Вена, 29 июня, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) в очередной раз лишила аккредитации корреспондентов изданий Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg. Об этом в среду, 28 июня, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

По информации источника, трём изданиям отказали в аккредитации на освещение конференции ОПЕК в Вене, которая состоится 5–6 июля.

«ОПЕК отменила аккредитацию для репортёром из трёх основных новостных организаций на освещение конференции в Вене. Reuters и Wall Street Journal также лишились аккредитации», — сообщило Bloomberg.

При этом отмечается, что издания всё равно отправят в Вену своих корреспондентов для встречи с политиками и руководителями компаний, которые примут участие в конференции ОПЕК.

Как передавало ИА Регнум, ранее ОПЕК также отказала журналистам вышеупомянутых изданий в аккредитации на освещение встречи стран-участниц в Вене 4 июня. Отмечалось, что инициатором ограничительной меры стал глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.