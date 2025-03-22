Москва, 22 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Певец, которому предстоит представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, ещё не выбран. Об этом 22 марта заявила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

Global Look Press

«Он (участник конкурса от РФ. — Прим. ред.) точно не определен», — процитировало ее «РИА Новости».

По ее словам, организаторы позже официально объявят имя артиста, который будет выбран.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В том же месяце спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. На мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока, поделился он.

22 марта ТАСС написал, что представлять Россию на «Интервидении» будет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Проведение конкурса запланировано на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области. Правительство РФ уже выделило на подготовку 750 млн рублей.