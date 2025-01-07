Москва, 7 января, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Отказ Молдавии решать проблему с поставками газа с Россией связан с тем, что Кишинёв рассчитывает в этой ситуации надавить на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и заставить её вернуться в состав Молдавии. Об этом во вторник, 7 января, заявил политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум.

Marcus Brandt/Global Look Press

6 января министерство иностранных дел Приднестровья призвало Молдавию урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа. Также в МИД ПМР обратили внимание на то, что в последние дни очень часто используются фразы о якобы выраженной «готовности» правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании «механизма диалога».

Эксперт убеждён, что Молдавия использует ситуацию с отсутствием поставок газа из России для того, чтобы надавить на Приднестровье. Собеседник агентства предположил, что таким образом действующее правительство Молдавии рассчитывает вернуть ПМР в состав страны.

«Позиция Молдавии заключается в том, что ничего урегулировать ни с «Газпромом», ни с Российской Федерацией она не будет. Она рассчитывает на то, что Европейский союз поможет ей справиться с этой ситуацией, за неё заплатит деньги. Более того, в Молдавии есть политические силы, которые убеждены, что вот эта сложная ситуация, когда Приднестровье осталось без газа, без электричества, — приведёт к тому, что жители этого региона откажутся от независимости и предложат вернуться в состав Молдавии»,— объяснил политолог.

Пустые обещания помочь гражданам Молдавии и наладить диалог с ПМР — это просто попытка купить Приднестровье, считает эксперт. Он связывает это с проведённым в 2024 году молдавским референдумом о вступлении в Евросоюз.

«Когда в прошлом году был организован пресловутый референдум, то были такие разговоры, что пусть нас примут в Евросоюз без Приднестровья. А это те ограничения, с которыми не принимают страны обычно ни в НАТО, ни в ЕС. Но в Молдавии уверены, что после принятия Приднестровье увидит, как замечательно заживёт страна в составе Евросоюза, и Приднестровье бросит всё, вернувшись в состав Молдавии, и конфликт будет исчерпан сам собой»,— рассказал Светов.

Но политолог уточнил, что Молдавия нужна Западу как болевая точка для того, чтобы не утихали конфликты в постсоветском пространстве. С этим эксперт связал и то, что страну до сих пор не приняли в Евросоюз.

«Перед Молдавией Запад держит морковку. Он обещает, что когда-то в 2030 году Молдавия якобы вступит в состав Евросоюза. А пока необходимо выполнять те задачи, которые поставлены перед вами. Готовиться к тому, чтобы быть очередным полем битвы»,— поделился мнением собеседник агентства.

Специалист напомнил о том, что такой же сценарий был разыгран Украиной, когда та осуществляла давление на Донецкую и Луганскую Народные Республики и требовала возвращения в состав страны, обещая замечательную жизнь. Эксперт считает, что сейчас с Молдавией и Приднестровьем происходит такая же ситуация, но только без вооружённого конфликта.

«Моё личное мнение, что вариант с боевыми действиями не пройдёт. Потому что у Украины была своя армия, которая досталась ей от Советского Союза. У которой благодаря помощи НАТО и США была повышена боеспособность. У Молдавии же нет такого рода армии. Во-вторых, в военном конфликте начала 1990-х Приднестровье победило, разгромив Молдавию. С тех пор у Молдавии не появились вооружённые силы, которые способны справиться с Приднестровьем», — сообщил Светов.

В завершении политолог добавил, что на территории Приднестровья находится российский миротворческий контингент. По словам собеседника агентства, Россия ранее продемонстрировала способности таких подразделений во время операции по принуждению Грузии к миру.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

2 января зампредседателя правительства и министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов.

5 января минобороны ПМР сообщило, что военные оказывают помощь местным жителям. На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населённых пунктах развёрнуты полевые кухни, где кормят пожилых и малоимущих людей, термосы для еды и горячего питья переданы школам-интернатам, отметили в ведомстве.