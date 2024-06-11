* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июня, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Певица Виктория Цыганова в интервью главному редактору ИА Регнум прокомментировала своё резонансное интервью иноагенту Юрию Дудю.

URA.RU/TASS

Артистка пообщалась со сбежавшим из России блогером в октябре прошлого года. Интервью вызвало немалый интерес, особенно после того, как в соцсетях Цыганова заявила, что не была у Дудя и интервью сгенерировала нейросеть.

По словам Виктории, идея пообщаться с блогером-иноагентом принадлежит её супругу, продюсеру Вадиму Цыганову, так же как и шутка про нейросети.

«Он его продумал, он его сделал, и в итоге он его победил. Всё. Аминь. Надо было взбодрить СМИ, но СМИ у нас сегодня пока не служат России по-настоящему. Мне кажется, после нашего интервью Дудя просто не стало. И меня радует то, что очень многие люди — во всяком случае в моем окружении, в госпитале ребята или на фронте — сказали: это круто, размазали круто. Хотя я хотела уйти на 20-й минуте. Я дала Вадику слово, что я не буду драться, что я не набью ему морду и что я высижу до конца», — рассказала певица главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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Цыганова отметила, что Дудь назвал себя православным человеком и на протяжении всего интервью в 3,5 часа она старалась увидеть в нём это православие.

«Я не увидела. Разговаривать с человеком, который выполняет чужие задачи и даже собственных детей не знает, кем они будут в итоге — трансвеститами или ещё кем-то… То есть ему всё равно, они будут решение принимать. Это такая… пропащая история», — сказала артистка.

Цыганова добавила, что не желает никому зла и каждый сам должен прийти к тому, чтобы покаяться.

Полное интервью Виктории Цыгановой смотрите 11 июня на сайте ИА Регнум.