскрыла детали скандального интервью Дудю*
Певица Виктория Цыганова в интервью главному редактору ИА Регнум прокомментировала своё резонансное интервью иноагенту Юрию Дудю. Артистка пообщалась со сбежавшим из России блогером в октябре прошлого года. Интервью вызвало немалый интерес, особенно после того, как в соцсетях Цыганова заявила, что...
11 июня 2024