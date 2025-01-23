Москва, 23 января, 2025, 07:35 — ИА Регнум. Смерть пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (SHAMAN), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского вызвана проблемами с сердцем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Валерия Косилова/ТАСС Портрет Антона Коробкова-Землянского на могиле на Троекуровском кладбище

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приёма медицинского препарата», — утверждает собеседник агентства.

Название препарата не раскрывается.

Как передавало ИА Регнум, 20 января стало известно, что в крови Коробкова-Землянского запрещённых веществ не обнаружили.

Коробков-Землянский скоропостижно скончался в своей квартире в Москве в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет. Ему стало плохо вечером 9 ноября 2024 года после ужина. Супруга вызвала скорую, но помочь мужчине врачи не смогли. Предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Позже СМИ писали, что журналист мог скончаться из-за отравления неизвестным веществом.

Церемония прощания прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Покойный был с 2015 по 2017 год пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года работал с Ярославом Дроновым.