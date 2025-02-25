Москва, 25 февраля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в «подконтрольности Кремлю».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Что на это можно ответить? Служу России!» — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 февраля СБУ заочно обвинила SHAMAN в «подконтрольности Кремлю и ВС России». Служба безопасности страны утверждает, что Дронов входит в круг эстрадных исполнителей, публично поддерживающих действия российского руководства и прославляющих лиц, участвующих в СВО.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, общественным и культурным деятелям. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях в отношении физических и юридических лиц из РФ, а также граждан других государств, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.

Так, 20 февраля украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества российского актёра и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Его обвинили в поддержке СВО, распространении «антиукраинских нарративов» и призывах к смене власти в стране.

В феврале 2024 года украинский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы российского певца, депутата Госдумы Дениса Майданова за песню «Сарматушка». Своим произведением артист хотел поддержать ракетные войска, поднять дух российского народа, а также напомнить Западу, что России бессмысленно угрожать.