Каир, 11 августа, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Египет отказал Соединённым Штатам Америки в просьбе предоставить своё вооружение Вооружённым силам Украины. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, Египет изначально планировал отправить свои ракеты в Россию, однако в начале этого года власти страны отказались от этой идеи из-за давления со стороны США.

«Американские чиновники, среди которых министр обороны Ллойд Остин, попросили вместо этого поставлять оружие Украине, стремясь помочь Украине преодолеть нехватку боеприпасов», — говорится в тексте публикации.

Отмечается, что глава Пентагона в марте во время встречи с президентом Египта обратился к Абделю Фаттаху ас-Сиси с просьбой оказать поддержку Вооружённым силам Украины в виде предоставления артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля президент России Владимир Путин на саммите Россия — Африка, комментируя выступление Абделя Фаттаха ас-Сиси на пленарном заседании заявил, что политические и экономические отношения Российской Федерации и Египта носят стратегический характер. Он подчеркнул, что у двух стран есть ряд больших перспектив.