Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 13:34 — ИА Регнум. В одном из гаражей Санкт-Петербурга нашли автомат Калашникова, пропавший в ходе Приднестровского военного конфликта 33 года назад. Все эти годы оружие числилось в розыске за Республикой Молдова. Эксперт рассказал ИА Регнум, что во время сражений этим автоматом могли пользоваться обе стороны конфликта, а в Петербурге калашников мог оказаться из-за отсутствия контроля за оборотом оружия во времена распада СССР.

Global Look Press

20 января в полицию Санкт-Петербурга обратился 35-летний местный житель Сергей В (имя изменено). Мужчина сообщил полицейским, что во время уборки в гараже обнаружил среди хлама автомат Калашникова и три магазина к нему, полностью снаряженных патронами. Оперативникам он пояснил, что гараж купил прошлым летом у пенсионерки, а пользоваться им начал только сейчас.

«Из гаражного помещения на Софийской улице в Петербурге полицейские изъяли автомат Калашникова модернизированный (АКМС), три магазина к нему и 97 патронов, пригодных к стрельбе. Оружие пробили по базам, и оказалось, что найденный в гараже калашников имеет богатую историю: автомат числится за Республикой Молдовой как утерянный в ходе Приднестровского военного конфликта 1992 года. В ходе сверки по базе было установлено, что автомат 1972 года выпуска находится в розыске от 3 мая 1993 года. Сейчас изъятое оружие и патроны направлены на экспертизу», — сообщил собеседник агентства.

В ходе проверки было установлено, что заявитель приобрел данный гараж летом 2024 года у 60-летней местной жительницы Ирины Б. (имя изменено), однако помещением не пользовался и вещи в гараже не разбирал. В свою очередь бывшая владелица гаража пояснила оперативникам, что продала его в связи со смертью супруга, который ранее был владельцем этого гаража. Полиция продолжает проверку и выясняет все обстоятельства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч.1 статьи 222 УК РФ).

В разговоре с ИА Регнум военный эксперт Игорь Сафронов рассказал, что во время Приднестровского военного конфликта на местах была неразбериха и оружие «буквально переходило из рук в руки».

«В один день этот автомат могла использовать одна сторона конфликта, а уже на следующий день его могли отнять противники и использовать против бывших владельцев. То, что автомат в итоге исчез и «всплыл» спустя 30 лет в Петербурге, тоже объяснимо. В период распада СССР была неразбериха и как такового строгого контроля за оружием не было. Человек мог уйти добровольцем воевать за Приднестровье, а потом привезти автомат домой как некий сувенир и спрятать оружие в гараже», — рассказал он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у подростка, укравшего игровую приставку PlayStation, при обыске нашли схрон оружия.