Москва, 11 ноября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянский мог скончаться из-за отравления неким веществом. Об этом 11 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Соцсети Антон Коробков-Землянский

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», — заявил источник.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября Telegram-канал «112» писал, что журналисту стало плохо накануне вечером. Его супруга вызвала скорую помощь, но помочь мужчине врачи не смогли. Концертный директор SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть Коробкова-Землянского. Ему было 40 лет.

В тот же день предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность.

Антон Коробков-Землянский родился в феврале 1984 года в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования, работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале.

В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.