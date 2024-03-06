Материалы с тегом «Приднестровье»
Профессор рассказала о военных возможностях Молдавии после выхода из ДОВСЕ
Молдавия наращивает военный потенциал и демонстрирует намерение вернуть силовым путём контроль над непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), который она потеряла в 1992 году. Однако вряд ли Кишинёв решится на такой шаг самостоятельно. Такое мнение высказала в беседе с ИА Регнум...
6 марта 2024
Названы последствия выхода Молдавии из ДОВСЕ
Даже если Молдавия после приостановки действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) постарается запустить процесс милитаризации с целью захвата Приднестровья, это будет слишком рискованная затея. Причём с чисто техногенной точки зрения. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА...
6 марта 2024
Политолог рассказал, как нужно решать вопросы Приднестровья
Приднестровский вопрос является очень сложным и глубоко историческим, в нём есть много нюансов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 февраля заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя намерение участников съезда депутатов всех уровней в...
29 февраля 2024