Москва, 23 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Народный артист России Николай Расторгуев, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) и сенатор от Нижегородской области, экс-музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне записали песню «Минута молчания». Об этом Дронов сообщил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Автором песни является Вайнберг. Композиция станет частью саундтрека к фильму «В списках не значился» с Владимиром Машковым.

Фильм, снятый по повести Бориса Васильева, посвящённый героизму советского народа и подвигу солдат, защищавших Брестскую крепость, выйдет на экраны 1 мая, а клип на песню уже опубликован.

«Специально к 80-летию Великой Победы вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Вайнбергом исполнили очень проникновенную песню «Минута молчания». Она была написана специально для фильма «В списках не значился», — рассказал SHAMAN.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года ко Дню Государственного флага России звёзды эстрады записали клип группы «Любэ» на песню «За тебя, Родина-мать». Участие в съёмках приняли в том числе Расторгуев, SHAMAN, Олег Газманов и Александр Ф. Скляр. Видеорядом к ролику стали достопримечательности России и моменты со спортивными победами российских спортсменов.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.