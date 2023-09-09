Берлин, 9 сентября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В Германии в течение ближайшего будущего будет сильно сокращаться объём производства ввиду высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарам и жёсткой конкуренцией с Китаем, предположил старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайские шок», — приводит слова экономиста издание The Wall Street Journal.

Издание отметило, что экономика ФРГ претерпела сильные потрясения после начала украинского конфликта, который и спровоцировал рост цен как на энергоносители, так и на обычные продукты питания. Спад немецкого производства совпал с глобальным трендом, направленным против открытой международной торговли.

Также на ситуацию негативно повлияла зависимость страны от экспорта как стимула экономического роста, так как в последние годы наблюдается ослабление покупательной способности населения. Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с журналистами 27 августа обозначил эту проблему как одну из самых сложных.

Как передавало ИА Регнум, ранее об экономическом застое в Германии также заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм в интервью медиагруппе Funke. Она призвала власти страны ускорить развитие возобновляемых источников энергии и провести масштабный переход на использование водорода, чтобы меры по снижению стоимости электроэнергии не стали кратковременными.