Кишинёв, 6 марта, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Молдавия наращивает военный потенциал и демонстрирует намерение вернуть силовым путём контроль над непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), который она потеряла в 1992 году. Однако вряд ли Кишинёв решится на такой шаг самостоятельно. Такое мнение высказала в беседе с ИА Регнум профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова, комментируя сообщение о том, что правительство Молдавии приостановило участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Она напомнила, что участь этого договора вообще весьма печальна. В 2023 году участие в нём приостановила Россия, а западные страны изначально ДОВСЕ не принимали. Поэтому демарш Кишинёва выглядит в большей степени как демонстрация западному блоку во главе с США, что Молдавия движется в выгодном для него направлении — в сторону НАТО.

При этом юридически Молдавия сохраняет нейтралитет, и предполагается, что республика должна себя вести как нейтральное государство, что явно идёт вразрез с политикой, которую уже несколько лет проводит нынешний президент Майя Санду и её сторонники.

Более того, на протяжении примерно полутора лет отмечается процесс увеличения военного бюджета республики. Поставляется иностранная военная техника, в большом количестве прибывают военные грузы. Номенклатура грузов при этом составляет гостайну.

«То есть происходят крайне тревожные процессы», — отметила эксперт.

А непризнанная ПМР, по мнению Харитоновой, заботит Молдавию лишь в смысле принадлежности располагающихся там промышленных активов. Люди, живущие в Приднестровье (а это полмиллиона человек, из которых примерно 220 тысяч — граждане России), кишинёвский режим не интересуют.

«Но сама Молдавия никогда не решится на вторжение своими силами, — заверила собеседница ИА Регнум. — Количественно и качественно её армия вызывает массу вопросов, а население принципиально не хочет воевать».

Молдавское население, судя по опросам, явно против присоединения республики к НАТО. Однако учитывая настрой политической верхушки в Кишинёве, нельзя исключать вооружённых провокаций. Теоретически, альянс может ввести свои подразделения в республику с тем, чтобы под видом регулярных молдавских частей, якобы сформированных по итогам объявленной Кишинёвом мобилизации, оккупировать ПМР. Не исключена также возможность использования для нейтрализации пророссийского анклава западных частных военных компаний (ЧВК).

Поэтому нельзя до конца исключать угрозу для жителей Приднестровья, исходящую от НАТО, в котором состоит соседняя Румыния и к которому (как и к Евросоюзу) тяготеют Санду и её единомышленники.

При этом угроза участия в ударе по ПМР Украины, по мнению Харитоновой, сейчас невелика: у киевского режима хватает забот на линии фронта, где их теснят войска России. Хотя в Приднестровье расположены российские военные, имиджевые издержки такого шага для Киева могут перевесить выгоды.

«Как ни странно, основным гарантом неприкосновенности ПМР сейчас является именно Румыния, которая для Молдовы олицетворяет Европу, — рассказала эксперт. — Учитывая тесную координацию специальных служб и военных ведомств Молдавии и Румынии, Кишинёв не может игнорировать позицию Бухареста. А Румыния не желает силового решения вопроса с Приднестровьем».

По оценке Харитоновой, румынские правящие круги рассчитывают по окончании спецоперации, которую проводит сейчас Россия (и которая, как считают в Бухаресте), завершится поражением киевского режима, договориться с российской стороной о территориальных уступках со стороны Украины. Речь может идти в первую очередь о тех территориях, которые принадлежали Румынии в период с 1918 по 1940 годы.

Правительство Молдовы приостановило участие в ДОВСЕ. Об этом заявил 6 марта госсекретарь минобороны республики Валерий Мижа. Он уточнил, что решение о приостановке подписанного в ноябре 1990 года договора принято в связи с коренным изменением обстоятельств. Теперь это решение должно быть утверждено парламентом и президентом. В силу оно вступит через 150 дней после того, как его получат государства, участвующие в договоре.

Ветеран внешней разведки Лев Корольков рассказал ИА Регнум, что даже если Молдавия после приостановки действия ДОВСЕ постарается запустить процесс милитаризации для захвата Приднестровья, это будет слишком рискованная затея.

В свою очередь, власти ПМР в конце февраля обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Глава российского МИД, комментируя это обращение, заявил, что его причина кроется в политике официального Кишинёва, которая всё больше походит на политику нынешнего киевского режима.