Варшава, 31 мая, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В польском парламенте обнаружили в конфликте на Украине выгоду для бюджета страны. Об этом 31 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Как в нём отметили, глава комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Польши Радослав Фогель посчитал поддержку Киева необходимой для Варшавы и заявил, что украинский конфликт позволил «сдержать» Москву за небольшой процент оборонного бюджета и, ко всему прочему, без американского присутствия.

В издании отметили, что спецоперация России на Украине сделала уязвимой польскую границу, которая в большей степени примыкает к Украине, Белоруссии и непосредственно России. Из-за этого в стране резко выросли расходы на оборону.

Ранее ИА Регнум приводило слова обозревателя газеты Rzeczpospolita Михала Шулджиньского, который заявил, что Польша уже стала двунациональной после того, как с Украины потянулся большой поток беженцев. По данным журналиста, украинцы составляют уже более 8% всего населения Польши, при этом в последнее время статус новоприбывших изменился, и они стали состоятельнее и образованнее, что можно расценивать и как позитивное, и как негативное явление.