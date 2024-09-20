Москва, 20 сентября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Власти Молдавии, целью которых является вступление страны в Европейский союз, рассматривают Приднестровье в качестве препятствия на пути евроинтеграции. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Приднестровье рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС», — отметила дипломат, слова которой приводятся в Telegram-канале министерства.

Захарова добавила, что дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС ведётся в Кишинёве уже давно, при этом решение приднестровской проблемы не является приоритетом для президента Молдавии.

«Очередное заявление Санду подтверждает, что Кишинёв в погоне за «европейской мечтой», если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

16 сентября Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС. При этом глава государства допустила, что её страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Европейский союз 25 июня запустил переговоры с Молдавией о членстве в организации. Как заявил европейский высокопоставленный источник в Брюсселе, подготовка к переговорному процессу о вступление в ЕС, как правило, занимает около года, однако в отношении Молдавии срок могут сократить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Молдавии в Европейский союз является её суверенным делом. При этом он отметил, что в Евросоюзе есть проблемы с пониманием потенциала к расширению. Представитель Кремля также добавил, что Россия будет внимательно следить за процессом вступления Молдавии в ЕС.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв считает, что вступление Молдавии в Европейский союз, но без Приднестровья вполне возможно, и это может произойти по одному из двух сценариев. Первый — это поглощение Молдавии Румынией. Поскольку Румыния — это страна ЕС, то, стало быть, и Молдавия станет частью Евросоюза. Второй вариант — вступление Молдавии в ЕС как независимого государства без Приднестровья. Молдавия — небольшая страна, а её жители и так имеют паспорта Евросоюза, так как многие из них граждане Румынии, указал эксперт.