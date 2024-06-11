Москва, 11 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Российская певица, автор и исполнитель патриотичных песен Вика Цыганова в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказала о встречах с бойцами СВО и о том, как не смогла сдержать слёз, узнав их истории.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Когда ты приходишь в палату или к сцене подвозят человека без двух ног… У меня был такой человек. Мы сейчас дружим с ним. Он тоже «вагнеровец», Владимир Владимирович его зовут. Он поднялся от коляски на своих руках под песню «Любовь и смерть». Я была просто поражена. Он сказал: «Вы меня фотографируете? Но только не выкладывайте, потому что мама не знает, что у меня нет ног, я ей не говорил». И вот 15 числа я иду на свадьбу к этому человеку», — рассказала певица.

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Поведала она и о встрече с другим бойцом, который в ходе боевых действий лишился ног и одной руки. Цыганова отметила, что военный был из Хабаровска. Он рассказал артистке, как получил столь серьёзные увечья.

«Он мне говорит: «А я помню, как я пел «Давай, Вагнер, играй», и в этот момент рука отлетела моя…». Тут трудно что-то комментировать. Ты в этот момент тоже в неких шорах. Срабатывают какие-то механизмы. Господь закрывает, видимо, какую-то прямую реакцию на это. Но потом эта реакция перерабатывается, наверное, в творчестве тоже», — отметила певица.

По её словам, чаще всего она плакала уже когда садилась в машину и покидала госпитали: тогда накрывало сильнее всего, добавила артистка.

Виктория также рассказала Марине Ахмедовой, как столкнулась с запретами на исполнение одной «раздражающей» чиновников песни и как обещала мужу «не бить морду Дудю».

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