Вашингтон, 6 сентября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В октябре 2022 года американский предприниматель Илон Маск обратился к Space X, в которой является исполнительным директором, за кредитом в размере одного миллиарда долларов. Как 5 сентября сообщило издание The Wall Street Journal, это произошло примерно в то время, когда Маск приобретал компанию X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По информации источника, в октябре 2022 года компания по производству космической техники SpaceX одобрила Илону Маску миллиардный заём, который был обеспечен частью его акций компании. При этом неизвестно, для каких целей предприниматель брал кредит, однако он быстро расплатился по нему уже в ноябре.

Как передавало ИА Регнум, Илон Маск завершил сделку по приобретению компании Twitter, владеющей одноимённой социальной сетью, 27 октября. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Также бизнесмен взял на себя руководство компанией.

В конце июля американский миллиардер объявил о переименовании Twitter в социальную сеть «X» и обновил её логотип. Он заявил, что X станет самым ценным брендом в мире.