Екатеринбург, 14 июня, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Палата представителей Соединённых Штатов Америки приняла резолюцию с призывом к России освободить обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Конгресса.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Шпион (Журналист Wall Street Journal)

Согласно заявлению, в поддержку инициативы единогласно высказались все 422 члена палаты представителей. Принятая резолюция в том числе содержит призыв к администрации президента Джо Байдена всерьёз заняться вопросом освобождения Эвана Гершковича.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года сотрудниками Федеральной службы безопасности по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ, корреспондент WSJ собирал сведения об одном из государственных предприятий военно-промышленного комплекса.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Эвану Гершковичу. В суде отметили, что мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 30 августа этого года.