Москва, 11 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Стычки и драки националистов в Одессе возникали ещё примерно за месяц до трагедии 2 мая в Доме профсоюзов, рассказала певица и композитор Виктория Цыганова в эксклюзивном интервью члену СПЧ, главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Виктория Цыганова

Артистка оказалась в Одессе буквально в переломный момент — 10 апреля. 15 числа Киев уже начнёт так называемую АТО против мирных жителей Донбасса, а 2 мая радикалы и экстремисты из «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгут и расстреляют активистов антимайдана на Куликовом поле и в Доме профсоюзов.

Но тогда, 10 апреля, в годовщину освобождения Одессы он немецко-фашистских захватчиков одесситы ещё несли цветы и венки к мемориалам красноармейцам и чествовали ветеранов.

«Когда я была в 2014 году в Одессе, это был день освобождения Одессы от фашистов. Это было первое, все надеются, что будет и второе освобождение Одессы от фашистов. Я была с концертом. Концерт проходил на Куликовом поле, прямо за мной был Дом профсоюзов… А до этого мы возлагали венки», — поведала Цыганова.

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Она отметила, что стычки и драки в городе между националистами и противниками февральского госпереворота в Киеве вспыхивали то тут, то там.

«И было такое ощущение, что ты в каком-то театре или в кино. Ты в этот момент не понимаешь: это реальность? И оценку дать этому сложно. Я понимаю: сейчас мы понесём венки, идут ветераны… И могут прийти вот эти молодчики, фашисты, и начать просто людей бить битами по голове», — заявила Цыганова.

По словам певицы, даже осознавая опасность, невозможно быть готовым к тому, что на тебя кто-то нападёт. И только потом в моменте человек проявит себя либо как герой, либо убежит.

«Я просто ехала молилась. Я в каких-то вот шорах, и я думаю: ну, конечно, все должно быть хорошо, мы же вспоминаем людей, которые ушли, Одесса — русский город, всё будет хорошо. Но ты — живой человек. У тебя кожа, кровь, сердце, ты боишься, у тебя может быть страх», — поделилась артистка.

Однако, несмотря на существующий риск, и Цыганова, и ветераны, и простые одесситы приехали почтить память советских воинов на Могилу неизвестного матроса.

Именно тогда, по словам исполнительницы, она ощутила связь между живыми и павшими воинами и укрепилась в уверенности о том, что все пришедшие будут в безопасности.

Также Виктория Цыганова рассказала Марине Ахмедовой подробности о своём скандальном интервью иноагенту Юрию Дудю (внесён в список СМИ-иноагентов) и объяснила, почему не будет выступать на одной сцене с геями.

Полное интервью Вики Цыгановой смотрите на сайте ИА Регнум