Материалы с тегом «SHAMAN»
МВД России опровергло сообщения о проверках певца SHAMAN
Сообщения о неких проверках в отношении певца SHAMAN ( Ярослава Дронова ) не соответствуют действительности, никаких вопросов к нему у МВД нет. Об этом официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила 31 января в Telegram-канале. «Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому...
31 января 2024
SHAMAN, Башмет, Винер и Долина получили удостоверения доверенных лиц Путина
Народный артист СССР дирижер Юрий Башмет, певец Ярослав Дронов ( Shaman ), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, певица Лариса Долина и ещё 13 человек получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Вручение удостоверений...
22 января 2024
Певец SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) стал голосом международной выставки-форума «Россия», сообщила 16 января дирекция мероприятия. «Одним из наиболее активных участников мероприятий и голосом выставки стал SHAMAN — музыкант, которого по результатам исследования ВЦИОМ россияне назвали самым популярным...
16 января 2024
SHAMAN подарил подарок мальчику, танцевавшему на его концерте в Иркутске
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздравил маленького мальчика, который танцевал на его концерте в Иркутске, с Новым Годом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский. В декабре 2023 года в сети было опубликовано видео, на котором маленький мальчик танцует на концерте...
15 января 2024
ЦИК утвердил Долину, Безрукова, Винер и Бутмана доверенными лицами Путина
Центризбирком утвердил актёра Сергея Безрукова, певицу Ларису Долину, музыканта Игоря Бутмана, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер доверенными лицами президента Владимира Путина на выборах 2024 года, следует из постановления ЦИК, опубликованного 28 декабря...
28 декабря 2023
SHAMAN дал неожиданный ответ на критику в свой адрес
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) положительно относится к критике и негативу в свой адрес. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 15 декабря телеканалом «Вместе-РФ». «Мне нравится критика и так называемый, как сейчас модно говорят, хейт. И люди, которые выдумывают небылицы, люди, которые...
16 декабря 2023
SHAMAN рассказал, что узнал от друзей, что его песню включили в Совфеде
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) рассказал, что узнал от друзей, что его песню «Встанем» поставили на заседании Совета Федерации. Об этом исполнитель сообщил в интервью телеканалу «Вместе-РФ». Весной 2022 года «Встанем» поставили во время пленарного заседания Совфеда. «Узнал я о том, что она...
16 декабря 2023
Бывшая солистка «Миража» назвала ужасным то, как поёт SHAMAN
Бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина считает ужасным пение SHAMAN ( Ярослава Дронова ) и ряда других российских вокалистов. Об этом она рассказал в интервью, опубликованном 13 декабря на канале RTVI. «SHAMAN — это ужасно совершенно. Прости, Господи, что я так говорю, но не нравится мне»...
14 декабря 2023
SHAMAN неожиданно приостановил тур по Сибири
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) приостановил тур по Сибири после встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. «К моему большому сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся», — написал исполнитель в своём Telegram-канале...
14 декабря 2023
SHAMAN проиграл музыкальную битву преподавательнице из Екатеринбурга
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) проиграл музыкальную битву преподавателю по сценической речи из Екатеринбурга Татьяне Смирнягиной на шоу «Перепой звезду», выпуск которого показали в эфире 10 декабря. По правилам шоу первый куплет композиции исполняет непрофессиональный артист, второй — звездный...
11 декабря 2023
Мама SHAMAN посоветовала Киселёву провериться после критики сына
Мама певца SHAMAN ( Ярослава Дронова ) посоветовала владельцу «Русской медиагруппы», продюсеру Владимиру Киселёву проверить зрение, если он не видит искренности патриотизма Ярослава. Так Людмила Дронова прокомментировала ИА Регнум слова Киселёва о том, что артисты якобы отказываются выступать с её...
новость часа
30 ноября 2023