Киев, 25 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского певца SHAMAN в подконтрольности Кремлю и ВС РФ. Об этом 25 февраля украинское ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом SHAMAN. По материалам дела, он публично поддерживает и пропагандирует войну России против Украины», — говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что Дронов входит в круг подконтрольных Кремлю эстрадных исполнителей, публично поддерживающих действия руководства РФ и прославляющих лиц, участвующих в спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Его обвинили в поддержке спецоперации, распространении «антиукраинских нарративов» и призывах к смене власти в стране. Кроме того, Певцову вменили участие в эфирах на российских каналах.

6 февраля украинские следователи направили в суд обвинительный акт против певицы и бывшего народного депутата Верховной рады Таисии Повалий. Она получила российское гражданство и уехала в РФ. Артистка поддерживает проведение спецоперации и участвует в политических акциях. На этом основании на Украине ее обвинили в коллаборационизме.

В ноябре 2024 года на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, народного артиста РФ Владимира Машкова. Суд признал его виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и поддержке спецоперации. Также у артиста конфисковали квартиру в Одессе.