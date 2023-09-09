Материалы с тегом «The Wall Street Journal»
В Германии рассказали, что ослабило экономику ФРГ
В Германии в течение ближайшего будущего будет сильно сокращаться объём производства ввиду высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жёсткой конкуренцией с Китаем, предположил старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар. «Существует тройной удар...
9 сентября 2023
WSJ: Маск занял у SpaceX $1 млрд, когда покупал Twitter
В октябре 2022 года американский предприниматель Илон Маск обратился к Space X, в которой является исполнительным директором, за кредитом в размере одного миллиарда долларов. Как 5 сентября сообщило издание The Wall Street Journal, это произошло примерно в то время, когда Маск приобретал компанию X...
6 сентября 2023
Египет отказал США в предоставлении Украине своего вооружения
Египет отказал Соединённым Штатам Америки в просьбе предоставить своё вооружение Вооружённым силам Украины. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило издание The Wall Street Journal. По данным издания, Египет изначально планировал отправить свои ракеты в Россию, однако в начале этого года власти...
11 августа 2023
ОПЕК вновь лишила аккредитации журналистов WSJ, Reuters и Bloomberg
Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) в очередной раз лишила аккредитации корреспондентов изданий Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg. Об этом в среду, 28 июня, сообщило агентство Bloomberg. По информации источника, трём изданиям отказали в аккредитации на освещение конференции ОПЕК в...
29 июня 2023
Конгресс США одобрил резолюцию с призывом освободить журналиста Гершковича
Палата представителей Соединённых Штатов Америки приняла резолюцию с призывом к России освободить обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Конгресса. Согласно заявлению, в поддержку инициативы...
14 июня 2023
Польша нашла выгоду для бюджета в украинском конфликте
В польском парламенте обнаружили в конфликте на Украине выгоду для бюджета страны. Об этом 31 мая сообщило издание The Wall Street Journal. Как в нём отметили, глава комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Польши Радослав Фогель посчитал поддержку Киева необходимой для Варшавы и...
31 мая 2023
Обвиняемый в шпионаже журналист Гершкович не признал вину
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину в шпионаже. Он намерен доказывать в суде свою невиновность. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Ножкина. В ходе судебного заседания, состоявшегося 18 апреля, Мосгорсуд признал арест американского журналиста законным. «У него настрой...
18 апреля 2023