Москва, 11 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Певица Виктория Цыганова в эксклюзивном интервью члену СПЧ и главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ответила на обвинения хейтеров, которые называют ее «фашисткой». Артистка уверена: такая реакция обусловлена тем, что она отстаивает традиционные ценности и не готова мириться с политикой подмены в обществе.

Константин Михальчевский/РИА Новости Виктория Цыганова

«Потому что я отстаиваю интересы своего народа, своих традиций, своих ценностей. А есть люди, которым это не надо. Они хотят быть толерантными, хотят жить в ладу с грехом. Он их не раздражает, они его принимают», — объяснила она.

Цыганова также рассказала, что были случаи, когда ей предлагали исполнить патриотические песни и давали возможность выступить, но она сама отказывалась появляться на сцене с теми, кого считает олицетворением чуждых России ценностей.

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«Вот сейчас мне говорят: давайте, у вас такие песни патриотические — и дают мне возможность выступить. А я говорю: «Я с этими людьми выступать не буду». Потому что они — геи, они *** (нецензурный аналог слова «гомосексуалист», часто применяемый не только в качестве описания нетрадиционной сексуальной ориентации. — Прим. Ред.)», — подчеркнула она.

Цыганова добавила, что даже рядом стоять не хочет с такими людьми, пока они не раскаются по-настоящему, а не «будут заходить не в ту дверь, а потом ехать в Донбасс». Пусть живут как хотят, но не растлевают других, указала исполнительница.

Цыганова добавила, что не готова мириться с тем, чтобы такие люди глумились над чистыми душами и совращали их.

«Содомия — это грех. И есть покаяние. Оно есть у всех… И как только человек покаялся и захотел изменить свою жизнь, он становится для меня братом и родным человеком. Всё остальное меня не касается. Поэтому я не хожу на эти лужайки, где пасутся народные артисты, вот такие. Не хочу», — сказала Цыганова.

Полное видео беседы Марины Ахмедовой с Викторией Цыгановой смотрите на сайте ИА Регнум.